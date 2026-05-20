Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Auto s kamerami hlídá v Jihlavě parkování do noci. Přesné trasy nezná ani primátor

Autor:
  10:55
Už dva roky využívá Jihlava k dohledu nad parkováním speciální monitorovací auto vybavené kamerovým systémem. Vozidlo, které se stalo klíčovým podkladem pro analýzu dopravy i pro odhalování přestupků, se po městě pohybuje v dynamických režimech od brzkého rána do pozdních večerních hodin.
Pro analýzu využití ploch a kontrolu oprávněného parkování a další ladění...

Pro analýzu využití ploch a kontrolu oprávněného parkování a další ladění systému si město pronajalo na sedmnáct měsíců za 110 tisíc korun měsíčně toto speciální vozidlo. V těchto dnech začíná jeho ostrý provoz. (25. října 2023) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Pro analýzu využití ploch a kontrolu oprávněného parkování a další ladění...
Pro analýzu využití ploch a kontrolu oprávněného parkování a další ladění...
Pro analýzu využití ploch a kontrolu oprávněného parkování a další ladění...
Pro analýzu využití ploch a kontrolu oprávněného parkování a další ladění...
8 fotografií

Systém funguje tak, že kamery na autě snímají registrační značky zaparkovaných vozidel. „Data se odesílají firmě, u které máme celou službu objednanou. Ta pro nás data zpracovává, vyhodnocuje obsazenost ulic a podklady o porušení pravidel pak posílá zpět těm, kteří něco spáchali,“ popisuje fungování jihlavský primátor Petr Ryška.

Auto nahrává a kontroluje dodržování pravidel v ulicích čistého času více než 60 hodin týdně. Celková doba v provozu je však ještě delší, jelikož je nutné započítat přejezdy nebo čas potřebný na stahování dat. Přestože vozidlo nejezdí nonstop 24 hodin denně, řidiči hřešící na konec pracovní doby strážníků neuspějí.

„Snažíme se, aby auto jezdilo minimálně do 23. hodiny večerní. Chceme zamezit tomu, aby lidé spoléhali na to, že po osmé večer už nikdo parkování nekontroluje a oni mohou stát kdekoli bez placení,“ upozornil Ryška.

Pro analýzu využití ploch a kontrolu oprávněného parkování a další ladění systému si město pronajalo na sedmnáct měsíců za 110 tisíc korun měsíčně toto speciální vozidlo. V těchto dnech začíná jeho ostrý provoz.
Pro analýzu využití ploch a kontrolu oprávněného parkování a další ladění systému si město pronajalo na sedmnáct měsíců za 110 tisíc korun měsíčně toto speciální vozidlo. V těchto dnech začíná jeho ostrý provoz. (25. října 2023)
Pro analýzu využití ploch a kontrolu oprávněného parkování a další ladění systému si město pronajalo na sedmnáct měsíců za 110 tisíc korun měsíčně toto speciální vozidlo. V těchto dnech začíná jeho ostrý provoz. (25. října 2023)
Pro analýzu využití ploch a kontrolu oprávněného parkování a další ladění systému si město pronajalo na sedmnáct měsíců za 110 tisíc korun měsíčně toto speciální vozidlo. V těchto dnech začíná jeho ostrý provoz.
8 fotografií

Přesné trasy a harmonogramy jízd radnice úmyslně tají, aby řidiči nemohli kontrolu obcházet. „Trasy jsou dynamické a střídají se. V tuto chvíli máme vytipovaných zhruba osmnáct tras, které sestavuje pan Pituch. (Dalibor Pituch – parkovací koordinátor, pozn. red.) Ani já sám je nechci dopředu vědět. Je důležité, aby lidé netušili, kdy přesně auto jejich ulicí projede,“ vysvětlil primátor s tím, že do centra města se logicky vozidlo vrací častěji, protože se tam koncentruje nejvíce přestupků.

Vysoutěžený je druhý vůz

Vlastní monitorovací vůz ale Jihlava kupovat nehodlá a nadále se bude spoléhat na externího dodavatele. Podle vedení města se pronájem kompletní služby i se softwarem finančně vyplatí. „Odpadá nám tím starost o údržbu auta, vyhodnocování dat i o software, který se může každou chvíli pokazit. O všechno se stará najatá firma,“ doplňuje Ryška.

S jedním autem si město prozatím vystačí, do budoucna se však situace může změnit. Jak se budou parkovací zóny v Jihlavě rozšiřovat (a lidé z některých čtvrtí podle primátora po zavedení modrých čar sami volají), je radnice připravena nasadit do terénu posilu. „Máme to tak už rovnou vysoutěženo. Pokud by stávající auto přestalo kapacity města stíhat, může vyjet druhé,“ uzavřel Ryška.

26. října 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

Začíná jedna z největších poutí v Česku, přinese velké problémy s parkováním

První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v...

Počet lidí ve Žďáře nad Sázavou se o víkendu výrazně zvedne. Město opět zaplaví tisíce návštěvníků, aby zamířili na jednu z největších poutí v Česku. Čeká na ně zhruba stovka atrakcí, dvakrát tolik...

Vzducholoď mnohokrát spadla, ale nakonec létá. Modeláře inspiroval román Julese Verna

Modeláři Jaroslav Hrášek, Jindřich Šafra a Jiří Burka stavěli vzducholoď více...

Vzducholoď Albatros modelářů z Tetína a Králova Dvora na Berounsku, inspirovaná románem Julese Verna Robur Dobyvatel, se dnes v Pelhřimově dostala mezi české rekordy. Na tři metry dlouhé a 14...

Rusové v hokeji chybí, myslí si Holík. Dělali by reklamu válce, oponuje Hašek

Premium
Dominik Hašek na snímku z roku 2024

Nejlepší reprezentace se sjely do Švýcarska na mistrovství světa. Opět ale chybí ruský výběr, který je od roku 2022 ze šampionátů vyřazen kvůli vojenské invazi země na Ukrajinu. Názory na zákaz se už...

Auto s kamerami hlídá v Jihlavě parkování do noci. Přesné trasy nezná ani primátor

Pro analýzu využití ploch a kontrolu oprávněného parkování a další ladění...

Už dva roky využívá Jihlava k dohledu nad parkováním speciální monitorovací auto vybavené kamerovým systémem. Vozidlo, které se stalo klíčovým podkladem pro analýzu dopravy i pro odhalování...

20. května 2026  10:55

Brtnice staví druhý nejvyšší most na Vysočině, město teď ale sevřou uzavírky

Pohled na monumentální konstrukci 311 metrů dlouhého mostu v Brtnici. Stavbaři...

Betonáž druhého nejvyššího mostu na Vysočině se blíží ke konci. Stavbaři se chystají betonovat předposlední ze sedmi polí mostu obchvatu v Brtnici, jehož vrchní konstrukce se místy vine čtyřicet...

20. května 2026  6:48

Více zeleně i míst pro relaxaci: Havlíčkův Brod proměňuje Třešňovku a Budoucnost

Zrevitalizovaný park Třešňovka v celé své kráse. Součástí úprav byla i nová...

Obyvatelé a návštěvníci Havlíčkova Brodu se mohou těšit hned na několik nově upravených míst pro příjemné trávení odpočinku. V Havlíčkově ulici je před dokončením park Třešňovka proměněný k...

19. května 2026  14:48

ŘSD v Brodě přestaví klíčový most pro Dukovany. Po dobu uzavírky bude MHD zdarma

Od středy mohou lidé do autobusů havlíčkobrodské MHD nastupovat všemi dveřmi...

Rok a čtvrt se budou cestující městskou hromadnou dopravou v Havlíčkově Brodě vozit zcela zdarma. Nečekaně a na poslední chvíli tak v úterý dopoledne rozhodli brodští radní. Opatření souvisí s...

19. května 2026  12:52

V Jihlavě přišlo na svět pětikilové miminko, maminka rodila přirozenou cestou

Chlapeček Petr se narodil přirozenou cestou a vážil úctyhodných 5020 g, což z...

V jihlavské porodnici se koncem minulého týdne narodil chlapeček, který svým příchodem na svět pořádně překvapil: Malý Petr totiž při narození vážil úctyhodných 5 020 gramů. Stal se tak prozatím...

19. května 2026  11:14

Parkoviště na zkoušku. Třebíč má odstavnou plochu speciálně pro koupaliště

Po dlouhé, náročné a nákladné rekonstrukci se otevřelo modernizované koupaliště...

Dočasné parkoviště připravuje na prostranství vedle ulice Nad Plovárnou město Třebíč pro návštěvníky koupaliště Polanka. Oplocená část pozemku v lokalitě Nehradov by měla sloužit především v červenci...

19. května 2026  8:53

Jak využít plochy pod vedením vysokého napětí? Mají se o ně starat zvířata

Prostor pod dráty byl dříve zarostlý a nevyužívaný. Jednou za čas byl razantně...

Vzorovým příkladem, jak se dají efektivně využít plochy pod elektrickým vedením, se má stát nová městská rezervace na okraji Žďáru nad Sázavou. Zhruba sedm hektarů převážně lesních pozemků u...

18. května 2026  16:49

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

18. května 2026  14:19

Jihlava otevře dopravní terminál, autobusy však přivítá až před prázdninami

Prostor před městským nádražím i samotná výpravní budova dostaly během...

Klíčový okamžik pro dopravu v Jihlavě se blíží. V pondělí 25. května se pro řidiče i pěší otevřou nové silnice, chodníky a parkoviště před budovaným Centrálním dopravním terminálem (CDT) u současného...

18. května 2026  11:57

Pohrát si i smočit nohy. V Třebíči vzniká krajinářský park s jezírkem a atrakcemi

Nevyužívaný svah nad výpadovkou z Třebíče na Náměšť nad Oslavou se změní v...

Novým srdcem třebíčské čtvrti Nové Město bude park, který začal vznikat ve svahu v prostoru ulic Kremláčkova a Tomanova v lokalitě Na Kopcích. „Parku bude dominovat vodní nádrž napájená dešťovou...

18. května 2026  8:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rusové v hokeji chybí, myslí si Holík. Dělali by reklamu válce, oponuje Hašek

Premium
Dominik Hašek na snímku z roku 2024

Nejlepší reprezentace se sjely do Švýcarska na mistrovství světa. Opět ale chybí ruský výběr, který je od roku 2022 ze šampionátů vyřazen kvůli vojenské invazi země na Ukrajinu. Názory na zákaz se už...

17. května 2026

Malí sokoli si hoví v areálu elektrárny Dukovany 120 metrů nad zemí

Letošní malí sokoli již mají za sebou i tradiční kroužkování. Každý dostal na...

Bezpečný domov. Pro sokoly stěhovavé má trochu jinou podobu, než si asi řada lidí představuje. Hnízdí totiž v průmyslovém areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Na jednom z ventilačních komínů tam...

17. května 2026  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.