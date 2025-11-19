Silná námraza na trolejích komplikovala ranní dopravu v Jihlavě

  14:21
Silná námraza na trolejovém vedení zastavila ve středu ráno v Jihlavě většinu městských trolejbusů. Řada ranních spojů nabrala výrazná zpoždění nebo nejela. Neodjelo i několik školních spojů, přestože dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Obnovovat provoz podle jízdních řádů se začalo dařit okolo 9:00,“ uvedl na webu radnice ředitel Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner. Za potíže se cestujícím omluvil.

Teploty v Jihlavě klesly v noci na středu pět až sedm stupňů pod nulu. Podnik uvedl, že zároveň byla velmi vysoká vzdušná vlhkost. Přestože od začátku týdne aplikuje každou noc na troleje protinámrazovou vrstvu, tentokrát se mu námrazu nepodařilo zcela potlačit. Na povrchu měděných vodičů se vrstvily ledové krystaly, které bránily správnému styku sběrače s vodičem, trolejbusy nebyly schopné napájení elektřinou ani jízdy.

Městská firma uvedla, že tento jev může vzniknout velmi rychle a ve specifických podmínkách je obtížné mu stoprocentně zabránit i při využití protinámrazových technologií.

Dopravní podnik měl loni podle zveřejněné výroční zprávy 39 trolejbusů a stejný počet autobusů. Za rok najezdily celkem přes 2,8 milionu kilometrů a přepravily 15,5 milionu lidí. Trolejbusy slouží v Jihlavě od roku 1948, trolejová síť měří přes 60 kilometrů. Pokud nejsou výluky, zajišťují trolejbusy 64 procent výkonu MHD.

