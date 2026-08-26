Úvodní pondělní a úterní projekce snímků Kaprálová a Amoosed mají diváci už za sebou, program ale pokračuje. Dnes je na programu dokument Co s Péťou?! režiséra Martina Trabalíka. Po náhlé smrti manželky musí Petr Jochec převzít péči o své dvě dospívající děti, dceru Vanessu a syna Petra s poruchou autistického spektra.
„Film sleduje každodenní život rodiny, její snahu zachovat si co nejvíce normální život i hranice rodičovské obětavosti,“ uvedla mluvčí festivalu Zuzana Kopáčová.
Ve čtvrtek bude následovat projekce filmu Osm milimetrů rodiny od režiséra Michala Böhma. Intimní autoportrét zachycuje režisérovu snahu založit vlastní rodinu. Program zakončí v sobotu 29. srpna film Minimum lásky režisérky Maji Penčič. Prostřednictvím ankety v pražských ulicích zachycuje hodnoty a emoce generace současných mladých lidí.
„Respondenti mluví o klimatické krizi, feminismu, válce na Ukrajině, smyslu života, sexu i lásce. Právě hledání a nenacházení lásky patří k ústředním tématům filmu, který loni získal na festivalu cenu za nejlepší kameru,“ informovala Kopáčová.
Součástí Živého kina je letos poprvé také Živé malování Inspiračního fóra. Dnes od 19 hodin se mohou návštěvníci zapojit do výtvarné aktivity na téma „Co by v dobrém světě nemělo chybět?“. „K dispozici budou tužky, pastelky, uhel, vodové i temperové barvy. Vzniklé obrázky si účastníci mohou odnést domů, nebo je odevzdat do soutěže Inspiračního fóra o nejlepší plakát. Vítěz či vítězka získá mimo jiné akreditaci na náš festival v roce 2026,“ sdělila Kopáčová.
Živé kino je pozvánkou na letošní jubilejní 30. ročník, který se uskuteční od 23. října do 1. listopadu.