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Jihlavský Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava se koná letos potřicáté, končí 1. listopadu. Průčelí kulturního domu DKO, kde jsou hlavní scény festivalu, je každoročně během konání přehlídky ozdobeno originální instalací. Letos jsou jí volně zavěšené červené a fialové lampiony, které mění barvu a intenzitu světla.
Autor: MAFRA
Budova DKO je působivou architekturou z díla Věry a Vladimíra Machoninových, kterou dokáže MFDF umocnit a zpřístupnit návštěvníkům z celého světa. Průčelí kulturního domu, kde jsou hlavní scény festivalu, je každoročně během konání přehlídky ozdobeno originální instalací. Letos jsou jí volně zavěšené červené a fialové lampiony, které mění barvu a intenzitu světla.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Tradičním atributem festivalu jsou každoročně v ulicích centra města převěsy se stylizovanou českou vlajkou, opatřenou místo modrého klínu provokativním trychtýřem.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Vítanou chilloutovou zónou je předsálí estrádního sálu, které bývá i sídlem přenosových televizních studií.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
K festivalu tradičně patří i performerský projekt „Dlouhá bílá čára“, který zde vytváří jihlavský audiovizuální umělec Vít Kraus.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Zahajující slavnostní večer v DKO má intimní atmosféru při střídmém osvětlení.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Na festival letos přijel i globálně renomovaný rumunský novinář a kreslíř Dan Perjovschi, který prosklený vestibul DKO vyzdobil svými apelativními a satirickými tagy a kresbami.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Hlavními barvami vizuálu festivalu jsou letos červená a fialová, které se prosadily i na plakátech.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Slavnostní zahájení má už v posledních ročnících oproti počátečním bouřlivým skečím a komice spíše střídmou atmosféru.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Moderátorka slavnostního zahájení předala řediteli festivalu Marku Hovorkovi písmeno J – první písmeno z názvu města u názvu festivalu Ji.hlava. Hovorka písmeno přiložil na pódiu k názvu festivalu.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Cenu za mimořádný přínos světovému dokumentárnímu filmu převzala dokumentaristka Helena Třeštíková.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Štáb festivalu s návštěvnickým centrem je v bývalé restauraci DKO, které se přezdívalo podle celé stavby „Bílej“. DKO měl totiž přezdívku Bílý dům.
Autor: MAFRA
Ve vstupu do kinosálu DKO vítá návštěvníky symbol festivalu – trychtýř coby symbol manipulace i poznávání.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA