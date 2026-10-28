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Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí
Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...
Byl to obchod více než riskantní. Bernard si k výročí připíjí svou whisky
Dnes je tomu přesně 35 let, kdy Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal stvrdili nejriskantnější rozhodnutí svého života. Zároveň tím ale dali základ firmě, kterou brzy poznala celá...
Jako torzo chrámu zarůstajícího křovím. Stavba obávané stáčírny už roky stojí
Stojí tam jako torzo antického chrámu. Betonový skelet na vrchu Špilberk u Opatova při silnici z Jihlavy do Pelhřimova je viditelný již zdaleka. Už před lety v něm měla vzniknout komerční stáčírna...
Blbě to dopadne. Kniha badatele ze Žďáru vyvrací mýty o partyzánském oddílu
Podrobný exkurz do závěrečných let druhé světové války nabízí nová kniha žďárského publicisty a badatele Ondřeje Červeného. Obsáhlá tříkilogramová publikace s názvem Blbě to dopadne… je nabitá nejen...
Cvrčci se prokousali ze zásilky s krmením a zamořili poštu. Pobočka musela zavřít
Na první pohled křehký brouček, ve skutečnosti je to nesmírně odolný a silný hmyz, který dokáže neuvěřitelné věci. Třeba na celý týden vyřadit z provozu pobočku pošty. Stalo se tak v Dobroníně na...
Splněný úkol, ale vzadu jsme stále křehcí, hodnotil Kováč po výhře nad Jihlavou
Ne, ten výsledek určitě nelze přeceňovat. Ale v rozpačitých časech fotbalové Plzně je velmi příjemným osvěžením. Viktoria ve třetím kole MOL Cupu na hřišti Jihlavy nepřipustila drama, druholigového...
Na koleje někdo nastražil pneumatiku i houpacího koně, ten se vlaku vpletl na kolo
Hodně nebezpečnou zábavu si našel zatím neznámý pachatel v Jihlavě. Ten na lokální železniční trať umístil několik předmětů, do nichž ve středeční sváteční večer najel vlak. Incident vyšetřuje...
Opilý senior s autem smetl sloup a naboural do autobusu. Policie ukázala video
Nehodu, při které v úterý ve Žďáru nad Sázavou narazil opilý řidič nejprve do sloupu veřejného osvětlení a poté do stojícího autobusu, zaznamenala kamera. Jen pár sekund předtím prošli místem tři...
OBRAZEM: Ji.hlava slaví 30 let. Světla, lampiony a atmosféra jubilejního festivalu
Jihlavský Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava se koná letos potřicáté, končí 1. listopadu. Průčelí kulturního domu DKO, kde jsou hlavní scény festivalu, je každoročně během konání...
Vlakem z Kostelce do Slavonic rychleji, v roce 2028 začne oprava trati
Správa železnic pokročila v přípravě rekonstrukce trati z Kostelce u Jihlavy do Slavonic. Nyní hledá firmu pro první části stavby, která zahrnuje dokončení projekční přípravy spolu s rekonstrukcí...
Srážka auta s autobusem ve Žďáru. Zraněný řidič nadýchal skoro dvě promile
Na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou se v úterý ráno srazilo osobní auto s autobusem. Při střetu utrpěl zranění řidič osobního vozu, u kterého policisté následně naměřili téměř dvě promile...
Je inspirací pro celou Evropu. Žďárská knihovna má ocenění za přístup k občanům
Že Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou září po nedávné rekonstrukci novotou, nelze přehlédnout. Ale „jen“ opravený interiér a moderní vybavení nestačí. Jak důležitý je program, akce i...
Byl to obchod více než riskantní. Bernard si k výročí připíjí svou whisky
Dnes je tomu přesně 35 let, kdy Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal stvrdili nejriskantnější rozhodnutí svého života. Zároveň tím ale dali základ firmě, kterou brzy poznala celá...
Konec jedné éry, ale i velká výzva. Svatý Martin vymění ohňostroj za ohnivou show
Tradiční svatomartinské oslavy v Jihlavě letos přinesou zásadní zlom. Kvůli legislativním a prostorovým omezením v centru města diváci přijdou o klasický ohňostroj. Pořadatelé jej však nahradí...
OBRAZEM: Kormoráni byli letos milosrdní, Veselský rybník vydal desítky tun ryb
Zatímco v létě brázdí hladinu Veselského rybníka v Novém Veselí na Žďársku exprezident Miloš Zeman na svém legendárním žlutém člunu, o víkendu patřila nádrž rybářům. Ti z ní vylovili přes 50 tun ryb....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Blbě to dopadne. Kniha badatele ze Žďáru vyvrací mýty o partyzánském oddílu
Podrobný exkurz do závěrečných let druhé světové války nabízí nová kniha žďárského publicisty a badatele Ondřeje Červeného. Obsáhlá tříkilogramová publikace s názvem Blbě to dopadne… je nabitá nejen...
Jako torzo chrámu zarůstajícího křovím. Stavba obávané stáčírny už roky stojí
Stojí tam jako torzo antického chrámu. Betonový skelet na vrchu Špilberk u Opatova při silnici z Jihlavy do Pelhřimova je viditelný již zdaleka. Už před lety v něm měla vzniknout komerční stáčírna...