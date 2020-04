Trhovci v Jihlavě prodali natěšeným zákazníkům všechno zboží už dopoledne

Právě v pondělí díky uvolňování opatření proti koronaviru začaly po nucené pauze fungovat farmářské trhy, které byly až dosud uzavřené.

Mezi místy, kde byl zahájen provoz, je i jihlavská městská tržnice na Masarykově náměstí. Tu provozují Služby města Jihlavy (SMJ).

O prodej sazenic, zeleniny i ovoce byl mezi lidmi obrovský zájem a často se tvořily fronty. Nakupovali převážně senioři.

„Nemohla jsem se dočkat. Skleník mám prázdný, záhonky také. Předpěstovat vlastní sazenice jsem nestihla. Na trhu je vždy skvělý výběr, takže jsem ráda, že se konečně otevřelo,“ odcházela s plnou bedýnkou sazenic okurek a rajčat paní Ivana z Jihlavy.

Zájem lidí překvapil jak samotné prodejce, tak i provozovatele tržnice.

„Mám informace, že prodejci za pár hodin během dopoledne prodali veškerý svůj sortiment, který přivezli,“ informoval už v pondělí v jedenáct hodin dopoledne Martin Málek, tiskový mluvčí SMJ s tím, že byť má tržnice otevřeno do 17 hodin, trhovci začali stánky balit již před polednem.

Jak se prodejci shodli, lidé stáli především o sadby salátů, rajčat, paprik a celerů. Ve velkém poptávali také bylinky i květiny.

I přes uvolnění opatření museli nakupující i prodejci dodržovat řadu podmínek.

„Prodejní místa mají mezi sebou odstup nejméně dva metry. Z toho důvodu se jich tam vešlo o polovinu méně než jindy. Dnes tam bylo šest prodejců. Povinná je také ochrana horních cest dýchacích na obou stranách. Jak u pracovníků na prodejním místě, tak i u zákazníků. Pracovníci na prodejních místech musí nosit rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. Prodávané zboží je také bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin,“ popsal přijatá opatření Martin Málek.

Dva druhy rukavic, dva druhy dezinfekce

Vybaveni ochrannými pomůckami přijeli prodejci ze Štoků. „Máme roušky, štíty, museli jsme si pořídit dva druhy rukavic, dva druhy dezinfekce,“ uvedl například Petr Klofáč, provozní stánkového prodeje z firmy Bovys Štoky.

Méně disciplinovaní v dodržování pravidel byli spíš nakupující. Dvoumetrové rozestupy dodržoval jen málokdo. „Když vidíme, že lidé rozestupy nemají, snažíme se je upozornit nebo okřiknout. Jak jsem vypozoroval, zákazníci jsou v tomto dost nezodpovědní,“ přiznal Klofáč. Podle dalšího prodejce Petra Veselého z Brtnice nemají zájem ani o nabízenou dezinfekci.

A strach z nákazy? „Ale jděte. Vždyť tady u nás skoro žádné případy nejsou,“ mávl rukou jeden z nakupujících.

Propouštět nemuseli, ale...

Trhovci uvolnění nouzového režimu a stánkový prodej pochopitelně vítají.

„Jsme větší firma a tím, že se pravidla trochu rozvolnila, je to pro nás přilepšení. Firma jako taková jede na 30 až 40 procent. Propouštět jsme nemuseli, ale za cenu toho, že lidé chodí do práce třeba jeden týden a pak mají týden volno,“ poznamenal Petr Klofáč.

To Petr Veselý z Brtnice dočasný prodej ve stánku vyřešil jednoduše: rostliny dodával za velkoobchodní ceny do provozoven, které otevřeno mít mohly, tedy do květinářství. „Pokrylo to tak třítýdenní výpadek, který jsme měli kvůli tomu, že jsme nemohli prodávat na trzích,“ prohlásil.

V pondělí se mohly rovněž znovu otevřít provozovny řemeslníků, autobazary, autosalony a povoleny jsou i svatby do deseti lidí. Do běžného provozu se navrátil také provoz úřadů. Pokud se nezhorší epidemická situace, další vlna uvolňování restrikcí je naplánovaná na 27. dubna.