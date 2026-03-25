Strategický uzel pod náměstím i opravy v Polenské. Jihlavu svírají uzavírky cest

  14:39
JIHLAVA Ačkoliv to zní paradoxně, pitná voda pro Jihlavu teče přímo pod historickým centrem. Aby město dokázalo v budoucnu spolehlivě zásobovat nové čtvrti, budují nyní dělníci v Kosmákově ulici strategický distribuční uzel. Práce v dolní části Masarykova náměstí však na několik týdnů zcela změnily dopravní mapu středu krajského města.

V místě aktuálně vzniká zcela nová armaturní šachta. Ta má klíčový úkol: efektivněji distribuovat vodu z úpravny v Hosově do kosovského vodojemu. „Tato šachta je velmi důležitá, abychom byli schopni zásobit i budoucí výstavbu, která v Jihlavě probíhá,“ vysvětlil náměstek primátora Radek Popelka.

Stavba si vyžádala úplnou uzavírku Kosmákovy ulice. Doprava se tak přesunula do přilehlých uliček, které ale nápor aut nezvládají. Radnice proto opakovaně apeluje na řidiče, aby místo nepoužívali k tranzitu. „Bohužel se děje, že si lidé zkracují cestu přes náměstí touto objízdnou trasou, ale ta kapacita tam zkrátka není,“ upozornil Popelka.

Omezení v Polenské potrvá do poloviny dubna

Stavební ruch panuje také v Polenské ulici. Zde lidé z magistrátu zadali rekonstrukci takzvaného separátoru na kanalizační síti. Jde o prvek, který během přívalových dešťů chrání čistírnu odpadních vod před zahlcením a přebytečnou dešťovku řízeně odvádí do řeky.

Průjezd zakázán. Kvůli pracím na vodovodu v centru Jihlavy se museli řidiči obrnit trpělivostí, doprava se přesunula do úzkých uliček.
Stavba armaturní šachty v Kosmákově ulici zcela uzavřela průjezd spodní částí Masarykova náměstí.
Práce přímo pod okny obchodů. Spodní roh Masarykova náměstí je kvůli strategické stavbě vodovodu pro auta neprůjezdný.
Kvůli nezbytné překládce potrubí je i zde v platnosti úplná uzavírka. Pokud bude stavbařům přát počasí, měly by práce skončit zhruba v polovině dubna. „Uzavírka by měla trvat přibližně čtyři týdny od zahájení,“ upřesnil náměstek s tím, že harmonogram závisí na postupu prací pod zemí.

Archeologické překvapení v Brněnské ulici

Kromě plánovaných oprav museli jihlavští radní v uplynulých dnech řešit i jeden nečekaný nález. V Brněnské ulici narazili dělníci při opravě vodovodu na historický objekt v hloubce zhruba čtyř metrů.

„Trefili jsme středověké dílo, zřejmě součást původního městského opevnění. V nedávné historii ho pravděpodobně někdo využíval jako sklepní prostor,“ popsal nález Radek Popelka.

Na místě proběhlo šetření archeologů, podle prvních informací by však objev neměl harmonogram prací v Brněnské nijak zásadně ohrozit.

