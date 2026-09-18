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Vládce moří Neptuna skropila voda. Jihlava chystá kašny na zimní spánek

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  11:12

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Pravidelná předzimní očista Neptunovy kašny na Masarykově náměstí v Jihlavě. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Očištění tlakovou vodou prodělala před zahájením pravidelné předzimní údržby jihlavská Neptunova kašna na Masarykově náměstí. „Největší znečištění je od holubího trusu a bohužel také od výrobků z fastfoodů, jejichž zbytky nebo obaly často skončí v kašně,“ řekl pracovník magistrátu Jan Man, který čištění v tomto týdnu prováděl.

Čištění čeká kašny zpravidla dvakrát ročně.

Pravidelná předzimní očista Neptunovy kašny na Masarykově náměstí v Jihlavě.

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Sochy na dvou kašnách na náměstí vytvořil Jan Václav Prchal v roce 1797. Spodní kašna je zdobena sochou bohyně Amfitrité. Okolo kašen je až dodnes pro ukázku zachován pás původní historické dlažby z tzv. kočičích hlav z 19. století.

Prchalova díla tvoří kolorit barokní Jihlavy: od něj jsou například skulptury Alegorie ročních dob, které byly u zaniklého Karlova zámečku (nyní jsou za magistrátem) či pašijové sochy, nyní na Jánském kopečku a na zahradě u minoritů.

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