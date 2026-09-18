Čištění čeká kašny zpravidla dvakrát ročně.
Sochy na dvou kašnách na náměstí vytvořil Jan Václav Prchal v roce 1797. Spodní kašna je zdobena sochou bohyně Amfitrité. Okolo kašen je až dodnes pro ukázku zachován pás původní historické dlažby z tzv. kočičích hlav z 19. století.
Prchalova díla tvoří kolorit barokní Jihlavy: od něj jsou například skulptury Alegorie ročních dob, které byly u zaniklého Karlova zámečku (nyní jsou za magistrátem) či pašijové sochy, nyní na Jánském kopečku a na zahradě u minoritů.