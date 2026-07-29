„Informace od začátku nebyla úplně přesná, protože nám to říkala paní, která byla hodně rozrušená. Na ten hrob totiž dával dlažbu její tatínek svým rodičům, kteří tam leží, takže ji to psychicky dost vzalo. Pak jsme si ujasnili, že šlo o keramickou dlažbu,“ vysvětlil mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.
Kdy přesně se krádež stala, není zcela jasné, majitelé na místo nechodí každý den. Ztrátu zjistila příbuzná v závěru minulého týdne. Podle policie se tak stalo v rozmezí zhruba jednoho týdne až deseti dnů.
„Oznámení jsme přijali v pondělí. Z dvojhrobu se ztratilo 47 kusů dlaždic a celková majetková škoda dosáhla šesti tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení případ řeší jako přestupek proti majetku,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
Auto v areálu a limitované kamery
Podle správy hřbitova musel mít zloděj celou akci, na kterou upozornila televize CNN Prima News, dobře promyšlenou. Hrob leží na místě, které si pachatel musel předem vytipovat. Odnést takové množství dlažby v tašce nebo na kolečku navíc nebylo možné. Pachatel tak musel mít v areálu přistavené auto.
Brána hřbitova bývá otevřená během pohřebních obřadů nebo při pracích kamenických firem. „Nejsme schopni zaznamenat každé vozidlo, když tam lidé jedou napříč areálem například na pohřeb. Místo si musel vytipovat a musel mít neuvěřitelnou drzost. Celá věc je teď v rukou policie,“ doplnil Málek.
Lidé v diskusích na sociálních sítích po podobných incidentech často volají po instalaci kamerového systému. Správa hřbitova k tomu ale vidí značné překážky. „Ústřední hřbitov je tak obrovský a rozlehlý, že si technicky nedokážu představit, jak bychom to plošně realizovali,“ podotkl mluvčí s tím, že například v náročnějším období kolem Dušiček do areálu chodí na pravidelné kontroly městská policie.
Lidé neskrývají vztek
Zpráva o rozebraném hrobě vyvolala mezi veřejností silnou vlnu rozhořčení. Lidé v komentářích upozorňují na naprostou ztrátu úcty k zesnulým i pozůstalým a zloději posílají jasný vzkaz. „Karma je zdarma, na každého jednou dojde. Ani na hřbitově už nemají gauneři úctu k mrtvým,“ napsal jeden z komentujících.
Z reakcí také vyplývá, že drobné krádeže květin či výzdoby nejsou ojedinělé ani v dalších obcích na Jihlavsku, kde se lidé s podobným chováním potýkají opakovaně. Krádeže květin, květináčů či svícnů řeší správci hřbitova poměrně často.
Zloději bývají mnohdy tak neomalení, že ukradenou výzdobu přenesou jen o pár kroků dál na vlastní hrob. Rozebrání a odvezení dlažby z celého hrobu je však i pro jihlavské správce ojedinělým případem.