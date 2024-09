Luxus místo temné „kobky“. Kvalitu si lidé najdou, říká spolumajitel hotelu

„Rekonstrukci jsme s mým kolegou, nejlepším kamarádem, začali dělat v roce 2019. Tedy během covidu,“ prozrazuje spolumajitel Hotelu Savorsky Jan Svoboda. „Máme, dá se říct, jednoduchý způsob: zákazníkům vždy poskytovat službu na co nejvyšší úrovni. Chtěli jsme zkrátka náš hotel udělat nadstandardní.“

Před měsícem jste otevřeli nový hotel. Nabízí se otázka: proč právě v Jihlavě, kde poslední dobou hotely spíše končily a zavíraly?

(usmívá se) Víte, že se nás na to ptalo hrozně moc lidí? Proč to děláte v Jihlavě? Proč na tak malém městě? Já si myslím, že tím kopírujeme zahraniční trend. Velká města jako Praha, Brno, Ostrava jsou skvělé pro velké investory. Musíte mít ale velký kapitál, abyste to mohli rozjet. Děláte obrovský obrat, ale máte obrovské fixní náklady. Já ale věřím, že v České republice se to postupně překlápí. I lidé v malých krajských městech – teď nechci, aby se to Jihlavanů nějak dotklo – mimo hlavní centra a největší města, vyhledávají takové služby. Jenom zatím není nabídka, která by ukojila jejich potřeby.