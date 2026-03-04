Jak utopit dr. Mráčka. Divadlo láká na kultovní komedii i unikátní triky

Horácké divadlo tentokrát vsadilo na zpracování legendární filmové komedie z vodnického prostředí s notoricky známým názvem Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Premiéru měla uplynulou sobotu.
Tvůrci slibují, že divadelní pojetí nabídne stejnou dávku humoru jako legendární film. | foto: Horácké divadlo Jihlava

„Touto inscenací chceme navázat na předchozí úspěšné adaptace filmových klasik,“ uvedla mluvčí Horáckého divadla Ruth Denčevová.

A zdá se, že sázka na humorný příběh posledních vodníků v Čechách, kteří v utajení přežívají v hlavním městě, by mohla vyjít. Sobotní premiéra byla dávno dopředu vyprodaná a zcela zaplněného sálu se zřejmě dočkají i její reprízy.

„Inscenace nabízí atmosféru letní Prahy, koupání i romantické projížďky na loďce,“ zmínila Denčevová. „Samozřejmě nechybí ani prolézání umyvadlem, návštěva zatopeného sklepa, kde vodníci hromadí hrníčky s dušičkami, či nafouknutá vodnice Matylda Wassermannová,“ dodala s úsměvem.

Zmiňovaných triků bylo ve filmovém zpracování vodnické komedie plno, nicméně v divadelním pojetí to byla pro tvůrce velká výzva.

„Všechno se ale povedlo skvěle vyřešit a diváci rozhodně o nic nepřijdou. Ani o proměnu člověka v kapra,“ ujišťoval ředitel Horáckého divadla Ondrej Remiáš.

Inspirace filmovým trhákem

Filmovou podobu příběhu o peripetiích posledních žijících vodníků, kteří se snaží zrušit plánovanou modernizaci svého vlhkého pražského příbytku, natočil v roce 1974 podle scénáře Miloše Macourka a Petra Markova režisér Václav Vorlíček. A na divadelní prkna nyní přivedl rodinu Vodičkovu a Wassermannovu umělecký šéf Horáckého divadla Michal Zetel.

„Přebírání filmů na jeviště je vždycky riziko. V tomto případě o to větší, že se doktor Mráček dělal v divadelní podobě úplně poprvé v Česku. Nicméně podle prvotních reakcí jsou diváci nadšeni. A já také. To se prostě musí vidět,“ zářil Remiáš.

Hlavní role pro divadelní zpracování nastudovali Matěj Polák a jedna z nejnovějších posil jihlavského souboru Markéta Bohadlová.

V minulosti už filmové trháky Horácké divadlo ve svém repertoáru nabízelo. Konkrétně před deseti lety měla premiéru muzikálová komedie Adéla ještě nevečeřela

