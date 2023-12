Kulový blesk. V Horáckém divadle bude místo Hrušínského akci řídit žena

„No to jsem ale nečekala, že to bude taková pěkná půdička… Velká, suchá. Ta se vám ale povedla, ta půdička, pane Knotek, tady se mi to bude věšet!“ Hlášky z oblíbené filmové komedie Kulový blesk se snad nikdy neomrzí. Teď si tyto kultovní věty mohou vyslechnout i návštěvníci Horáckého divadla v Jihlavě (HDJ).