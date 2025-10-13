Premiéra v Horáckém divadle. Tragikomická detektivka je jako kyselé žížalky

Ilona Zelníčková
  14:12
Další premiéru letošní sezony má od soboty za sebou Horácké divadlo v Jihlavě. Tentokrát tvůrci uvedli v české premiéře autorskou tragikomickou detektivku s názvem Delete_smazáno_nic.
Autorkou hry a zároveň režisérkou inscenace Delete_smazáno_nic je talentovaná Kateřina Letáková, nedávná absolventka pražské DAMU a kmenová dramaturgyně Dejvického divadla.

Autorkou hry a zároveň režisérkou této inscenace je talentovaná Kateřina Letáková, nedávná absolventka pražské DAMU a kmenová dramaturgyně Dejvického divadla. Na jihlavskou Velkou scénu tímto titulem vstoupila podle dramaturga Horáckého divadla Jaroslava Čermáka zástupkyně nejmladší talentované generace dramatiček.

„Disponuje silným a psychologicky bystrým autorským rukopisem se schopností řízné imaginace a nadhledu,“ uvádí k osobě autorky Čermák.

Jak Kateřina Letáková říká, nápad na tuto inscenaci vznikl ze střípků. „Jeden z nich byl moment, kdy jsem si uvědomila, že jsem si cizí historku přivlastnila natolik, že jsem byla přesvědčená, že jsem u ní byla. Vzpomínka se mi v hlavě usadila i s obrazy a emocí – a teprve pak jsem si uvědomila, že ji dotyčná osoba jen tak často vyprávěla v mé přítomnosti, až si ji moje hlava přepsala jako vlastní,“ líčí.

To ji nejprve vyděsilo. „Pak mě ale začalo zajímat, jak vlastně funguje vytváření vzpomínek a jestli jim vůbec můžeme věřit,“ dodává k prvotnímu impulsu ztvárnit tuto tématiku autorka a režisérka inscenace.

Tento svůj zážitek spolu s osobní rodinnou zkušeností propojila ve zcela původní autorský text. Inscenace nabízí pohled do světa roku 2015. Světa, v němž hlavní postava stárnoucí Stelly počíná pociťovat nejistotu za rozporuplné vzpomínky na rok 1948.

„Pro její blízké její vyprávění nedává smysl, ale skrze její vzpomínky vidíme logickou strukturu jejího vnitřního světa. Proto se v inscenaci potkávají dvě roviny vyprávění – ta ‚reálná‘ a ta vnitřní, kde se vzpomínky objevují ve fragmentech,“ popisuje Letáková s tím, že v těchto fragmentech se neodráží jen osobní příběh Stelly, ale i naše kolektivní zapomínání nedávné historie.

Pokud jde o žánrové zařazení, autorka inscenace hovoří o tragikomedii: „Něco jako ‚kyselé žížalky‘ – sladké i kyselé zároveň. A díky vrstvě pátrání je to vlastně i zvláštní druh detektivky, kde ale není úplně jasné, kdo je ve skutečnosti vyšetřovatel.“

V novince dostala prostor nová posila divadelního souboru herečka Markéta Bohadlová. Diváci ji uvidí v roli opomíjené vnučky Karolíny. Roli syna hlavní postavy ztvárnil Jakub Škrdla. Hlavní postavu Stelly nastudovala herečka Lucie Sobotková.

Výtvarné jevištní zpracování je dílem tandemu scénografek a kostýmních výtvarnic Kláry Pavlíčkové a Hany Mirbauer, jenž jsou rovněž nedávnými absolventkami scénografie na pražské DAMU, a blízkými spolupracovnicemi Kateřiny Letákové už z času studií. Výrazným prvkem je také původní hudební složka hudebního skladatele a pozounisty Jana Matáska, který stejně jako celý inscenační tým spolupracuje s Horáckým divadlem poprvé. Jan Matásek je mimochodem mladším bratrem herce Davida Matáska.

Další reprízy inscenace Delete_smazáno_nic mohou diváci vidět například 17. a 18. října.

Vstoupit do diskuse

Premiéra v Horáckém divadle. Tragikomická detektivka je jako kyselé žížalky

