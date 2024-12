Ambice stavby Horácké multifunkční areny? Udržet vysoutěženou cenu, říká manažer

Stavba Horácké multifunkční areny má být hotova do 5. října 2025. | foto: Jan Salichov, MF DNES

Důvod je prostý: plánovaný termín dokončení stavby je neúprosný. „Posunuli jsme ho pouze o pět kalendářních dní, na 5. října,“ prozradil Beke. „Je to z důvodu toho, že stavba stála během zářijových povodní.“

Důležitá podle Bekeho, jednoho z jihlavských radních (za ODS), je nutnost dodržet vysoutěženou cenu. „Takové jsme si dali manažerské zadání – udržet ten barák v penězích,“ uvedl Beke. „To není v českých poměrech u veřejných zakázek obvyklé.“

To ostatně investorovi, kterým je město Jihlava – za pomoci Kraje Vysočina a Národní sportovní agentury – potvrdila i návštěva z Národního kontrolního úřadu. „Ten pán říkal, že bychom byli teprve druhou veřejnou stavbou v republice, kde by byla dodržena vysoutěžená cena. Tak uvidíme,“ dodal Beke.

Ten připouští, že s určitou rezervou by se společnosti GEMO a.s., která je zhotovitelem stavby za 1,908 998 miliardy korun bez DPH, pracovalo lépe.

„Jak stavba pokračuje, revidují se projekty, dodavatelé si je procházejí do detailu a objevují se i nové věci, na které se nemyslelo. Nebo nové požadavky budoucího provozovatele arény, který chce něco doplnit,“ vysvětluje Beke. „To jsou všechno peníze, které v celkovém rozpočtu musíme někde najít, aby se cena nevyšplhala výš,“ vysvětluje Beke. „Kdybychom měli třeba 200 milionů rezervu, ze které bychom tohle mohli sanovat, bylo by to mnohem jednodušší.“

Na začátku prosince, kdy Beke zájemcům přichystal prohlídku stavby HMA, mluvil o tom, že aktuálně je cena stavby 300 tisíc pod plánovým rozpočtem. „Navíc jsou vysoutěžené dodávky nábytku, audiovizuální techniky, gastrovybavení či manipulační techniky – ještěrky, úklidové stroje a podobně. To vše bylo rozpočtované odhadem asi na 180 milionů, ale podařilo se je vysoutěžit asi za 165 milionů,“ potěšilo Bekeho.

Čeká se šrumec. Až 250 lidí na stavbě denně

Tím, jak se HMA posouvá z hrubé stavby, se na ní denně prostřídá přes stovku lidí. „Ale samozřejmě, jak přicházejí další a další profese, tak odhadujeme, že zde bude minimálně 250 lidí denně. To už bude veliký šrumec,“ uvědomuje si Beke.

I laik vidí, že se daří pracovat na stavbě střechy. „Poslední dva vazníky přijdou v lednu, celá střecha by měla být první vrstvou plechu zakryta někdy v únoru,“ prozradil Beke.

Stavebníkům dosud nahrává mírné počasí a fakt, že zatím nemusí bojovat se sněhem. „Nějaký určitě ještě napadne, ale s tím se bude muset pracovat,“ říká Beke. „Tak jak v létě, kdy bylo moc velké teplo a betonové věci se musely dělat večer, v zimě se bude muset uklidit sníh nebo nějaká konstrukce ohřát, než se dá nahoru. Tak to prostě je,“ pokračuje Beke. „Nedělá se v hermeticky uzavřeném prostoru, musíte pracovat s okolními podmínkami.“

12. listopadu 2024

Na stavbě se však aktuálně neřeší pouze střecha. „Probíhají instalace. Hodně rozvodů, trubek, svařuje se, řeže se, natírá se, lakuje se, žlaby se stříkají, kabely se tahají... To je největší a nejintenzivnější práce, která každodenně probíhá,“ prozradil Beke.

Dobrou zprávou je, že i v případě nepříznivého počasí se mají stavaři kam schovat. „Nárožní objekt už střechu má, konstrukce je zakrytá plechem. To není vidět na žádné kameře. Ale už do něj neteče, když to zjednoduším,“ pochvaluje si Beke. „Takže je připravený, kdyby se zhoršily klimatické podmínky na velké areně, aby se tam mohly přesunout personální kapacity. Tam se dá přitopit,“ dodává.