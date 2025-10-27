Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Dvouletý proces od bourání Horáckého zimního stadionu až po dokončení stavby Horácké Arény v Jihlavě zachycuje minutové časosběrné video, které zveřejnilo město co by investor stavby multifunkční haly za 2,2 miliardy korun. Natáčelo se z budovy vedle stojící Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ).

Stavbu podle projektu studia CHYBIK + KRISTOF od stavební firmy GEMO převzalo město minulý týden ve středu. První hokejový zápas mezi Jihlavou a Zlínem se zde hrál v sobotu. Slavnostní otevření arény je naplánováno na 8. listopadu.

Moderní multifunkční hala za dvě miliardy korun vznikla na místě původního Horáckého zimního stadionu, který sloužil neuvěřitelných 68 let. Jihlavská Dukla na něm oslavila všech dvanáct mistrovských titulů, které od svého založení v roce 1956 získala.

Horácká aréna už se chystá na sobotní zápas. (23. října 2025)
„Naším cílem bylo vytvořit nejen novou arénu pro jihlavskou Duklu, ale také přetvořit celý prostor, který se, jak doufáme, stane přirozenou součástí města,“ říká Ondřej Chybík, autor stavby z ateliéru CHYBIK + KRISTOF. „Věříme, že jsme vytvořili podmínky pro vznik místa, kde se budou přirozeně a rádi setkávat lidé napříč generacemi, a to i ve dnech, kdy aréna ztichne. Jak se nám to podařilo, ukážou první návštěvníci v nejbližších dnech.“

Přípravy projektu začaly už v roce 2018, kdy se zformoval realizační tým vedený radním Davidem Beke, jehož členy byli také primátor Petr Ryška a tehdejší vedoucí odboru rozvoje města Alena Kottová.

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

„Dvoumiliardový rozpočet jsme dodrželi přesně, tak jak bylo v plánu. Jsem za to moc rád, protože to v dnešní době není moc obvyklé. Postavili jsme všechno, co bylo potřeba,“ uvedl primátor Petr Ryška. „A k tomu navíc ještě, díky iniciativě s adopcí panelů na fasádě arény, přibyly do rozpočtu téměř 3 miliony, které jsme využili na věci, které původně nebyly v projektu. Pořídili jsme za ně například další vybavení do tělocvičny v nárožní budově nebo z nich budou zaplaceny vyhlídkové lavičky na střechu,“ dodává.

Na financování rozpočtu arény se kromě města Jihlavy podílel půlmiliardovým příspěvkem Kraj Vysočina a částkou 300 milionů přispěla Národní sportovní agentura.

Na derby už si mohou fanoušci koupit lístek

Zatímco na první utkání v rámci zkušebního provozu měli přístup pouze majitelé permanentních vstupenek a sponzoři – a do ochozů tak dorazilo 2 416 diváků – na nadcházející dva zápasy proti Třebíči (28. 10.) a Litoměřicím (29. 10.) byla kapacita navýšena na 4 000 diváků.

„První zápas, s možností přípravy v řádech hodin, jsme zvládli výborně,“ poděkoval jednatel klubu Bedřich Ščerban na webu Dukly „I proto můžeme navýšit kapacitu a dát do prodeje i jednorázové lístky. Děkuji i fanouškům, byli úžasní.“

První hokejové utkání s plnou kapacitou hlediště by se v Jihlavě mělo hrát v sobotu 1. listopadu proti Slavii Praha.

