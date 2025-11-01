Horácká aréna v Jihlavě je týden v provozu. Na domácí výhru Dukly se zatím čeká

Jan Salichov
  9:06
Úvodní týden užívání má za sebou Horácká aréna, zbrusu nová multifunkční hala za 2,2 miliardy korun v Jihlavě. Co ukázaly první tři zápasy hokejové Maxa ligy, ve kterých domácí Dukla postupně hostila v sobotu Zlín, v úterý Třebíč a ve středu Litoměřice?

„Na hokejkách byla vidět nervozita, puky odskakovaly, neodrážely se tam, kam měly...,“ začal trochu s nadsázkou manažer stavby a jihlavský radní David Beke.

Reagoval tak na fakt, že tým kouče Viktora Ujčíka zatím před vlastními fanoušky ve třech zápasech vstřelil pouhé dva góly a připsal si jediný bod, za prohru 1:2 v prodloužení duelu z Litoměřicemi.

„Víme, že očekávání jsou obrovská a my je zatím nenaplňujeme. Uděláme všechno pro to, abychom to zlomili,“ vzkázal po třetí domácí porážce v řadě Ujčíkův asistent Karel Nekvasil.

Do arény přišlo už téměř deset tisíc lidí

Rozjezd haly byl postupný.

V sobotu na hokej mohli přijít pouze majitelé permanentních vstupenek a duel se Zlínem tak přímo v aréně sledovalo 2416 diváků.

V úterý a ve středu byla kapacita haly, která stále prochází stavebními úpravami, uvolněná na 4 tisíce diváků. Na derby s Třebíčí bylo vyprodáno, na duel s Litoměřicemi dorazilo 3472 fanoušků.

Jeden ze vstupů do Horácké arény
Horácká aréna už se chystá na sobotní zápas. (23. října 2025)
Nová Horácká aréna zaujme na první pohled. (23. října 2025)
Nová Horácká aréna je jednou z dominant Jihlavy. (23. října 2025)
15 fotografií

„Z pohledu haly jsem rád, že jsme zvolili formát postupného najíždění. Technologie je stále nutné doštelovávat, ne všechno fungovalo na sto procent. Takže se některé věci musely doladit,“ připomněl Beke, že nová aréna je v testovacím režimu. „Postupně kapacitu navyšujeme.“

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Právě dnes, při zápase s pražskou Slavií, mají poprvé diváci zaplnit celou kapacitu arény, která je na hokej dimenzovaná na 5 581 fanoušků.

„Bude to hlavní otevírací zápas pro HC Dukla,“ uvedl Martin Lindovský, jednatel městské společnosti Horácká multifunkční aréna. „Poprvé se bude hrát před plnou kapacitou, na plno pojedou také veškeré technologie, jako jsou vzduchotechnika a topení.“

Nájemce arény se bude snažit, aby všechno fungovalo co nejlépe. „Musí se posílit bary, z organizačního hlediska i co do počtu obsluhy,“ slibuje Lindovský.

Pořadatelé vědí, na čem mají pracovat

Ten po prvních třech zápasech zatím sbírá spíše pozitivní ohlasy. „Vlastně nevím o ničem negativním. Převládají pozitivní reakce, nadšení z celku převálcovalo u koncových návštěvníků cokoliv jiného,“ těší ho. „Aréna ukazuje především své výhody.“

Druhým dechem dodává, že vnímá, že je v nové hale ještě spousta práce. „Řešíme hromadu nějakých nedostatků, dodělávek, koordinace. Zrovna teď jsou hráči na ledě a v hledišti dělníci,“ připomíná, že stavba není ještě zcela hotova.

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

„Je to pořád živý organismus. Ale držíme to v rukách,“ je spokojený. „Samozřejmě, v rámci zápasu či samotné akce řešíte běžné věci, které přináší otevření jakéhokoliv nového prostoru. Musí si to sednout. Ale z mého pohledu nejde o nic dramatického. Důležité je, že víme, kde jsou věci, které chceme zlepšit. A určitě na tom pracujeme.“

S tím souhlasí také Beke. „Chodí nám pozitivní i negativní podněty. Lidé třeba chtějí něco dooznačit, řešíme i výhled, kde kolidují sedící a stojící diváci. Ale nic zásadního,“ oddechl si.

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Sám stihl v aréně první dva zápasy, třetí sledoval na dálku. „Říkal jsem si, jestli neprohrávají, protože tam chodím. To se nepotvrdilo, takže můžu chodit dál,“ usmál se.

Poté přiznal, že na sledování hokeje ještě příliš času nebylo. „Primárně jsem hlídal provozní věci, co kde funguje a nefunguje. Z prvního zápasu jsem tak neměl vůbec nic. Druhý zápas jsem po očku sledoval, ale převládla profesní deformace. Ten projekt jsem vedl, cítím za něj zodpovědnost.“

Samotné spuštění haly je sice pozvolné, zároveň však jdou zápasy hodně rychle po sobě. „Je to problém hlavně kvůli dodělání některých věcí. Točí se nám tam stále velké množství lidí a akcí,“ říká Beke.

Velkolepá audiovizuální šou. Arénu otevře Farna

Horáckou arénu zatím mohli pro své zápasy využívat pouze hokejisté prvoligového áčka Dukly Jihlava. To se od začátku listopadu mění.

Už dnes sehrají své historicky první domácí utkání extraligoví junioři Dukly, kteří poměřili síly s Pardubicemi. A zítra od 12 hodin nastoupí proti Hradci Králové. Neděle pak bude patřit žákům devátých tříd, kteří odehrají zápas Jihlava – Slavia Praha.

Po nedělní exhibici Old Boys Dukla s 43. výsadkovým plukem, se příští týden do arény poprvé přesune také kultura.

V sobotu 8. listopadu je na programu slavnostní otevření: Vítej, Aréno.

„Bude to první velká audiovizuální šou, kterou aréna předvede,“ říká jednatel společnosti Horácká multifunkční aréna Martin Lindovský.

„Těším se na to, že hala ukáže, že umí i něco jiného, než hokej,“ říká manažer stavby David Beke. „Bude to nový zážitek. Z pohledu vizuálního, zvukového i samotného programu,“ slibuje.

„Bude tu dověšena spousta techniky, kterou při běžných zápasech Dukly lidé nevidí,“ vysvětluje Lindovský. „Hlavní pódium bude uprostřed ledu, ale vystoupení se bude střídat na různých místech arény a překvapovat diváky tím, kde se vystupující zrovna objeví,“ prozradil. „Bude to velmi živé a spontánní.“

V tříhodinovém programu se představí řada lokálních vystupujících, hlavní hudební hvězdou bude zpěvačka Ewa Farna.

Vstoupit do diskuse

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

VIDEO: Nad Českem se objevil nezvyklý mrak. Podívejte se, čím zaujal

Ve čtvrtek odpoledne se nad Českou republikou přehnal poněkud pozoruhodný jev. Na Pardubicku, Svitavsku a Vysočině mohli obyvatelé spatřit nezvyklé uspořádání nebe – shelf cloud. Podivuhodný mrak se...

1. listopadu 2025  9:06

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

1. listopadu 2025

Na Havlíčkobrodsku se střetl motorkář s autem, svým zraněním podlehl na místě

Na Havlíčkobrodsku zemřel v pátek v podvečer po srážce s osobním autem motocyklista. Nehoda se stala v 17:30 mezi Chotěboří a Novou Vsí u Chotěboře.

31. října 2025  21:17

Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut

Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...

31. října 2025  20:22

Štursa: básník kamene. Rok novoměstského rodáka zakončí světová premiéra

Jméno Jana Štursy, jednoho z nejvýznamnějších rodáků z Nového Města na Moravě, je neodmyslitelně spjato s kamenem a bronzem. Právě z těchto materiálů totiž významný sochař nejčastěji tvořil. Lidé...

31. října 2025  16:28

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

31. října 2025  14:10,  aktualizováno  15:01

K elektrárnám u Pelhřimova se lidé vysloví v referendu. Hlasovat mají příští rok

Zhruba deset, ale možná i více stožárů větrných elektráren plánují investoři v nejbližším okolí Pelhřimova. Názory zastupitelů na výstavbu těchto obnovitelných zdrojů energie se různí, rozhodnout...

31. října 2025  10:41

Žďár po dvaceti letech hledá firmu, která se ve městě postará o odpady

Svoz směsného, tříděného i objemného odpadu, provoz sběrného dvora i obsluha jednotlivých sběrných míst. Tyto úkoly má dnes ve Žďáře nad Sázavou na starosti firma AVE. Smlouva, již se společností...

31. října 2025  8:32

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

30. října 2025  18:20

Plukovnice lidských duší. Moravec se Sovákovou představí svůj knižní rozhovor

Na můj povel, knihu do ruky! A ideálně vyrazit do Nového Města na Moravě. Právě do zdejší knihovny totiž přijedou 4. listopadu od 18 hodin představit svou novou knížku a popovídat si se čtenáři...

30. října 2025  15:37

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

30. října 2025  15:03

Přijímačky na střední se blíží, novým oborem bude i požární ochrana

Podzim je obdobím, kdy se žáci devátých ročníků základních škol a jejich rodiče začínají vážně poohlížet po nabídce středních škol a učilišť. Právě v tomto období školy pořádají dny otevřených dveří...

30. října 2025  7:22

