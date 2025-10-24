Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Jan Salichov
  16:13
Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu poprvé bude hrát zápas hokejové Maxa ligy.

Podle jednatele městské společnosti Horácká multifunkční aréna Martina Lindovského už se domlouvají významné tenisové, basketbalové či volejbalové akce.

„Mluvil jsem s pořadateli Davis Cupu. Pokud listopadový los rozhodne o tom, že by český tým hrál domácí zápas, mají zájem v polovině února hrát právě v Jihlavě,“ prozradil Lindovský. „Stejně tak si myslíme, že by se tu mohla představit i hokejová reprezentace,“ naznačil plány na první polovinu roku 2026.

Pohled na střídačku.
Trénink jihlavské Dukly.
Do haly se vejde na hokej oficiálně přes pět tisíc diváků.
Jihlava se může pyšnit moderní arénou.
16 fotografií

Sedm let příprav, dva roky intenzivní stavební činnosti. Tak vznikala Horácká aréna, nejmodernější a novými technologiemi nejnabitejší hala v České republice.

„Pro mě je to sedm let práce, sedm let vztahu s lidmi, se kterými jsme dokázali to, že je aréna hotová,“ uvedl manažer stavby, jihlavský radní David Beke. „Za těch sedm let jsem si s nimi vytvořil vztah téměř rodinný, chemie nám fungovala naprosto perfektně.“

Dodrželi cenu i termín dokončení

A to i přesto, že ne vše šlo bez problémů. „Překážek, které jsme museli překonat, bylo tolik, že by to vydalo na knihu nebo na dokumentární film. A pokud by se v různých etapách klíčoví jednotlivci aktivně nezapojili, tak by ten proces havaroval,“ říká Beke.

„Bylo tam mraky situací, kdy jsme padali na hubu, řešili jsme různé situace po nocích. Přepracovávali jsme projekty, řešili pozemky, peníze...“

Nakonec se však vše podařilo. „Chci poděkovat všem lidem, kteří se na tom podíleli. Stovkám lidí patří dík,“ uvedl jihlavský primátor Petr Ryška, který ocenil dvě klíčové věci: podařilo se dodržet cenu stavby a termín dokončení.

„To, že se předání stavby do rukou města posunulo o dva týdny, je naprosté minimum. A termín prvního zápasu, který jsme si řekli, se podařilo dodržet,“ pochvaluje si primátor.

„Že jsme dodrželi rozpočet, to je za mě neskutečný výkon. To se mnohdy nepodaří ani při stavbě malého kurníku nebo rekonstrukci rodinného domku,“ myslí si Beke. „Jsem i nesmírně rád, že se podařilo dodržet termín dokončení. Myslím, že bude nesmírně těžké pro kohokoliv něco podobného zopakovat.“

Na financování stavby za 2,2 miliardy korun se kromě města Jihlavy podílel půlmilardovým příspěvkem Kraj Vysočina, 300 milionů přispěla Národní sportovní agentura.

„Co je nejdůležitější: přesto, že jsme dokázali udělat tak velikou investici, z mého pohledu se to neprojevilo na fungování města. Že by to město jakýkoliv způsobem omezilo ve výdajích na investice. Naopak, byly ještě navýšeny,“ dodal primátor Ryška.

Hala není ani malá, ani velká. Zkrátka akorát

Moderní aréna nadchla jednu z legend československého hokeje, bývalého reprezentanta a útočníka Dukly Jihlava Jiřího Holíka. „Samozřejmě, jako mladý kluk bych si přál hrát v takové aréně. Ale tenkrát byla jiná doba,“ vzpomíná čtyrnásobný olympijský medailista a trojnásobný mistr světa.

„Musím smeknout před zastupitelstvem, že to prosadilo a pustilo se do toho. Protože o nové hokejové hale se v Jihlavě mluvilo asi dvacet let.“

Horácká aréna v číslech

  • Základy Horácké arény tvoří 263 železobetonových pilotů o celkové délce 2,5 kilometru. Na stavbu bylo použito více než 10 tisíc m³ monolitického betonu, což odpovídá objemu čtyř olympijských bazénů, a dalších 3 160 m³ prefabrikovaných betonových konstrukcí.
  • Při demolici původního Horáckého zimního stadionu odvezla nákladní auta 37 380 tun materiálu. To je hmotnost odpovídající téměř 180 sochám Svobody.
  • Během zemních prací se odtěžilo 44 800 m³ zeminy. Pokud by se rozložila po celé ploše jihlavského Masarykova náměstí, vytvořila by vrstvu vysokou 1,5 metru.
  • Ocelová střešní konstrukce váží 1 215 tun, což je hmotnost zhruba dvou set slonů afrických a pod ní vede mimo jiné 268 kilometrů elektrických kabelů, které by dosáhly z Jihlavy až do Havířova.
  • V celé aréně je umístěno 3 301 běžných svítidel a dalších 1 197, která slouží jako nouzová.

Horácká aréna při hokejových zápasech nabízí kapacitu 5 581 míst, při kulturních akcích se do ní vejde až 7 416 diváků. „Hala se mi moc líbí. Pro Jihlavu nebude ani velká, ani malá. Zkrátka akorát,“ myslí si Holík, který komentuje běžecký ovál na střeše arény. „Ještě, že za našich mladých let tohle nebylo. Protože už vidím trenéra Neveselého, jak by nás ráno hnal na střechu běhat,“ usmál se sedminásobný mistr ligy.

Ščerban věří, že Dukla doma začne výhrou

Sobotní zápas 15. kola Maxa ligy se Zlínem bude prvním v testovacím režimu. Velkou premiéru bude mít hala 1. listopadu, kdy by se měl hrát oficiální ceremoniální zápas s pražskou Slavií.

„Domluvili jsme se, že první tři zápasy budou zkušební,“ potvrzuje jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban před duely se Zlínem (25. 10.), Třebíčí (28. 10.) a Litoměřicemi (29. 10.). „Místo toho, abychom tady měsíc trénovali a halu oživovali, jdeme po dvou dnech od jejího převzetí do ostrého zápasu. To opravdu není žádná sranda.“

Přesto věří, že se premiéra proti Beranům Dukle povede. „Určitě budeme chtít vyhrát a já věřím, že i vyhrajeme,“ doufá Ščerban. „Podařilo se nám složit výborný tým, který jde za svým cílem. Na to, že jsme prvních třináct zápasů hráli pouze zápasy venku, je naše bilance opravdu úžasná. Tým podával neskutečné výkony,“ zmínil Ščerban devět výher (z toho jednou v prodloužení) a čtyři porážky.

Hala nadupaná moderními technologiemi

Horácká aréna je v současnosti jednou z nejmodernějších multifunkčních hal v Česku. „Je sice domovským stánkem hokejové Dukly, ale v hale se dají provozovat prakticky všechny možné sporty a významnou roli by v ní měly tvořit i kulturní a společenské akce,“ je přesvědčen Beke.

Prostory mají kvalitní zvukové a světelné vybavení. Pro dobrou akustiku je pod střechou 3 048 panelů. Ty jsou navrženy a umístěny tak, aby pohlcovaly zvuk, snižovaly nežádoucí ozvěnu a zlepšily srozumitelnost v prostoru.

Celkem je na tribunách zavěšeno 2,4 tuny audio techniky, kterou tvoří mimo jiné 16 basových modulů, jenž dají zvuku patřičnou hloubku. Celkový výkon audia je 126 tisíc wattů. Pro srovnání například pražská O2 aréna s kapacitou až 20 tisíc lidí, což je zhruba trojnásobek kapacity Horácké arény, má výkon ozvučení jen dvojnásobný.

Mezi světelnými prvky je nejvýraznější LED kostka uprostřed haly a unikátní mantinely, které jsou v České republice v tuto chvíli naprosto ojedinělé díky technologii LED 360°. Panely obepínající celou halu obsahují bezmála 11 milionů diod a v Jihlavě je instalovali technici z Finska.

Středová LED kostka je velká 6,5 x 5 metrů a váží téměř pět tun. Její zdvih umožňují čtyři motorové kladkostroje řízené centrálním systémem.

Na tribunách pak systém LED technologií vytváří takzvaný „poprsník“ – 217 metrů dlouhý pás LED diod, který lemuje celý vnitřek arény.

Nyní je zájem obrovský. Ale jaká bude budoucnost?

Na jedné straně úleva, že se podařilo stavbu dokončit v čas. Na druhé obavy, zda Horácká aréna naplní očekávání. Tak hodnotí své aktuální pocity manažer stavby, radní David Beke.

„Ať chcete, nebo ne, za sedm let vám aréna přiroste k srdci. Můj syn je stejně starý, jako projekt arény,“ usmál se Beke. „Cítím úlevu, ale i obavu, co s tím objektem bude do budoucna. Jestli se podaří naplnit očekávání, která do ní lidé vkládají. A jestli ekonomika baráku bude fugovat tak, jak jsme si přáli,“ přemítá jihlavský radní.

„Zaznělo tu, že jsou obavy, jak hala bude žít. Já obavy z budoucnosti nemám,“ reagoval jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban. „Poslední tři dny zažíváme peklo, sto telefonátů denně, jestli bychom to nemohli nějak udělat a jeden lístek vytisknout, aby se sem lidé zítra dostali,“ popisuje šéf Dukly.

Aktuálně jedinou šancí, jak vidět první tři domácí zápasy, je vlastnit permantní vstupenku. Těch se do dnešního dne prodalo kolem 2 100 kusů.

Už nyní je jasné, že Horácká aréna bude vyprodaná v sobotu 8. listopadu, kdy se chystá grand opening, slavnostní otevření s názvem Vítej, Aréno. „Bude to představení zdejších spolků a kultury v moderní podobě a s podporou špičkové AV techniky,“ zmiňuje jednatel společnosti Horácká multifunkční aréna Martin Lindovský. Největším tahákem bude hudební vystoupení zpěvačky Ewy Farne a jihlavských kapel XIII. století a Pio Squad.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Treehousy na Vysočině: můžete zde bydlet jako ptáci v korunách stromů

Šest metrů nad zemí se vznášejí dva apartmány, které propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými okny. Specifický koncept bydlení představoval pro všechny zúčastněné...

Tragédie na Vysočině. Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia

Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Po pádu z okna na tamním gymnáziu v pondělí zemřel třináctiletý chlapec. Na místo byli povoláni psychologové a...

Jihlava převzala arenu, Dukla byla poprvé na ledě. V sobotu ji čeká první zápas

Ve čtvrtek a v pátek po jednom tréninku, v sobotu dopoledne předzápasové rozbruslení, a odpoledne už jihlavské hokejisty čeká první mistrovské utkání ve zbrusu nové multifunkční aréně. Dukla se do...

Stihne se v Horácké aréně první zápas už v sobotu? Večerní schůzka rozhodne

Je tu den D. Horáckou arénu, novou multifunkční halu v Jihlavě, má otevřít sobotní prvoligový hokejový zápas mezi místní Duklou a Zlínem. Otázkou však je, zda společnost GEMO stihne předat stavbu za...

Zámek byl před zřícením, zachraňuje ho řád. Obnovenou kapli posvětil biskup

Ještě před třiceti lety to vypadalo se zámkem ve Stránecké Zhoři na Žďársku bledě. Renesanční stavba jen těžko odolávala dlouhodobému chátrání. V roce 1999 se jí ale ujal Řád rytířů Kristových a ten...

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

24. října 2025  16:13

Obchvat uleví malé vesničce od tisíců aut, potřebný je i kvůli dostavbě Dukovan

Zašovice na Třebíčsku by měly za dva roky využívat silniční obchvat. Ten je zařazen mezi investice do komunikací potřebných mimo jiné kvůli chystané stavbě nového jaderného zdroje Dukovan, na které...

24. října 2025  15:07

Azbest z bývalého úřadu musí pryč, panely nahradí fasáda s novým dekorem

V moderní, bezbariérovou budovu se má změnit bývalý městský úřad v centru Žďáru nad Sázavou. Než se tak ale stane, musí se stavba ze 70. let zbavit svého specifického zeleného obložení. Takzvané...

24. října 2025  14:50

V kauze nemocničních zakázek policie zajistila majetek za téměř 200 milionů

V kauze manipulací s nemocničními zakázkami v Ústí nad Labem a v Jihlavě zajistili policisté majetek za 7,9 milionu eur, což je podle aktuálního přepočtu zhruba 192 milionů korun. Obvinili další dva...

24. října 2025  11:41

Havlíčkův Brod chystá nové úseky cyklostezek, dořeší se i trasa „odnikud nikam“

Cyklisté se v Havlíčkově Brodě dočkají dalších úseků nových stezek. Dělníci začali s budováním poslední části, která dosud chyběla k propojení Klanečné s městem. Radnice zároveň uzavřela dohodu s...

24. října 2025  7:20

Do Česka se žene silný vítr, nárazy dosáhnou rychlosti 70 kilometrů za hodinu

Jih Moravy ve čtvrtek večer zasáhne silný vítr, který může dosahovat rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od čtvrtečního večera do 23 hodin pro...

23. října 2025  11:12,  aktualizováno  13:31

Jihlava převzala arenu, Dukla byla poprvé na ledě. V sobotu ji čeká první zápas

Ve čtvrtek a v pátek po jednom tréninku, v sobotu dopoledne předzápasové rozbruslení, a odpoledne už jihlavské hokejisty čeká první mistrovské utkání ve zbrusu nové multifunkční aréně. Dukla se do...

22. října 2025  16:33,  aktualizováno  23. 10. 13:01

Syenitu je dost na třicet let. „Drážní lom“ u Jihlavy se bude znovu otevírat

V roce 1999 byla přerušena těžba kamene v „Drážním lomu“ poblíž Kosova u Jihlavy. Mnozí věřili, že natrvalo. Nyní majitel usiluje o znovuotevření lomu. Opětovně těžit kámen potřebný pro stavbu...

23. října 2025  11:52

Díky mobilní hře ožil příběh sklářského mistra v dnes již takřka zaniklé osadě

Zpestření, nebo rovnou i motivace k výletu, na němž se děti i dospělí dozvědí zajímavé informace o historii sklářství ve Žďárských vrších. Tím vším může být nová geolokační hra Tajemství pána...

23. října 2025  8:37

Návštěvníci jihlavské zoo mohou poměřit své schopnosti se zvířaty

Jak dobrý máte čich? A co vaše paměť nebo sluch ve srovnání s ptáky či hmyzem? Přijďte se ponořit do fascinujícího světa zvířat a poměřit s nimi své schopnosti v Zoo Jihlava. Zahrada bude totiž...

22. října 2025  12:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mladému hokejistovi z Liberce zachránili na tréninku život, srdce ho na led nepustí

Nedávný trénink libereckých hokejových juniorů se změnil v nečekané drama. Útočníkovi Patriku Křížkovi se náhle zastavilo srdce a přežil jen díky duchapřítomnosti trenérů a rychlému příjezdu...

22. října 2025  11:38

Tiché, až spící město. Jihlavu v novém dokumentu představí buddhistický mnich

Muž v oranžovém rouchu buddhistického mnicha, který se pomalu prochází nočními ulicemi Jihlavy. Jeho klid se s nimi konfrontuje. To bude hlavní vizuální tvář filmu, který během deseti dnů...

22. října 2025  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.