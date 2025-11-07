Aby se vešlo více lidí, zúžili pódia. O otevření Horácké arény je obrovský zájem

Jan Salichov
  14:14
Obrovský zájem o vstupenky na sobotní slavnostní otevření Horácké arény - kulturní program Vítej, Aréno, donutil pořadatele z městské společnosti Horácká multifunkční aréna na poslední chvíli k drobným úpravám. Díky nim ještě v pátek v poledne jdou do prodeje poslední lístky.
Sobotní slavnostní otevření Horácké arény, 2,5hodinový kulturní program Vítej, Aréno, budou moct sledovat na velkoplošné projekci i diváci před halou.

„Akce je vyprodaná. Ale na základě tlaku veřejnosti jsme ve čtvrtek vymysleli, že zúžíme dvě pódia a tím uvolníme v hledišti řady, které bychom jinak vůbec neprodávali,“ prozradil Bedřich Musil, mluvčí Horácké multifunkční arény. „Dvě řady z každého rohového sektoru budeme moct dát do prodeje. Necelou stovku vstupenek.“

Podle odhadu se na sobotní slavnostní program, který vyvrcholí závěrečným hodinovým koncertem zpěvačky Ewy Farné, nakonec vejde přibližně 5300 – 5500 diváků. „Budeme se pohybovat někde na kapacitě hokeje,“ potvrdil Musil.

Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy

Proces otevírání Horácké arény, zbrusu nové stavby za 2,2 miliardy korun bez DPH, je pozvolný. Až dosud měli návštěvníci nejmodernější haly v České republice možnost arénu vidět pouze při hokejových utkáních - ať už v omezeném počtu, nebo před týdnem v plné parádě.

Teď však Jihlava očekává něco, co tu dosud nikdy nebylo.

„Bude to něco úplně jiného,“ slibuje Musil. „Jediné, co jsme nechali, jsou mantinely. Protože LED panely v mantinelech budou hrát podstatnou roli během té show,“ prozradil. „Část sedaček je odmontovaná, plexiskla jsou dole. Ale hlavně: je tu mnohem, mnohem více techniky.“

Technický support do arény postupně najížděl od úterka. Zvukovou a vizuální techniku za tu dobu přivezlo přibližně deset kamionů. „Setkávali jsme se s ne úplně příjemnými narážkami, že nám to trvá,“ uvedl Musil. „Ale je strašně důležité říct, že je to vůbec první test arény v takovém uspořádání. Pro všechny úplně nová zkušenost. Jihlava nikdy nezažila takhle technicky náročnou produkci. A myslím si, že takhle velká akce v aréně zase dlouho nebude.“

Horácká aréna už se chystá na sobotní zápas. (23. října 2025)
Nová Horácká aréna zaujme na první pohled. (23. října 2025)
Nová Horácká aréna zaujme na první pohled. (23. října 2025)
Technika se do nové Horácké arény navážela od úterka. Zvukovou a vizuální techniku za tu dobu přivezlo přibližně deset kamionů. Desítky techniků pak několik dnů halu přestavovaly pro vůbec první mimohokejový program.
Program slavnostního zahájení pořadatelé, podobně jako při ceremoniálech například při zahájení olympijských her, do poslední chvíle tají. „Necháváme to opravdu jako překvapení. A myslím, že stojí za to ještě jeden den vydržet,“ usmál se v pátek dopoledne Musil. „Jsme uprostřed finalizování technických příprav, v pátek odpoledne a večer začnou závěrečné zkoušky, které budou trvat celou noc.“

Otázka zní, jak se celá věc podaří uspořádat zejména prostorově. „Učinkujících je téměř 900, takže je to logistický oříšek,“ připouští Musil. „Chystají se velké věci. Program je nabitý, jde minutu po minutě. Jen doufám, že lidé nebudou vědět, kam s očima dřív. To je to, co chceme. Ale více opravdu neprozradíme.“

Program se postupně „vleje“ z venku dovnitř

Jasné je tak zatím jediné: dvou a půl hodinový program bude rozdělen na tři části: venkovní, první část vnitřního programu a druhou část vnitřního programu, kterou obstará koncert Ewy Farné.

Vítej, Aréno

Slavnostní otevření Horácké arény v Jihlavě

Kulturní program (od 18.00)

Horácké divadlo Jihlava
Orchestry ZUŠ Jihlava
Taneční klub Hotch Potch
Nart dance school
Street Busters
kapely Pio Squad a XIII. století
akrobatická skupina Losers Cirque Company
koncert Ewy Farné

Zdroj: Horácká multifunkční aréna

„Spousta lidí se ptá a diví se, že brány arény otevřeme teprve, až začne program venku. To znamená v 18 hodin. Ale důvod je jednoduchý, program se z venku postupně přelije dovnitř,“ nechal nahlédnout do karet Musil.

„Jak postupně budou vcházet diváci do arény a do hlediště, tak postupně se budou dovnitř vlévat i učinkující. Půjde o přirozený vtok lidí do arény. A nikdo se nemusí bát, že to bude ve stresu. Že by si lidé nestihli sednout, že by nezaujali svá místa. Program vevnitř skutečně začne až v okamžiku, kdy budou diváci sedět,“ uvedl s nadsázkou.

Scénáristou a dramaturgem celého slavnostního večera je Petr Píša. Divadelní herec, zpěvák a kovář z Třeště, který mimo jiné v roce 2018 stál za velkolepou show na Masarykově náměstí k oslavě 100 let od vzniku republiky Proletí století.

Uzavřená ulice, občerstvení i projekce před halou

Během večera vystoupí soubory a spolky Horáckého divadla Jihlava, orchestry ZUŠ Jihlava, tanečníci z Hotch Potch, Nart dance school a Street Busters, akrobatická skupina Losers Cirque Company a lokální kapely Pio Squad a XIII. století.

Přesto, že akce bude vyprodaná, nemusí smutnit ani zájemci, na které se vstupenka nedostala. Slavnostní večer bude prostřednictvím velkoplošné projekce vysílán i do prostorů před arénou, v uzavřené ulici Tolstého.

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

„Akorát se modlíme, ať nám vyjde počasí. Ať neprší a nefouká,“ přeje si Musil. „Protože když byl před týdnem Army day, bylo počasí pekelné.“

Vše je však připraveno na to, aby si přijemné zážitky odesli i neplatící diváci. „Restaurace v nárožním objektu bude otevřená, bude se dát zakoupit občerstvení, které bude k dostání i venku. O to nouze nebude. Tak snad si budou moct užít i lidé venku,“ přeje si Musil.

1. listopadu 2025
