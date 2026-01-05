V posledních letech nejvýznamnější sportovní akce v kraji hostila Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě. V ní se už za několik dní, v termínu od 22. do 25. ledna, opět představí světoví biatlonisté. A v tradičním jarním termínu (22. – 24. května) pak bikeři při Světovém poháru horských kol cross country.
Ze všech míst je nádherně vidět
Jenže pozornost sportovních příznivců a funkcionářů si rychle získává další areál: zbrusu nová Horácká multifunkční aréna.
„Musím říct, že aréna je udělaná přímo pro to, aby se v ní opravdu ten sport hrál. Protože ze všech stran je tam nádherně vidět,“ pochvaluje si předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba.
„I seshora, kde na některých hokejových stadionech většinou míváte problém, aby byl kontakt mezi hráčem a divákem, je to tady fakt dobře udělané,“ pokračuje Kotrba. „Je vidět, že ten, kdo to stavěl, přemýšlel o tom, že to má být pro sport,“ oceňuje projekt architektů ze studia Chybik + Kristof.
Také proto Český tenisový svaz do Jihlavy přivedl únorové utkání prvního kola kvalifikace Davis Cupu se Švédskem (7. a 8. února). „Myslím si, že se z této haly stane místo pro tenis zaslíbené,“ věří Kotrba.
„Davis Cup je značka sama o sobě. A já jsem rád, že tímto vlastně odstartujeme,“ zmínil jihlavský primátor Petr Ryška, že blížící se tenisové utkání bude první velkou mezinárodní akcí, kterou bude Horácká aréna hostit.
„Musím říct, že naše hala už získala velice dobrou pověst. Například v Praze, když přijedete na Českou unii sportu nebo na Český olympijský výbor, všichni říkají, že je to naprosto skvělá, úžasná hala. A že jsou strašně rádi, že sportovní prostředí v České republice má takový stánek, který je uprostřed republiky,“ doplňuje Ryška.
Arénu si pochvaluje i hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla. „Horáckou arénu jsme podpořili jako multifunkční stavbu a jsem rád, že platí dohoda, že z toho je multifunkční aréna,“ připomíná hejtman, že Kraj Vysočina stavbu za více než dvě miliardy korun finančně podpořil 500 miliony korun.
„Je to příležitost pro Jihlavu, která de facto leží na dálnici D1. Jsme srdcem České republiky,“ pokračuje Kukla.
Vstupenky rychle mizí
Jak velký hlad po významných sportovních akcích v Jihlavě a na Vysočině je, potvrzuje už samotný zájem o Davis Cup. Všechny volné vstupenky byly prodané během několika desítek minut. „Doufali jsme, že se podaří všechny vstupenky vyprodat. Ale že to bude až takhle rychle, to jsme fakt nečekali. Byli jsme z toho sami překvapení,“ pochvaluje si Kotrba.
Podobně rychle zmizely vstupenky také na další významnou akci, jíž bude na začátku března kvalifikační utkání českých basketbalistů se Slovinskem. „Některé svazy a někteří organizátoři se netají tím, že tomu sami příliš nevěřili a byli velmi pozitivně překvapeni, v jak rychlých časech se akce vyprodávají,“ přibližuje manažer Horácké multifunkční arény Martin Lindovský.
„Všechny reprezentace přitom shodně říkají, že pokud se jim to v Jihlavě osvědčí a všechno poběží, jak má, tak mají ambice se sem určitě vracet,“ pokračuje Lindovský.
Další akce se dají očekávat
Diváci se tak určitě mohou těšit na více než další dvě avizované akce: přípravný duel hokejové reprezentace proti Rakousku (24. dubna) nebo volejbalový Evropský pohár (12.–14. června).
„Potvrzuje se, že aktivity, které jsme za arénu ve spolupráci s panem primátorem vyvíjeli už někdy před rokem, rokem a půl, se vyplatily. Opravdu všechny svazy – a nejen ve sportovním odvětví, ale třeba i různí organizátoři v kultuře – si arény v Jihlavě všimli a jsou ochotní tady za jisté podpory své akce dělat,“ říká Martin Lindovský, manažer městské společnosti Horácká multifunkční aréna.
„Druhá polovina roku už je trošku komplikovanější, protože začíná hokejová sezona,“ zmiňuje primátor Ryška, že Horácká aréna je domovským stánkem prvoligových hokejistů Dukly Jihlava.
„Domluva s hokejovou Duklou, nejen s áčkem, ale samozřejmě i mládeží, je důležitá,“ připouští Lindovský. „Patří jim velký dík za to, že jsou ochotní uhnout nejen se zápasy a tréninky, ale kolikrát i poskytnout své zázemí pro potřeby umělců nebo profesionálních sportovců,“ dodává.
Podle nejnovějších informací by se měl začátkem prosince 2026 v Jihlavě konat Světový pohár v rock’n’rollu.