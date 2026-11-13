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Horácká aréna sklízí obdiv i prestižní ceny. Prostě revoluční stavba, libuje si radní

Jan Salichov
  12:21
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Horácká aréna v Jihlavě má za sebou rok zkušebního provozu a na konto si připsala úspěchy, které rezonují mezinárodní architektonickou scénou. Po nedávném zisku prestižního ocenění v rámci Grand Prix architektů totiž bodoval také v České ceně za architekturu, přičemž tvůrci s napětím vyhlížejí také blížící se pondělní vyhlášení celostátního finále Stavby roku.
Horácká aréna nabízí výhled na Jihlavu ze střechy, na které je kromě vyhlídek i atletický ovál.
Ve zbrusu nové Horácké aréně se v sobotu 25. října 2025 hrál první hokejový zápas. Do haly měl přístup omezený počet diváků – hrálo se pouze pro permanentkáře.
Během šesti let příprav a stavby Horácké arény Ondřej Chybík Jihlavu navštívil více než stokrát. Krajské město Vysočiny mu přirostlo k srdci.
Brněnský architekt Ondřej Chybík se svým vítěznýn projektem Horácké arény, multifunkční haly v Jihlavě, strávil šest let.
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Moderní multifunkční stánek, jenž vyrostl přímo v centru padesátitisícového města namísto obvyklé stavby na zelené louce, oslnil odborníky i veřejnost. Získat dvě takto prestižní ocenění v krátké době po sobě vyvolává v autorském týmu obří vlnu pozitivních reakcí.

„Máme z toho obrovskou radost hlavně proto, že jde o Jihlavu – tedy o město, které není Praha, Brno ani Ostrava,“ uvedl architekt Ondřej Chybík. Podle něj je navíc klíčové, že si stavby všimly mezinárodní poroty, které vybíraly vítěze naprosto nezávisle a bez ohledu na jakékoliv osobní vazby. „Bez toho, jestli má někdo někoho rád, nebo ne. A naprosto objektivně zvolili Jihlavu jako vítěze,“ dodal.

Grand Prix vs. Česká cena: vrchol české architektury

Grand Prix architektů a Česká cena za architekturu představují dvě nejvýznamnější a nejprestižnější ocenění, která může architektonické dílo v České republice získat, přičemž každá z nich přistupuje k hodnocení z trochu jiného úhlu.

Grand Prix architektů, kterou vyhlašuje Obec architektů, je tradiční a nejstarší soutěží u nás, kde se utkává velmi široké pole stovek přihlášených projektů rozdělených do několika kategorií. Oproti tomu Česká cena za architekturu, pořádaná Českou komorou architektů, se vyznačuje tím, že přihlášená díla posuzuje každoročně obměňovaná mezinárodní porota složená výhradně ze zahraničních odborníků.

Zatímco v Grand Prix soutěží projekty v širším domácím kontextu, odborná veřejnost vnímá Českou cenu za architekturu jako pomyslný vrchol a nejvyšší stupeň uznání. Obě ceny se tak skvěle doplňují a dohromady tvoří absolutní záruku nejvyšší architektonické kvality.

Jihlavský radní a manažer stavby David Beke vnímá ocenění jako jasný důkaz dobře odvedené práce mnoha lidí. „To, že arénu odborníci takto ohodnotili, je výrazem toho, že jsme ji udělali fakt dobře,“ řekl Beke. Zatímco odborná veřejnost udělila hlavní ceny, z pohledu běžných občanů má podle něj obrovskou váhu také cena veřejnosti. „Je vidět, že hala byla přijatá nejen u nás, ale v rámci celé republiky velice pozitivně,“ pochvaluje si.

Za úspěchem stojí promyšlený koncept, na němž se podílely špičky ve svých oborech. Autorský tým složený z mladých architektů ateliéru CHYBIK + KRISTOF doplnil designér David Karásek se svými sedačkami, umělec Krištof Kintera autorskou sochou či krajinář Zdeněk Sendler, který navrhl přilehlý park Smetanovy sady. Komplexnost celého řešení, jež zahrnuje exteriér, interiér, veřejný prostor i detaily vnitřního uspořádání, vyzdvihovaly všechny hodnotící komise.

Přesvědčit veřejnost, že se aréna nepostaví na okraji města, ale na místě historického Horáckého zimního stadionu, přitom vyžadovalo velké odhodlání. Jak podotýká David Beke, šlo o revoluční krok: „I odvážné kroky, které veřejnost nepřijala na první dobrou, šly správným směrem. Budoucnost ukáže, že stavba byla ve své době prostě revoluční.“

Že aréna skutečně žije a plní svůj účel, dokazují i statistiky z prvního roku provozu. Podle dostupných údajů navštívilo moderní stánek za prvních dvanáct měsíců neuvěřitelných 310 000 lidí. „Pokud je to pravda, je to fantastické. Znamenalo by to, že plná kapacita arény je naplněna každý čtvrtý den v roce,“ poznamenává s nadsázkou architekt Chybík.

Více než hokejový stánek

Hala hostí nejen hokejové zápasy prvoligové Dukly, ale i mezinárodní sportovní akce, jako byl tenisový Davis Cup nebo kvalifikace mistrovství světa v basketbalu či zápasy Evropské ligy ve volejbale. Její záběr je však mnohem širší a otevírá dveře i kultuře a velkolepým show: v aréně už vystoupila kapela Kabát, zpěvačky Lucie Bílá nebo Ewa Farna, diváci zde mohli sledovat i muzikály na ledě. V nejbližší době aréna nabídne světové turné Lord of the Dance nebo akrobatické FMX Gladiator Games, přičemž na rok 2027 už se chystá například koncert skupiny Škwor.

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Práce na novém stadionu však spuštěním provozu rozhodně neskončily a hala nadále funguje v testovacím režimu. Jak vysvětluje manažer stavby David Beke, aréna neustále prochází fází ladění a vylepšování. Zatímco se čeká na finální kolaudaci a pondělní vyhlášení Stavby roku, v interiéru i exteriéru probíhají drobné úpravy. Doplňují se texty ve foyer, orientační systémy v garážích, schémata či bezpečnostní prvky na schodištích a tribunách.

Úpravami prochází také zázemí vzduchotechniky a gastro provozy, protože se na některých místech – například ve VIP zónách – vaří mnohem intenzivněji, než se původně předpokládalo. „Hala sice navenek působí hotově, ale všechno postupně trvá. Dělaly se ty nejdůležitější věci a teď ladíme detaily, od orientačního systému až po posílení vzduchotechniky v místech, kde se ukázalo větší vytížení,“ popisuje Beke.

Podle tvůrců i vedení města je to však přirozený proces, protože kvalitní architektura se neustále vyvíjí a reaguje na reálný život uvnitř stavby.

Čeští architekti jako hokejoví misionáři

Úspěch Horácké arény v Jihlavě otevírá architektonickému studiu Chybík + Kristof dveře na celosvětový trh a dělá z nich nekorunované hokejové misionáře. Když totiž v zahraničí hledají odborníky na moderní sportovní svatostánky, česká stopa v čele s architektonickým rukopisem z Jihlavy slaví úspěchy. Studio nedávno triumfovalo v mezinárodní soutěži na nový stadion ve slovenské Nitře, kde se tamní samospráva rozhodla čerpat právě z ověřených československých zkušeností a navrhnout arénu podle jihlavského vzoru. „Kapacita arény v Nitře je hodně podobná, tak doufám, že za šest let budeme mít podobnou stavbu na Slovensku,“ říká Ondřej Chybík.

V hledáčku tvůrců jsou ale i mnohem vzdálenější destinace, jako je Velká Británie. Například v Londýně se rozbíhají studie na novou arénu pro 20 000 lidí. „Proběhly studie, bavíme se a pokračujeme dál. Takže jsem zvědavý, jestli bude dřív Nitra, nebo Londýn. V ideální světě by měly být obě v horizontu sedmi let,“ pokračuje Chybík.

Nové hokejové arény s Chybíkovým rukopisem by však mohly vyrůst také v Berlíně nebo v Paříži. I zde se obrátili na české tvůrce. „Když Pařížané přemýšleli o tom, na koho se obrátit, přišlo jim vlastně logické, že by to měli být čeští architekti. Protože Česko je globálně respektované jako hokejová země,“ vysvětlil Chybík.

Zajímavý osobní pohled na hokejové prostředí přitom nabízí sám architekt, ze kterého je fanoušek Jihlavy. „Na zápasy jezdím i se svým synem Toníčkem, který se v pěti letech stal fanoušek Dukly,“ usmívá se Chybík. V Brně, která je hájemstvím Komety, tak fandí pouze místní fotbalové Zbrojovce. „Mám jasno: v Jihlavě jsem hokejový fanoušek, v Brně klasický fotbalový,“ dodal se smíchem Chybík.

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