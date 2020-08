Duklu stopl skrytý nepřítel, dosavadní příprava kvůli covidu vyjde vniveč

Přišlo se na to náhodou při preventivní kontrole. „Daný hráč byl a je bez jakýchkoliv příznaků. Test byl dělán jako preventivní. Vzhledem k pozitivnímu testu je nyní kompletně přerušena příprava na novou sezonu,“ oznámila Dukla Jihlava na svém webu.

„Náš hráč šel někam, kde po něm test chtěli. V životě by mě to nenapadlo, nemocný člověk vypadá jinak,“ reagoval v neděli na dotaz MF DNES trenér Dukly Viktor Ujčík.

Rozhodující pro další opatření v jihlavském klubu budou výsledky dnešních testů. „V pondělí půjdou hráči i realizační tým do odběrového stanu na testy, v úterý by měly být výsledky,“ pravil kouč.

Opatření se zatím netýkají mládeže Dukly. „Bylo s námi v kontaktu několik juniorů, čtyři nebo pět kluků. Rozhodnou testy. Když ti hráči budou negativní, nebude důvod, aby byli v karanténě i všichni další junioři, protože s nakaženým napřímo nepřišli do kontaktu,“ míní Viktor Ujčík.

Odloženy byly oficiálně i nejbližší plánované přípravné zápasy Jihlavy – zítra měla Dukla nastoupit v Havlíčkově Brodě, ve čtvrtek doma proti Třebíči. A logicky se neuskuteční ani naplánované zápasy ve Vsetíně (18. srpna) a v Prostějově (20. srpna), jež spadají do dvoutýdenní karantény.

Podle trenéra Ujčíka teď přijde dosavadní příprava vniveč. „Nejsme první ani poslední, koho karanténa potkala. Ale jestli to bude pokračovat dál v této podobě, tak je to neudržitelné. Na profesionální úrovni by se nedalo regulérně sportovat. Stojím si za tím, že je to chřipka, která byla, je a bude,“ přesvědčuje bývalý vynikající útočník a trojnásobný mistr světa.

Kromě Dukly zatím karanténa postihla pět dalších prvoligových klubů – zatímco pražská Slavia a Kladno už se vrací k trénování, na konci července musely přípravu přerušit i Prostějov a Sokolov, a minulou středu také Poruba. V ostravském klubu bylo z 34 testovaných hráčů a členů realizačního týmu celkem 17 vzorků pozitivních na covid-19, uvedl na klubovém webu generální manažer klubu Pavel Hinner.

Jihlavský klub o své situaci hned informoval také Horáckou Slavii Třebíč. „Nakažený kluk nastoupil ve čtvrtek v zápase proti Třebíči,“ potvrdil kouč Jihlavy.

„Byli jsme okamžitě informováni ze strany pana Ščerbana (jednatel Dukly – pozn. red.), že tento hráč u nás nastoupil. Čekáme, co bude dál,“ konstatoval trenér a sportovní manažer Horácké Slavie Roman Mejzlík.

Podle něj neměl dosud nikdo z třebíčského týmu jakékoliv příznaky nemoci. „Poslední společný trénink jsme měli v pátek ráno. Zatím se chystáme normálně na pondělní trénink,“ pověděl Mejzlík v neděli odpoledne. „Je to takový skrytý nepřítel, proti kterému těžko hledáme zbraně. Děsí to asi každého, musíme počkat, jak rozhodnou nahoře,“ dodal nový kouč Třebíče s tím, že v týdnu by měl zasedat výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.

Ve hře jsou podle týden starých informací ze svazu úpravy termínového kalendáře, herních řádů a modelu soutěží.

„Za v současné době nastavených karanténních opatření by soutěžní sezona nejspíš nemohla proběhnout,“ sdělil na konci července prezident ČSLH Tomáš Král s tím, že svaz řeší se státními institucemi, jak situaci klubů organizačně a ekonomicky řešit.

Vzhledem k nedávnému výskytu nákazy mezi členy mládežnických výběrů a souvisejícím karanténním opatřením zrušil svaz srpnové reprezentační akce.

Před dvěma týdny se v Jihlavě ocitli v karanténě rovněž mladí fotbalisté FC Vysočina – přípravu musely přerušit týmy juniorky, U19 a U18.