Horácká multifunkční arena už je pod střechou, na opening chtějí českou hvězdu

Skupiny Kabát nebo Kryštof či zpěváci Marek Ztracený a Leoš Mareš. Horáckou multifunkční arenu v Jihlavě by při říjnovém grand openingu měla otevřít jedna z hvězd současného českého hudebního nebe. Manažer HMA Martin Lindovský však zatím nechce prozradit, o koho konkrétně se jedná. „Bude to hvězda českého formátu, nejdeme do zahraničí,“ uvedl Lindovský, podle kterého je v tuto chvíli osloveno více umělců a až bude znám konkrétní datum otevření, bude se vše dolaďovat. „Bude záležet na finálním termínu, který na to má velký vliv. Má to ale i svá PR a marketingová pravidla, rádi bychom to vykopli jako nějakou wow informaci, až to bude připravené,“ omluvil se Lindovský, podle kterého bude velká část programu zcela jistě obsazena i místními aktéry. „Určitě svou činností a uměleckými prvky budou mít čím přispět to slavnostního otevření,“ dodal Lindovský.