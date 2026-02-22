Tajemství českých Bradavic. Škola v údolí ukrývá tajnou chodbu i klamné sloupy

Autor:
  16:25
Silnička do areálu někdejší textilní továrny v jihlavském Heleníně se vine svahem do prudce se svažujícího údolí. Pak přijde po pravé straně plot a v něm vstup na dlouhé schodiště dolů. A tam pod schodištěm to je. Škola v Bradavicích jako z příběhů Harry Pottera. Tak jí studenti i řada místních říkají.
Škola v Bradavicích. Tak areálu jihlavské „umprumky“ v Heleníně přezdívají...

Škola v Bradavicích. Tak areálu jihlavské „umprumky“ v Heleníně přezdívají nejen studenti, ale i místní. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Pohled přes dřevěné schodiště odhaluje romantické zákoutí jihlavského Helenína...
Pohled na fasádu reprezentační části školy, které dominuje polygonální arkýř s...
Detail okna v reprezentačním křídle zdobí kovářská práce s heraldickými motivy...
Rok zrodu romantické vize. Kamenná deska s letopočtem 1919 zasazená do fasády...
24 fotografií

Anebo – třeba pro autora tohoto textu, potterománií nezasaženého – něco jako romantický zámeček ze strašidelného filmu, situovaného do Anglie časů Sherlocka Holmese.

Vstupní budova s pseudogotickými okny a kamenným zábradlím na střeše. Ve stěně reliéf sv. Jiří v boji s drakem, vedle takřka nečitelný švabachový nápis s letopočtem. Ozdobné kování černé a zlaté barvy. Zdobená branka do anglické zahrady se sochami. Místy jakoby ze stěn opadalo zdivo, takže se zdá, že stavba už tady stojí celá století.

Textilník Karl Löw

Dědic textilního podnikání po svém otci Adolfovi žil v letech 1849 až 1930. Byl člověkem s mezinárodní zkušeností a rozhledem.

Jeho továrny vyráběly celou třetinu vojenského sukna a pokrývek pro potřeby Rakouska-Uherska.

Obdivoval práci slavného anglického architekta Charlese F. A. Voyseye, s nímž spolupracoval. Je možné, že Voysey pro Löwa navrhoval i reprezentační část areálu v Heleníně, ale není to nijak doloženo.

Přesně takový dojem chtěl zřejmě vyvolat textilník Karl Löw, když v roce 1919 nechal tuto romantickou reprezentativní část přistavět ke své zdejší továrně.

Ohromující dojem prožívali návštěvníci i v interiérech, když vstoupili do skvostně zařízeného rytířského sálu s anglickým krbem, starými obrazy a gobelíny nebo do vedlejšího velkorysého kinosálu.

Z mobiliáře se nic nedochovalo, vlastní architektura však zůstala.

Dnes zde sídlí Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín.

Její historická část se po obnově a restaurování skví v exkluzivním lesku. Je to působivé. A bizarní. „Už v době vzniku byly ty reprezentativní prostory historizující, aby působily starší, než jsou. Jsou převážně v novogotickém stylu, ale něco je klasicistní – kašírované nápodoby antických sloupů, které nic nenesou, jsou jen na ozdobu. Nebo synagoga v pseudomaurském slohu, která ale nikdy synagogou nebyla,“ vysvětluje ředitelka školy Silvie Čermáková.

Vyvolat silný dojem se Löwovi nepochybně dařilo. A daří i teď.

Ostatně nebyl mužem gest. Jeho textilky patřily k největším v rakouskouherské monarchii. Za své podnikání obdržel Řád železné koruny a rytířský kříž Řádu Františka Josefa.

Z helenínské školy však nic z jejího genia loci neodpáře.

Bradavice v Pekelném údolí

Název Helenín je podle některých teorií odvozen od zkomoleného německého výrazu „Pekelné údolí“.

Jeho vznik však patrně netkví v temných sférách astrálu, ale jedná se o odkaz na fakt, že ve středověku se v údolí hojně dolovalo – bylo zde plno jam a čadících ohňů. A také vyvěrající důlní vody.

Pohled přes dřevěné schodiště odhaluje romantické zákoutí jihlavského Helenína v zimním hávu. Navzdory strašidelně znějícímu historickému názvu lokality působí areál dnešní „umprumky“ přátelsky a inspirativně. Právě tato členitá architektura zasazená do svahu stojí za oblíbeným srovnáváním školy se světem Harryho Pottera.
Pohled na fasádu reprezentační části školy, které dominuje polygonální arkýř s vysokými lomenými okny. Celý objekt je zakončen ozdobnou balustrádou s kružbami, která spolu s režným zdivem a kombinací kamene a omítky dotváří iluzi starobylého šlechtického sídla v srdci Vysočiny.
Detail okna v reprezentačním křídle zdobí kovářská práce s heraldickými motivy a zlacenými prvky. Tato precizní výzdoba odkazuje na prestiž rodiny Löwových a jejich smysl pro luxus. Právě tyto drobnosti, jako jsou zlacené křížky a orlice v nadpraží, dodávají „jihlavským Bradavicím“ jejich unikátní a vznešený charakter.
Rok zrodu romantické vize. Kamenná deska s letopočtem 1919 zasazená do fasády připomíná rok, kdy Karl Löw nechal k původní továrně přistavět reprezentační křídlo.
Detailní pohled na kamenný reliéf svatého Jiří bojujícího s drakem, který je zasazen do fasády reprezentačního křídla školy. Tento náboženský a rytířský motiv přesně zapadá do Löwova konceptu „starobylého sídla“, které mělo budit respekt a úctu k historii, ačkoli v jeho těsné blízkosti tepal moderní textilní průmysl.
24 fotografií

Která by mohla být coby reálný nepokojný a nepředvídatelný živel emblémem zdejší školy.

Celý někdejší textilní areál na vodě stojí. „S vodou zde ve školních budovách neustále bojujeme. Vzlíná z podloží, někde se nepředvídatelně objevuje a zase mizí, ve stavbě to dělá stálé problémy. Mohou to snad zčásti být vývěry z opuštěných dolů, ale podložené to nemáme,“ říká Čermáková.

Záhady skryté v tloušťce zdí

Aby toho nebylo málo, budova helenínské školy – živelná architektura z 19. století – má i vlastní záhady. „Když jsme přeměřovali chodby a tloušťky zdí, ukázalo se, že někde v prostoru pod rozhraním rytířského sálu a kinosálu přebývá nějaký neznámý prostor, snad místnost nebo chodba navíc, nevíme,“ konstatuje Čermáková.

Svého času veleúspěšná textilní továrna zažila temné zvraty: arizaci za německé okupace, po válce zde byl neblaze proslulý sběrný tábor pro Němce před odsunem, posléze přišlo znárodnění.

Shodou šťastných okolností se podařilo před třemi roky soukromému sběrateli získat soubor neznámých skleněných negativů s unikátními dobovými snímky interiéru Löwova helenínského sídla. Takže víme, jak skvostně byl vybaven. „Co zde bylo, bylo rozkradeno. Vráceno nebylo nic, ale kupodivu architektura zůstala velmi dobře zachována,“ míní Čermáková.

Každý si najde svůj pohled na helenínskou „školu v Bradavicích“. A studenti školy neméně tak. „Líbí se nejen mně, ale třeba i mým prarodičům. Je to umělecká škola a ten vzhled její dojem zvyšuje. Působí možná na někoho strašidelně, ale je pozitivní a přátelská,“ hodnotí studentka prvního ročníku Elen.

Löwovo textilní impérium dávno zaniklo, ale vize jeho tvůrce žijí dál.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

OBRAZEM: Komplikace v dopravě i zimní pohádka. Vysočinu zasypal přes noc sníh

Sněhová nadílka ve Žďáře nad Sázavou (17. února 2026)

Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň...

Komplikace kvůli sněhu napříč Českem. D1 ochromily kolony, uvízly tam kamiony

Kvůli hustému sněžení a uvázlým kamionům musela být v noci na úterý uzavřena...

Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...

Modernější a křiklavě oranžové. Pacov žasne nad opravou historického nádraží

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Správa železnic dokončila rekonstrukci výpravní budovy nádraží v Pacově. Historická stavba dostala novu podobu, která budí emoce. Výsledek opravy přijímá část veřejnosti s rozpaky. Klasickou nádražní...

Měli tři auta, ale k otoku volali sanitku. Účelové zneužití neprokážeme, líčí šéf záchranky

Premium
Po letech v politice se ortoped Vít Kaňkovský vrací do plného nasazení v čele...

Byl ředitelem havlíčkobrodské nemocnice v době heparinové kauzy. Několik let se vedle své profese ortopeda pohyboval i na české politické scéně jako poslanec. Od začátku února je Vít Kaňkovský novým...

Tajemství českých Bradavic. Škola v údolí ukrývá tajnou chodbu i klamné sloupy

Škola v Bradavicích. Tak areálu jihlavské „umprumky“ v Heleníně přezdívají...

Silnička do areálu někdejší textilní továrny v jihlavském Heleníně se vine svahem do prudce se svažujícího údolí. Pak přijde po pravé straně plot a v něm vstup na dlouhé schodiště dolů. A tam pod...

22. února 2026  16:25

Modernější a křiklavě oranžové. Pacov žasne nad opravou historického nádraží

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Správa železnic dokončila rekonstrukci výpravní budovy nádraží v Pacově. Historická stavba dostala novu podobu, která budí emoce. Výsledek opravy přijímá část veřejnosti s rozpaky. Klasickou nádražní...

21. února 2026  15:05

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:26,  aktualizováno  18:06

V Brodě vzniknou přípravné třídy. Pomohou dětem, které nedostaly odklad

ilustrační snímek

Dvě přípravné třídy otevřou v září základní školy v Havlíčkově Brodě. Sloužit budou pro děti, jejichž rodiče by za původních okolností využili odklad školní docházky. S tím, jak se zpřísnily podmínky...

20. února 2026  15:16

VIDEO: Sebevrah chtěl na D1 skočit z mostu, už přelezl zábradlí

Drama na D1: Policisté rozmluvili muži skok z dálničního mostu

Dramatické chvíle zažili v pátek ráno řidiči na 144. kilometru dálnice D1. Policisté zde rozmlouvali sebevraždu podnapilému muži, který chtěl skočit z mostu. Přiměly ho k tomu vážné finanční problémy.

20. února 2026  13:32

Boj o čas i elektřinu. Žďár poslal do partnerského Chustu devět nových centrál

Elektrocentrály, které pro Ukrajinu za 630 tisíc nakoupil Žďár nad Sázavou,...

S výpadky elektřiny, která je nezbytná pro fungování stěžejních služeb, se stále potýká řada míst napříč Ukrajinou. Patří mezi ně i Chust, sídlo ležící v Zakarpatské oblasti, u hranic s Rumunskem....

20. února 2026  11:16

Krize odvrácena. V pelhřimovské nemocnici stáhli výpověď všichni avizovaní lékaři

Nemocnice Pelhřimov

Všichni lékaři Nemocnice Pelhřimov, kteří přislíbili, že vezmou své výpovědi zpět, v nemocnici zůstanou. V pátek svoji výpověď stáhla i desátá lékařka interního oddělení, devět jejích kolegů tak...

20. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Iktové centrum novoměstské nemocnice získalo ocenění, je opět diamantové

Iktové centrum novoměstské nemocnice obhájilo diamantový status. Značí to, že...

Na evropskou úroveň iktových center se znovu dostala nemocnice v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Ocenění v podobě diamantového statusu získala od mezinárodní organizace ESO Angels, jež dlouhodobě...

20. února 2026  8:44

Měli tři auta, ale k otoku volali sanitku. Účelové zneužití neprokážeme, líčí šéf záchranky

Premium
Po letech v politice se ortoped Vít Kaňkovský vrací do plného nasazení v čele...

Byl ředitelem havlíčkobrodské nemocnice v době heparinové kauzy. Několik let se vedle své profese ortopeda pohyboval i na české politické scéně jako poslanec. Od začátku února je Vít Kaňkovský novým...

19. února 2026

Už naposledy? Běžkařům na Vysočině počasí nadělilo ještě pár dní k dobru

Čerstvě upravené stopy pro klasiku i skejt přilákaly lyžaře i do areálu u...

Zatímco řidiči na Vysočině počasí uplynulých dní proklínali, příznivci běžeckého lyžování napjatě sledovali zpravodajství ze stopy. A dočkali se. Místy připadlo i kolem dvaceti čísel sněhu, takže...

19. února 2026  14:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Konec průjezdu u soudu. Jihlava rozkope třídu Legionářů, MHD čeká provizorium

Sníh a rozbředlá břečka komplikují dopravu v Legionářské ulici už nyní, na jaře...

Řidiče i cestující MHD v krajském městě Vysočiny čekají krušné měsíce. Klíčová třída Legionářů v Jihlavě, která spojuje centrum města s novým dopravním terminálem, projde kompletní rekonstrukcí....

19. února 2026  11:05

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

19. února 2026  8:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.