Zoo z Lega není jen o výbězích, je to živý svět rozprostřený na téměř stovce základních podložek. V expozici je neuvěřitelných 563 figurek zvířat.
Jde zároveň o unikátní sbírku, jsou zde k vidění všechna zvířata, která kdy společnost Lego oficiálně vydala. „Kdykoliv se objeví nějaké nové, tak zvětšuju přístavbu,“ říká dvaačtyřicetiletý Jurczek.
Kdo se podívá pozorně, najde mezi stovkami zvířat i nečekané hosty. U stánku s burgery vedle výběhu se slony například sedí Homer Simpson, jinde zase u velbloudů postává arabský šejk.