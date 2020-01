Bezdomovci v ubytovně na jihlavské Havaji dostali od radnice šest iglú

Pětačtyřicetiletý Richard z Jihlavy žije na ulici už dva roky. Bezdomovcem se podle svých slov stal kvůli internetovému pirátství a porušení autorských práv, čímž se dostal do konfliktu se zákonem.

„Kvůli svému pochybení jsem přišel o přítelkyni, syna i byt. Zabavili mi i kompletní sbírku CD a externí disky. Škodu mi vyčíslili na dva a půl milionu korun,“ líčí svůj životní příběh. Na první pohled je vidět, že o sebe dbá. Má čisté oblečení, je oholený a upravený.

Přežít mrazivé noci mu pomáhá Středisko křesťanské pomoci, které od prosince do dubna provozuje v jihlavské lokalitě Havaj zimní noclehárnu pro bezdomovce. „Mám tam zajištěno lůžko. K dispozici máme pračku, sušičku i mikrovlnku,“ pochvaluje si.

Jihlavská noclehárna vznikla v roce 2016 v reakci na umrznutí dvou bezdomovců.

Někdy se ovšem stane, že Richard musí přespat venku. A to v případě, když poruší pravidla a přijde na ubytovnu podnapilý. Lidé, kteří nadýchají více než jedno promile alkoholu, tam totiž spát nemohou. V tu chvíli využívá k přečkání noci speciální nouzový přístřešek – iglú.

Bezdomovecké iglú tvoří dobře izolující polyetylenová pěna a hliníková fólie, která zaručuje jeho nehořlavost. Oproti venkovním podmínkám je v něm až o osmnáct stupňů tepleji. Lidé si jej vyhřejí vlastním teplem. „Je to vlastně takový zastřešený velký spací pytel,“ říká David Chlupáček, ředitel Střediska křesťanské pomoci v Jihlavě.

Přístřešek je měkký, uzavíratelný a poskytuje soukromí. Je vodě odolný, omyvatelný a dá se do minuty složit a zase rozložit. Pět iglú pro jednotlivce a jednu alternativní ložnici, kterou mohou obývat najednou dva lidé, pořídilo středisko díky dvacetitisícovému daru jihlavského magistrátu.

Snížili počet lůžek

„Noclehárna byla nucena snížit počet lůžek z devatenácti na dvanáct. Na to konto jsme museli reagovat a rozhodli se darovat SKP peníze na pořízení těchto mobilních přístřešků. Bereme to jako pilotní projekt a uvidíme, jak se osvědčí,“ říká radní Daniel Škarka.

Myšlenka bezdomoveckého iglú přišla z Francie. Nechal se jí inspirovat jeden z dvojice zakladatelů iglú v Česku, Francouz Manu Chilaud žijící v Ostravě.

„Zhlédli jsme na internetu video, na kterém jej jeden Francouz prezentoval, a oslovili jsme jej s tím, že bychom rádi koupili licenci na výrobu v České republice. On ale řekl, že to není vůbec potřeba. Že bude rád, když to bude pomáhat lidem,“ podotýká Manu Chilaud. Společně s Pavlou Klečkovou tak přivedl projekt bezdomoveckých iglú do Česka. Zájem o ně je v řadě českých měst.

VIDEO: V Ostravě zkoušejí iglú pro bezdomovce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V žádném případě nemají tato iglú konkurovat klasickým noclehárnám, které jsou pro přečkání nočních mrazů lepší. Ovšem někdy bývají noclehárny plné. „Naše noclehárna je zpravidla pořád plně obsazena,“ připomíná ředitel Chlupáček.

Lepší než pod širým nebem

Jedním z prvních uživatelů těchto iglú se v Jihlavě stal právě Richard. Spaní v něm si vyzkoušel už třikrát. Nocování to podle něj není špatné. „Pořád lepší než být venku na mrazu. Extra velké teplo tam není, ale půjčí nám deky a spacák, takže to jde,“ vypráví.

Pokud dojde na to, že musí přenocovat v iglú, vybírá si to větší, určené primárně pro pár. „Já bych se do toho pro jednoho jen horko těžko dostal. Jsem docela velký a mám na sobě několik vrstev oblečení,“ usmívá se Richard, který se dříve živil jako pokrývač a pracoval i ve velkých strojírenských firmách v Jihlavě.

Teď ho prý za jeho prohřešky čeká ještě měsíc obecně prospěšných prací. „Až pak si můžu najít normální práci a bydlení. Život na ulici je drsnej,“ přiznává.