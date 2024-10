Nejžádanější dokumenty až třikrát. Festival se po rozšíření více otevírá divákům

„Určitě je to pro nás výzva,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka. „Ale zároveň jsme si uvědomovali, jak důležité to pro festival je,“ okomentoval zvětšení o dvě třetiny.

„Když jsem to představil jako vizi pro rozvoj festivalu, řekl jsem, že to nevnímám jako záležitost jednoho ročníku, ale koukám se na tři roky dopředu. S tím, že třetí ročník bude shodou okolností 30. ročníkem festivalu,“ připomněl tradici. „My tím otevíráme možnosti, jak se festival může nadechnout.“

Prodloužení pomohlo i s ubytováním

V posledních dvou letech, podobně jako posledním ročníku před pandémií covidu, Hovorka vnímal trápení návštěvníků. „Spousta lidí nám říkala, že je to pro ně nekomfortní. Že bydlí strašně daleko od Jihlavy, nedostanou se do kina, že už jsme opravdu na hraně toho, že sem přestanou jezdit,“ vysvětluje Hovorka.

Z programu 28. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Projekce bez rezervace 26. října

(Dukla Edison)

Den, kdy se zastavil Island 10.00

(DKO II)

Prezidentka 19.00 27. října

(DKO II)

Štěstí a dobro všem 19.00 28. října

(DKO II)

Je to ve hvězdách 19.00 29. října

(DKO II)

Válečný zpravodaj 19.00 30. října

(DKO II)

Svět mezi námi 19.00 31. října

(DKO II)

Ryby + Fakír 19.00 1. listopadu

(DKO II)

Dům bez východu 19.00 3. listopadu

(DKO II)

Válečný zpravodaj 17.30



(Dukla Reform)

Lidé z plastu 16.30



(Dukla Edison)

Dům bez východu 16.30 Konfrontace 17.00 Pozn.: Balíček tří vstupenek bude k zakoupení ve festivalovém Infopoitu za zvýhodněnou cenu 380 Kč. Nebude možné je využít na jiné filmové projekce. Pro rodiče v doprovodu dětí 26. října

(Edison)

Den, kdy se zastavil Island 10.00



28. října

(Edison)

Každá maličkost 13.30 31. října

(Edison)

Prezidentka 13.30 Pozn.: Vstup na tyto tři projekce je pro rodiče v doprovodu dětí zdarma.

Možnost rozšíření programu na deset dní tak dává festivalu nový náboj. „Jednak to má velmi dobrý vliv na ubytování, spoustu filmových hostů a profesionálů přijede mezi víkendy. Ty se otevřou běžným lidem,“ vysvětluje Hovorka. „Navíc se nám podařilo sehnat i více ubytování v internátech, školách, tělocvičnách. Takže i ti, kdo se rozhodnou přijet na poslední chvíli, si mohou festival užít. Což je skvělé.“

Na taháky mohou lidé zajít až třikrát

Atraktivní je také možnost navštívit některou z repríz festivalových filmů. „Počet filmů, který vychází na 340, je přibližně stejný, jako v minulých letech. Ale přidáváme reprízy,“ vysvětluje Hovorka. „Naprostá většina filmů je uvedena v Jihlavě a pak v České republice už nikdy. A když jsme filmy uváděli jen jednou, lidé často stáli před volbou, chci jít na jeden, nebo druhý film,“ líčí Hovorka. „I pro tvůrce to bylo nepříjemné, sami by šli na jiný film, ale zároveň měli premiéru svého filmu.“

Snímky v sekci Česká radost, které jsou divácky nejžádanější, se nově dočkají tří promítání, další soutěžní filmy a festivalové hity dvou. „Právě prodloužení festivalu umožňuje mnohem více projekce otevřít návštěvníkům z města i z nebo z celého kraje,“ těší Hovorku.

V minulém ročníku se pořadatelům podařilo zprovoznit nový systém rezervací pro akreditované návštěvníky, kteří si každý festivalový den ráno mohou vybrat jednotlivé filmy, které chtějí vidět. „Teď jsme si vytkli za cíl dostat na festival diváky, kteří nechtějí mít akreditace,“ říká Hovorka. „Samozřejmě, jedna možnost je koupit si přímo vstupenku na konkrétní projekci,“ připomíná Hovorka. „Ale letos jsme zavedli i tzv. projekce bez rezervace.“

Balíček tří vstupenek

Divák si může zakoupit za zvýhodněnou cenu 380 korun balíček tří vstupenek. „Pak může vzít s sebou kamarády, rodinu, nebo každou vstupenku použít zvlášť, v libovolné dny jít na jednu projekci,“ vysvětluje ředitel festivalu.

Od soboty 26. října do pátku 1. listopadu vždy v 19 hodin bude v prostorách sálu II v DKO k vidění jeden z vybraných filmů. Hned na čtyři projekce pak mohou diváci vyrazit v neděli 3. listopadu.

„Na projekce bez rezervace jsme vybrali ty nejdiváčtější filmy. Takže se zájemci mohou těšit třeba na nový film Filipa Remundy Štěstí a dobro všem (26. 10.), dokumentární komedii Petera Kerekese s italskou věštkyní Je to ve hvězdách (28.10.) nebo film, který byl před několika dny čerstvě oceněn hlavní dokumentární cenou na varšavském festivalu, český dokument Válečný zpravodaj (29.10.),“ zmiňuje Hovorka dokument o novináři Martinu Dorazínovi, který již více dva roky reportuje z Ukrajiny.

Pro rodiče s dětmi

Další novinkou jsou tři projekce pro rodiče v doprovodu dětí. „V sále bude trochu přisvíceno, děti si tam mohou hrát, jíst, pohybovat se po kině. Ale rodiče si zažijí ten film, mohou jít do kina. Protože jinak je to pro ně složité, když nemají někoho, kdo by jim pohlídal,“ zve Hovorka na filmy Den, kdy se zastavil Island (26. 10.), Každá maličkost (28. 10.) a Prezidentka (31.10.). „Tyto projekce jsou zároveň zdarma,“ dodal Hovorka.