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Oprava bazénu za 70 milionů jde do finále. V srpnu se v Jihlavě začne opět plavat

Radek Laudin
  11:15
Rozsáhlá rekonstrukce krytých bazénů na ulici Evžena Rošického v Jihlavě pomalu končí. V srpnu se tam vrátí plavci. „Nové nerezové bazénové vany se začínají plnit vodou, následovat budou kontroly a zkoušky technologií,“ oznámil Radovan Daněk, mluvčí magistrátu.

Rozsáhlá rekonstrukce krytých bazénů na ulici Evžena Rošického v Jihlavě pomalu končí. V srpnu se tam vrátí plavci. „Nové nerezové bazénové vany se začínají plnit vodou, následovat budou kontroly a zkoušky technologií,“ oznámil Radovan Daněk, mluvčí magistrátu.

Staveniště u krytého bazénu na ulici Evžena Rošického. Součástí modernizace za více než 70 milionů korun je nejen zpevnění statiky a nová technologie, ale také bezbariérový přístup a nová prosklená fasáda s terasou.
Jihlavský krytý bazén na ulici Evžena Rošického je těsně před dokončením.
Rekonstrukce plaveckého areálu v Jihlavě, který slouží veřejnosti už od roku 1965, se chýlí ke konci. Na konci srpna by se do modernizovaných prostor, které zahrnují i novou prosklenou stěnu a terasu, měli vrátit první plavci.
Nová venkovní terasa a bezbariérový přístup vznikají u krytého bazénu na ulici Evžena Rošického. Práce na modernizaci areálu se chýlí ke konci.
Do bazénu na Rošického ulici by se po dokončení rekonstrukce měli na konci srpna vrátit rekreační plavci, sportovní kluby, výuka plavání pro školy i plavecké kurzy.
13 fotografií

Bazény využijí plavci po více než roce. Stavbaři kromě výměny bazénových van zpevnili statiku budovy, obnovili technologii, vzduchotechniku, elektroinstalace, vytápění i sociální zázemí .

„Součástí prací je také bezbariérový přístup, nové podhledy a osvětlení i nová prosklená stěna a venkovní terasa,“ přiblížil Daněk.

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Po kompletním napuštění přijde tento týden na řadu kontrola těsnosti, nastavení technologií úpravy a čištění vody a nezbytné provozní zkoušky. Zbývají také dokončit obklady a dlažby ve sprchách. „Do bazénu by se poté měli na konci srpna vrátit rekreační plavci, sportovní kluby, výuka plavání pro školy i plavecké kurzy,“ doplnil mluvčí radnice.

Stavbu zbrzdila špatná statika

Rekonstrukce nebyla snadná, před rokem se dokonce na čas zastavila. Problém byl s demolicí starých bazénů a s nosnými konstrukcemi ve špatném stavu. Radní proto nechali za milion korun udělat diagnostiku a průzkum. Pak se mohlo pokračovat.

Modernizace sportoviště, které veřejnosti slouží od roku 1965, je největší rekonstrukcí bazénu za posledních třicet let. Celkové výdaje projektu přesáhnou 70 milionů korun, z toho 25 milionů korun poskytlo krajské hejtmanství a 20 milionů Národní sportovní agentura.

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