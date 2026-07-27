Rozsáhlá rekonstrukce krytých bazénů na ulici Evžena Rošického v Jihlavě pomalu končí. V srpnu se tam vrátí plavci. „Nové nerezové bazénové vany se začínají plnit vodou, následovat budou kontroly a zkoušky technologií,“ oznámil Radovan Daněk, mluvčí magistrátu.
Bazény využijí plavci po více než roce. Stavbaři kromě výměny bazénových van zpevnili statiku budovy, obnovili technologii, vzduchotechniku, elektroinstalace, vytápění i sociální zázemí .
„Součástí prací je také bezbariérový přístup, nové podhledy a osvětlení i nová prosklená stěna a venkovní terasa,“ přiblížil Daněk.
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V Jihlavě začala obnova ostudného bazénu. Pro opozici je rozsah prací malý
Po kompletním napuštění přijde tento týden na řadu kontrola těsnosti, nastavení technologií úpravy a čištění vody a nezbytné provozní zkoušky. Zbývají také dokončit obklady a dlažby ve sprchách. „Do bazénu by se poté měli na konci srpna vrátit rekreační plavci, sportovní kluby, výuka plavání pro školy i plavecké kurzy,“ doplnil mluvčí radnice.
Stavbu zbrzdila špatná statika
Rekonstrukce nebyla snadná, před rokem se dokonce na čas zastavila. Problém byl s demolicí starých bazénů a s nosnými konstrukcemi ve špatném stavu. Radní proto nechali za milion korun udělat diagnostiku a průzkum. Pak se mohlo pokračovat.
Modernizace sportoviště, které veřejnosti slouží od roku 1965, je největší rekonstrukcí bazénu za posledních třicet let. Celkové výdaje projektu přesáhnou 70 milionů korun, z toho 25 milionů korun poskytlo krajské hejtmanství a 20 milionů Národní sportovní agentura.