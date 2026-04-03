Ze sokolovny do nemocnice a zpět. Elena bojuje s leukémií a hledá dárce

Jan Salichov
  6:00
Měla to být nejlepší léta jejího života. Místo studia sportovní fakulty a trénování dětí v jihlavském Sokole však Elena Krebsová (23) skončila v nemocničním pokoji, kde se učila znovu chodit. Leukémii jednou porazila, teď se nemoc vrátila v páteři.

„Dřív jsem na sebe hrozně tlačila. Nemoc mi vzala sílu, ale dala mi neuvěřitelnou svobodu v hlavě,“ říká v otevřeném rozhovoru dívka, pro kterou teď celé město hledá dárce kostní dřeně.

Kdy se vlastně poprvé objevily signály, že s vaším tělem není něco v pořádku?
Úplně celé to začalo v roce 2023, kdy jsem nastoupila do Brna na vysokou školu, na Fakultu sportovních studií. Začala jsem mít hrozně vysoké horečky a omdlévala jsem. V nemocnici sice zjistili, že mám nízké všechny krevní elementy a poslali mě do Brna, ale tam tehdy nemohli přijít na to, co mi je. Nějakými antibiotiky se to vyřešilo a pustili mě domů.

Jenže to byl jen klid před bouří.
Přesně tak. V březnu 2024 přišly další záněty. A v září 2024 už to bylo kritické. Zhubla jsem dvacet kilo, nemohla jsem chodit a měla jsem měsíc v kuse čtyřicítky horečky. Až tehdy v Brně potvrdili, že je to leukémie. Hned začala léčba.

Obyčejná radost z neobyčejného života. Civilní momentka třiadvacetileté Eleny Krebsové při klidném dopoledni u čaje.
Civilní portrét Eleny Krebsové, která navzdory těžké recidivě leukémie neztrácí úsměv ani víru v budoucnost.
Civilní portrét Eleny Krebsové, která navzdory těžké recidivě leukémie neztrácí úsměv ani víru v budoucnost.
Návrat k milované akrobacii. „Dříve jsem na sebe hrozně tlačila. Teď mám radost z každého kroku,“ říká Elena Krebsová, která bojuje s recidivou leukémie.
Vy jste sportovkyně, studovala jste obor Regenerace a výživa ve sportu. Jak moc pro vás byla ta fyzická nemohoucnost limitující?
Bylo to hrozné. Já jsem v těch horečkách úplně blouznila o tom, jak běhám. Najednou jsem prostě přestala chodit. K pohybu teď kvůli tomu přistupuji s obrovskou pokorou. Studium jsem sice musela přerušit, ale v léčbě mi paradoxně pomohlo to, co jsem se ve škole naučila. Věděla jsem, jak tělo funguje, co jsou to ty krevní elementy a strava mi hodně pomohla v regeneraci.

Léčba však neprobíhala úplně hladce, že?
První fázi jsme chtěli zkusit jenom intenzivními chemoterapiemi. Vypadalo to, že se to povedlo, už jsem i nastoupila do udržovací léčby. Jenže v ní se mi objevil relaps leukemických buněk v páteři. Takže teď už se ví, že budu potřebovat úplně novou krev od dárce. Transplantace mě čeká teď.

Jak pomoci?
Akce „10 minut pro Elču“

Hromadný nábor do registru dárců kostní dřeně se uskuteční v pátek 17. dubna v jihlavské sokolovně (Tyršova 12) od 13:00 do 18:00.

Podmínky
● Věk 18–35 let (včetně)
● Váha nad 50 kilogramů
● Výborný zdravotní stav (nevadí antikoncepce ani léky na sezonní alergii)

I přes těžkou diagnózu jste se vrátila do sokolovny. Jak vás tamní komunita přijala?
Mně se na Sokolu hrozně líbí, že je to prostor, který přijímá úplně všechny. I když jsem měla kapačku v takové kabelce, nechali mě tam trénovat děti. Ale psychicky to bylo náročné. Viděla jsem kamarády, jak tam skáčou, a já neměla sílu se ani přitáhnout na hrazdě.

Byl nějaký moment, kdy jste to chtěla vzdát?
Jednou jsem přišla k šále na akrobacii a prostě jsem nevylezla. Zhroutila jsem se a rozbrečela se na záchodě. Pak jsem si ale řekla, že tam budu chodit každý týden a jednou to zase vylezu. A po dvou týdnech jsem to skutečně zvládla. Dřív jsem byla hrozná perfekcionistka, hrozně jsem na sebe tlačila. Teď ten tlak úplně zmizel a zbyla jen čistá radost z každého kroku.

Sokol pro vás teď organizuje akci na podporu registru dárců kostní dřeně. Co to pro vás znamená?
Je to hrozně krásné a dojemné. Původně mi Honza Bojanovský napsal, že chce pro mě něco udělat. Dojímá mě, že to nepomůže jenom mně, ale i spoustě dalším lidem. I kdyby měl díky tomu přijít jen jeden člověk navíc, je to obrovská věc.

Mnoho lidí má z registru strach, přitom proces zápisu je dnes už velmi jednoduchý.
Přesně tak, dneska už se jenom vytře pusa a vyplní se formulář. Je důležité tam být, protože každý čtvrtý pacient si tu shodu prostě nenajde. Já jsem se o to dřív taky nezajímala, dokud mě to takhle nesemlelo. Teprve pak člověku dojde, jak je ten život cenný a hrozně křehký.

Manažer po večerech staví z Lega, jeho dokonalá zoo nemá v Česku obdoby

Premium
S modely procestuje Česko i Slovensko. Lukáš Jurczek u své Zoo Jasmine, která...

Zatímco přes den pracuje Lukáš Jurczek jako projektový manažer hobbymarketu OBI v Havířově, po večerech si doma staví z kostek Lega, a to ve velkém. Jeho vášeň pro legendární stavebnici přerostla v...

Dívčích predátorů přibývá, terčem bývají bezproblémové děti. Psycholožka vypráví

Premium
„Život není o tom trpět. Pokud se něco pokazí, zpomal, zastav se a zeptej se...

Touha zapadnout a pocit vlastní hodnoty v současnosti formují život středoškoláků víc než školní výsledky. Školní psycholožka a lektorka Monika Nevolová z Květnova na Havlíčkobrodsku, která vede...

Místo lávky je říční brod. Máme s taškami přeskakovat po kamenech? ptají se lidé

Nový brod začne v Pelhřimově fungovat letos v červnu. Někteří místní si ovšem...

Stavba nového záchytného parkoviště v Pelhřimově ještě není dokončená, ovšem už teď se o ní zase hodně mluví. Důvodem je netradiční přechod přes řeku Bělou, který má lidem už zanedlouho výrazně...

Ze sokolovny do nemocnice a zpět. Elena bojuje s leukémií a hledá dárce

V dresu jihlavského Sokola, kde dříve trénovala děti a kam se nyní vrací hledat...

Měla to být nejlepší léta jejího života. Místo studia sportovní fakulty a trénování dětí v jihlavském Sokole však Elena Krebsová (23) skončila v nemocničním pokoji, kde se učila znovu chodit....

Stavební sezona začíná. Kraj se na Vysočině pustí do čtyř obchvatů najednou

Stavbaři pracuji na přípravě betonování pilířů mostu obchvatu kolem Zašovic u...

Práce na stavbě budoucího obchvatu Zašovic na Třebíčsku se po zimním zpomalení opět rozjely naplno. Je to jedna za čtyř staveb důležitých obchvatů, které letos pod taktovkou Kraje Vysočina promění...

Problémy na cestě k D1 zatím nekončí, stavba obchvatu se o roky odkládá

Obchvat Věž nutně potřebuje. Rušná silnice nyní vede přes střed obce, přes...

Kdo tudy jezdí pravidelně, dobře ví, o jak velký špunt na cestě k dálnici D1 se jedná. Ve Věži a ve Skále na Havlíčkobrodsku ovšem netrpí jen řidiči, ale hlavně místní obyvatelé. Velkou změnu si...

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

Dřevěná budova v Havlíčkově Brodě padla. Sídlo údržby zeleně bude zděné

Konečně byla zbourána mnoho desítek let stará dřevěná budova v areálu...

V jihovýchodní části Havlíčkova Brodu dochází ke vskutku historickému kroku. Konečně byla zbourána mnoho desítek let stará dřevěná budova v areálu technických služeb v Bělohradské ulici. Ta byla už...

Zlín zvítězil na jihlavském ledě, ve finále první hokejové ligy je vyrovnáno

Hokejisté Zlína srovnali vítězstvím v Jihlavě finálovou sérii na stav 1:1 na...

Zlínští hokejisté vyhráli druhé finále první ligy v Jihlavě 6:3 a po čtvrteční prohře 1:5 srovnali stav série na 1:1. Devátý tým po základní části rozhodl o svém vítězství dvěma brankami ve druhé...

Táborsko utrpělo debakl, padla i Opava. Jihlava při debutu kouče Nikla remizovala

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně.

Táborsko v 21. kole druhé fotbalové ligy utrpělo debakl 0:4 na hřišti nováčka soutěže Ústí nad Labem. Zaváhání druhého celku tabulky nevyužila třetí Opava, která podlehla 0:2 Vlašimi. Jihlava...

Manažer po večerech staví z Lega, jeho dokonalá zoo nemá v Česku obdoby

Premium
S modely procestuje Česko i Slovensko. Lukáš Jurczek u své Zoo Jasmine, která...

Zatímco přes den pracuje Lukáš Jurczek jako projektový manažer hobbymarketu OBI v Havířově, po večerech si doma staví z kostek Lega, a to ve velkém. Jeho vášeň pro legendární stavebnici přerostla v...

Ze sokolovny do nemocnice a zpět. Elena bojuje s leukémií a hledá dárce

V dresu jihlavského Sokola, kde dříve trénovala děti a kam se nyní vrací hledat...

Měla to být nejlepší léta jejího života. Místo studia sportovní fakulty a trénování dětí v jihlavském Sokole však Elena Krebsová (23) skončila v nemocničním pokoji, kde se učila znovu chodit....

Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v...

Místo lávky je říční brod. Máme s taškami přeskakovat po kamenech? ptají se lidé

Nový brod začne v Pelhřimově fungovat letos v červnu. Někteří místní si ovšem...

Stavba nového záchytného parkoviště v Pelhřimově ještě není dokončená, ovšem už teď se o ní zase hodně mluví. Důvodem je netradiční přechod přes řeku Bělou, který má lidem už zanedlouho výrazně...

Zlín povstal z popela, tak znovu po roce. Mají čisté hlavy, ví jihlavský kouč Ujčík

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Scénář, který si hokejoví fanoušci na Vysočině i na Valašsku přáli. Ve finále Maxa ligy se proti sobě po roce znovu postaví Jihlava a Zlín. Zatímco svěřenci Viktora Ujčíka prošli do boje o...

Někdo strhl devět posedů, některé i přejel. Nechápeme, diví se činu myslivci

Z celkem devíti posedů, umístěných v honitbě na okraji lesa, zbyla většinou jen...

Pořádný šok čekal myslivce v pondělí ráno v okolí Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Z celkem devíti posedů, umístěných v honitbě na okraji lesa, zbyla většinou jen kupa dříví. Neznámý pachatel je -...

Třebíč spustila modernější parkování, už není třeba papírový lístek za oknem

Nové parkovací automaty v Praze

Parkování v centru Třebíče je od dubna částečně jiné. Lidé z radnice spouštějí modernizaci parkovacích automatů, které nejenom nabízejí platbu kartou i u těch, kde to dosud nebylo možné, ale také...

