Na poslední cestu Hrbatého vyprovodila hymna Dukly a řada osobností

Hold Rychlíkovi z Vysočiny, jak se Hrbatému pro jeho bruslení přezdívalo, přišli vzdát nejen jednatel Dukly Bedřich Ščerban a současný kapitán někdejšího armádního klubu Tomáš Čachotský, ale také některé z dalších legend jednoho z nejúspěšnějších oddílů v historii československého hokeje v čele s Jiřím Holíkem.

„Samozřejmě, že na něj vzpomínám rád. Byl to skvělý kluk ze Stražiska, který přišel do Jihlavy a splnil si svůj sen - hrát za nároďák a za mistrovský tým,“ řekl Holík. „Jemu se kariéra povedla skvěle, našel si tady i svou lásku Boženku. Teď už jde za ní.“

Na svého bývalého svěřence a později i trenérského kolegu zavzpomínal rovněž kouč Stanislav Neveselý.

„Viděli jsme se ještě před třemi týdny. On chodil do hospody, dal si tam dvě piva a hrál karty. Byl to hráč, který startoval na třech světových šampionátech. Co víc k tomu říct?“ uvedl Neveselý

Na mistrovství světa v roce 1969 a 1970 Jan Hrbatý pomohl Československu vybojovat dvě bronzové medaile. „Byl to nejlepší bruslař. Rychlý, výbušný,“ podotkl Neveselý.

V Dukle Hrbatý po svém příchodu v roce 1961 strávil osmnáct sezon co by hráč, později v jihlavském klubu působil jako trenér mládeže a seniorského A týmu. „Jsem srdcem duklák. Byl jsem strašně rád, že jsem se do Jihlavy dostal. A zůstal jsem jí věrný až do konce. Dá se říct až do důchodu,“ vzpomínal člen Síně slávy českého hokeje před dvěma lety u příležitosti svých 75. narozenin.

Otce dvou synů a dědečka pěti vnoučat na poslední cestě stylově doprovázela Hymna Dukly Jihlava od skupiny Vigo a píseň We are the Champions od kapely Queen. A také řada osobností historie jihlavského klubu: Augustin Žák, Jaroslav Benák, Libor Kuchyňa či někdejší masér Dukly Pavel Křížek.