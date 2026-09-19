Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jihlavský dopravní podnik otevře své brány. Láká na nové vozy i historický Ikarus

Jan Salichov
  13:30

Fotogalerie1

Mezi zapůjčenými historickými vozy bude také trolejbus Ikarus 280T původem z Budapešti. Při této příležitosti se vůbec poprvé veřejně představí v České republice. | foto: Magistrát města Jihlavy

Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) otevře v neděli své brány veřejnosti. V rámci Evropského týdne mobility nabídne program pro fanoušky městské dopravy i rodiny s dětmi.

Tradiční „Dopravácký den aneb střídání generací“ proběhne v areálu podniku na Brtnické 23 od 10 do 16 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory, které běžně nejsou veřejnosti přístupné, a zároveň porovnat historická vozidla s nejnovějšími přírůstky.

„Během necelého půl roku vyměníme 24 vozidel v našem vozovém parku. Po Jihlavě začne jezdit 19 nových trolejbusů a pět autobusů,“ uvedl ředitel DPMJ Radim Rovner.

Největší obměna MHD v Jihlavě. Nové vozy přinášejí komfort i technologické potíže

Na své si přijdou také milovníci historických vozů. Historické trolejbusy a autobusy vyjedou do jihlavských ulic už v 9 hodin ráno a jezdit budou přibližně do 16:30. Jízdy budou zdarma.

Mezi zapůjčenými historickými vozy bude také trolejbus Ikarus 280T původem z Budapešti. Při této příležitosti se vůbec poprvé veřejně představí v České republice. Podrobné trasy a časy odjezdů speciálních retrolinek zveřejní dopravní podnik na svém webu.

28. srpna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Lesní bar vybrali zloději už poněkolikáté, policie pátrala po muži v tričku Škwor

K lesnímu baru, jenž se nachází u studánky Helenka poblíž Hotelu Skalský dvůr...

Kolikrát se už lesní bar u Rovného na Žďársku ocitl bez zboží, peněz a často i v dezolátním stavu, už jeho provozovatelé ani nepočítají. Poprvé ho zloděj vykradl a poničil v roce 2023, další ataky...

Jako ohořelé tělo bez hlavy. Houbař se pochlubil snímkem a vyvolal poprask

Houbař nedaleko Havlíčkova Brodu našel v lese cosi, co připomínalo torzo...

Na svou páteční výpravu do lesa zjevně dlouho nezapomene houbař z Havlíčkobrodska. U Českého Dvora objevil něco, co připomínalo torzo ohořelého lidského těla. Se svým „úlovkem“ se pochlubil na...

Pomoc zchátralému zámku nabízí francouzský potomek, současného majitele nenadchla

Premium
Zámek v Brtnici na Jihlavsku

Jak zachránit chátrající brtnický zámek před zkázou? Nabídka na spolupráci na jeho obnově s majitelem zámku Olegem Rybnikářem kupodivu nepřišla z Česka, ale z Francie. Tam žije pětačtyřicetiletý...

Obchvat Třebíče získal souhlas. Bude znovu smeten ze stolu, slibuje odpůrce

Představení podoby budoucího obchvatu města v Třebíči

Kraj Vysočina v pondělí vydal souhlasné stanovisko EIA pro záměr stavby obchvatu Třebíče. Stanovisko bylo zveřejněno na portálu Cenia. Dokument hodnotí vlivy na životní prostředí. Souhlasné...

Bernard sklidil vlastní chmel pro letošní speciál, chmelnice nese jméno sládka Vávry

Na experimentálním poli nad Humpolcem se chmel trhá výhradně ručně. S náročnou...

Milovníci humpoleckého piva už nedočkavě vyhlížejí svůj oblíbený speciál. Ten vyrábí rodinný pivovar Bernard již třetím rokem z vlastního chmele. Jeho sklizeň se na políčku nad městem uskutečnila ve...

Jihlavský dopravní podnik otevře své brány. Láká na nové vozy i historický Ikarus

Mezi zapůjčenými historickými vozy bude také trolejbus Ikarus 280T původem z...

Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) otevře v neděli své brány veřejnosti. V rámci Evropského týdne mobility...

19. září 2026  13:30

Denně zde nastoupí jediný člověk. Vlaková zastávka Pohledští Dvořáci míří ke konci

Součástí rekonstrukce bude i zastávka Pohledští Dvořáci. (25. června 2026)

Město Havlíčkův Brod zřejmě přijde o jednu ze svých čtyř menších železničních zastávek. Správa železnic navrhuje zrušit zastavování vlaků v Pohledských Dvořácích. Vedení radnice k tomu sice souhlas...

19. září 2026  8:12

Vládce moří Neptuna skropila voda. Jihlava chystá kašny na zimní spánek

Pravidelná předzimní očista Neptunovy kašny na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Očištění tlakovou vodou prodělala před zahájením pravidelné předzimní údržby jihlavská Neptunova kašna na Masarykově náměstí. „Největší znečištění je od holubího trusu a bohužel také od výrobků z...

18. září 2026  11:12

Po více než dvouleté pauze se v Jihlavě znovu otevře Oblastní galerie Vysočina

Výraznou proměnou prošla budova v Komenského ulici zvenčí. Zamřížovaná okna už na budově nejsou.

Oblastní galerie Vysočiny (OGV) příští týden v pátek otevře v krajském městě po více než dvouleté rekonstrukci svoji budovu v Komenského ulici. Úvodní výstavu věnuje jihlavskému rodákovi Jiřímu...

18. září 2026  8:49

Bernard sklidil vlastní chmel pro letošní speciál, chmelnice nese jméno sládka Vávry

Na experimentálním poli nad Humpolcem se chmel trhá výhradně ručně. S náročnou...

Milovníci humpoleckého piva už nedočkavě vyhlížejí svůj oblíbený speciál. Ten vyrábí rodinný pivovar Bernard již třetím rokem z vlastního chmele. Jeho sklizeň se na políčku nad městem uskutečnila ve...

17. září 2026

Souboj o radnici ve Žďáře: Mrkos obhajuje, ODS sází na nové tváře i parkovací dům

Ve Žďáře nad Sázavou bude v říjnových komunálních volbách usilovat o přízeň voličů šest stran a uskupení, vždy o sedmadvaceti kandidátech.

Vedení Žďáru nad Sázavou zůstává už po několik volebních období stejné. Radnici dvanáct let vede uskupení Žďár – Živé město, od roku 2018 v čele se současným starostou Martinem Mrkosem. Folklorem je...

17. září 2026

Lesní bar vybrali zloději už poněkolikáté, policie pátrala po muži v tričku Škwor

K lesnímu baru, jenž se nachází u studánky Helenka poblíž Hotelu Skalský dvůr...

Kolikrát se už lesní bar u Rovného na Žďársku ocitl bez zboží, peněz a často i v dezolátním stavu, už jeho provozovatelé ani nepočítají. Poprvé ho zloděj vykradl a poničil v roce 2023, další ataky...

15. září 2026  16:39,  aktualizováno  17. 9. 8:39

Velkomeziříčtí loutkoherci nabízejí zvídavým zájemcům pohled za oponu

Mezi loutkami se Kateřina Maloušková pohybuje už od svého dětství, tedy téměř...

Splnění dávného dětského snu, nebo „jen“ příležitost zkusit něco nového? Loutky VM, loutkoherecký soubor z Velkého Meziříčí, nabízí lidem příležitost stát se na chvíli součástí tohoto spolku. Zájemci...

17. září 2026  8:29

V brodském parku Budoucnost si přítomnost mohou zpříjemnit všechny generace

Nově upravená část parku nabízí ještě více možností pro trávení času v přírodě....

V Havlíčkově Brodě se po revitalizaci otevřela další část parku Budoucnost. Proměnou prošlo okolí rybníků Obora a Hastrman až po ulici Prokopa Holého. Park nyní láká nejen na opravenou síť cest, ale...

16. září 2026  17:15

Zemřel bývalý starosta Přibyslavi Jan Štefáček. Dlouho vedl i brodské gymnázium

Jan Štefáček na snímku z dob, kdy vedl havlíčkobrodské gymnázium, a na...

Po dlouhé a těžké nemoci v sobotu zemřel bývalý starosta Přibyslavi a někdejší ředitel havlíčkobrodského gymnázia Jan Štefáček. Bylo mu 76 let. O skonu kantora a politika informovaly jak radnice, tak...

16. září 2026  10:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vysočina otevírá ambulance pediatrů v nemocnicích. Přidává se i Nové Město

ilustrační snímek

Nemocnice Nové Město na Moravě od října rozšiřuje své dětské a novorozenecké oddělení o novou ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Přijímat k registraci bude děti všech věkových kategorií...

16. září 2026  8:39

Povalené náhrobky, ulámané kříže, zašlé písmo. Starý hřbitov se dočká obnovy

Některé náhrobky na brodském hřbitově svatého Vojtěcha se nacházejí v tristním...

Hřbitov svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě je kulturní památkou. Stejně tak kostel stojící uprostřed a některé z náhrobků. Jenže právě mnohé z nich jsou v tristním stavu. Jsou pobořené, mají ulámané...

15. září 2026  15:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet