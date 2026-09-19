Tradiční „Dopravácký den aneb střídání generací“ proběhne v areálu podniku na Brtnické 23 od 10 do 16 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory, které běžně nejsou veřejnosti přístupné, a zároveň porovnat historická vozidla s nejnovějšími přírůstky.
„Během necelého půl roku vyměníme 24 vozidel v našem vozovém parku. Po Jihlavě začne jezdit 19 nových trolejbusů a pět autobusů,“ uvedl ředitel DPMJ Radim Rovner.
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Na své si přijdou také milovníci historických vozů. Historické trolejbusy a autobusy vyjedou do jihlavských ulic už v 9 hodin ráno a jezdit budou přibližně do 16:30. Jízdy budou zdarma.
Mezi zapůjčenými historickými vozy bude také trolejbus Ikarus 280T původem z Budapešti. Při této příležitosti se vůbec poprvé veřejně představí v České republice. Podrobné trasy a časy odjezdů speciálních retrolinek zveřejní dopravní podnik na svém webu.
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28. srpna 2026