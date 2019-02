Nové semafory komplikují dopravu na rušné křižovatce v Jihlavě

„Zatímco ve zbytku Evropy se uvažuje o odbočování vpravo i na červenou, po stylu USA, v Jihlavě se přidává semafor tam, kde desítky let nebyl třeba... Paráda,“ stěžují si řidiči na sociálních sítích na novinku za více než 400 tisíc.

„Je to tam děsný. Už jsem tam stál v koloně i v sobotu odpoledne, nikde ani noha a tam fronta na zelenou,“ přidává své negativní stanovisko jiný diskutující. „Jihlava se začíná úrovní dopravy a průjezdností velmi přibližovat Třebíči,“ stěžuje si další.



Do otevřené debaty se však zapojil také náměstek jihlavské primátorky Petr Laštovička, který má na starost dopravu.

„Tento nešťastný semafor požadovala Policie ČR dlouhodobě jako bezpečnostní opatření,“ vysvětloval Laštovička.

A dodal, že již první dny provozu dávají zapravdu městskému odboru dopravy, že instalace světel bude znamenat významné dopravní komplikace.

„Uvidím, co se s tím dá dělat,“ vzkázal náměstek.



Magistrát se snaží najít lepší řešení. Zatím ale jiné není

Policie má však o celé záležitosti poměrně jasno. „Jedná se o nový prvek v křižovatce, takže si něj musí řidiči i chodci zvyknout,“ říká policejní mluvčí Dana Čírtková, podle které bylo důvodem doplnění stávajících semaforů opakované zjištění dopravních situací, které ohrožují bezpečnost a plynulost provozu.



„Jednalo se o nekoordinovaný pohyb chodců během přecházení ulice Hradební a také při čekáni nasvětelný signál „volno“, kdy býval zaplněn dopravní ostrůvek a chodci se zdržovali i na vozovce spojovací větve,“ popisuje Čírtková.

„Někteří řidiči vozidel, odbočující vpravo z ulice Žižkova na ulici Hradební, se řídili červeným signálem po levé ruce a byli upozorňováni řidiči jedoucími za nimi, aby pokračovali v jízdě,“ popsala další problém.



Magistrát města Jihlavy se v souvislosti s novým signalizačním zařízením chystá oslovit specializovanou firmu, která semafory instalovala.

„Komunikujeme s firmou, která semafory dodala. A snažíme se zjistit, jaké jiné, lepší řešení by se dalo dát. Bohužel, zatím jiné není,“ uvedla mluvčí jihlavského magistrátu Aneta Hrdličková.



„Víme, že je to živé místo. Před tím to tam bylo v pořádku, lidé na to byli zvyklí a bylo to v pohodě. Město však musí respekovat rozhodnutí policie,“ doplnila Hrdličková.



Příprava na nové autobusové zastávky v Hradební ulici

Instalace nových semaforů je zároveň přípravou na plánovanou realizaci smíšené zastávky MHD alinkových autobusů na ulici Hradební, kterou chystá krajský úřad.

„Dalším problémem, který teprve nastane, bude výstavba autobusové zastávky na ulici Hradební, vesměru jízdy od ulice Dvořákova, kdy dojde k výraznému zkrácení připojovacího pruhu odulice Žižkova a navíc bude vznikat průplet autobusů zajíždějících na zastávku avozidel, která vyjíždí od ulice Žižkova na ulici Hradební,“ upozorňuje Čírtková.



Zmiňovaná zastávka na Hradební ulici by měla hotová do konce dubna letošního roku. „V této lokalitě bude umístěna obousměrně, a to zdůvodu velkého výstupního či nástupního potenciálu cestujících směřujících k centru města,“ prozradila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.



Ta očekává, že si řidiči a chodci budou během následujících týdnů na novou situaci zvykat. „V současné chvíli ji pravděpodobně ocení nejvíce řidiči autobusů a dalších větších vozidel, které neměly možnost se bez omezení provozu zařadit do pruhů hlavní silnice,“ dodala Svatošová.