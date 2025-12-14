Správa železnic provizorně otevřela nádraží, i když stavbu dokončí až v květnu

Jan Salichov
  15:51
Všude kolem ploty a za nimi bláto. To bude první dojem pro řadu cestujících, kteří se od neděle rozhodnou nastoupit do vlaku nebo z něj vystoupit na nádraží Jihlava – město. Po roční pauze zde znovu zastavují vlaky, a to i přesto, že stavba ještě zdaleka není hotová.

Za plochou přednádraží, zatím pokrytou vrstvou bláta, už ale vykukuje cihlová fasáda nové nádražní budovy, která zatím není přístupná veřejnosti. Vedle ní se nacházejí oplocená nástupiště a za ploty potaženými neprůhlednou textilií pokračuje běžný stavební ruch. Stavba je stále v plném běhu.

Čekárna pro cestující, prodejna jízdenek i toalety jsou nyní provizorně umístěny v unimobuňkách jen pár metrů od nástupiště. Přístup od třídy Legionářů je možný pouze úzkým oploceným koridorem, který vede přes staveniště po dočasné štěrkové cestě.

I přes provizorní podmínky je v čekárně teplo a poměrně útulno. Vyvěšeny jsou jízdní řády, fungují informační panely, toalety jsou v provozu a cestující si mohou zakoupit jízdenky. K dispozici jsou i automaty na občerstvení. Takto začalo po roce znovu fungovat nádraží Jihlava – město.

První cestující už využili nový podchod pod kolejištěm. Na nástupištích jsou instalovány elektronické informační tabule. Tradičního výpravčího zde ale lidé neuvidí, provoz i odbavování vlaků je plně automatizované.

Provizorní zázemí i přístupový koridor

Vlaky začaly ve stanici Jihlava – město znovu zastavovat v souvislosti s novým jízdním řádem, který vstoupil v platnost 14. prosince. Dokončení a otevření nové výpravní budovy plánuje Správa železnic na květen 2026.

„Provizorní zázemí i přístupový koridor jsou připravené tak, aby byl pohyb cestujících po staveništi bezpečný. Zázemí s čekárnou, pokladnou a toaletami bude lidem sloužit až do dokončení výpravní budovy příští rok,“ uvedl v tiskové zprávě Jaroslav Beran ze Správy železnic.

Nádraží Jihlava – město a jeho okolí, které se v budoucnu promění v centrální dopravní terminál, prodělaly v posledním roce nejradikálnější proměnu vzhledu od svého vzniku. Původní výpravní budova z roku 1887 byla loni zdemolována a kolejiště bylo výrazně zredukováno. Kvůli výstavbě nové silnice od nádraží betonovým koridorem kolem historického sila ke křižovatce u bývalé budovy Agrodatu nechalo město Jihlava zlikvidovat část Sadů Legionářů.

Oplocený štěrkový koridor pro pěší, kteří přicházejí od třídy Legionářů, se bude během výstavby postupně posouvat podle toho, jak budou přibývat nové povrchy a části terminálu. Zhotovitel by měl cestu udržovat i v zimních měsících.

„Jsme rádi, že tady vlaky začnou zastavovat už teď v prosinci, i když stavba terminálu pokračuje. Dojíždění se tím usnadní například studentům gymnázia nebo průmyslové školy, kteří dosud vystupovali až ve Starých Horách a museli do centra pokračovat trolejbusem,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška.

Do znovuzprovoznění kompletně modernizované tratě mezi stanicemi Jihlava – město a Jihlava – hlavní nádraží zastavovaly rychlíky z Jihlavy do Českých Budějovic pouze na hlavním nádraží. Spěšné vlaky stavěly jak na hlavním nádraží, tak na zastávce Jihlava – Staré Hory, kde je možné přestoupit na trolejbusy linky B směrem k nemocnici a do centra města. Podobně jezdily i osobní vlaky mezi Jihlavou a Kostelcem.

