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Přímé vlaky z Jihlavy do Prahy se blíží. Nové soupravy na okruhu sviští dvoustovkou

Jan Salichov
  15:23
Žlutý vlak, který bude od prosince letošního roku nasazen na rychlíkovou linku R9 z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna a Jihlavy, má za sebou klíčové rychlostní testy. Poprvé při nich dosáhl rychlosti 200 km/h.

Zprávy z dráhy

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Na železniční zkušební okruh ve Velimi dorazila první čtyřvozová elektrická jednotka řady 666 od polského výrobce PESA Bydgoszcz.

„Trakční zkoušky byly úspěšné – vozidlo potvrdilo velmi dobré jízdní vlastnosti, včetně zrychlení a stability jízdy při vysokých rychlostech,“ uvedl Bartosz Białkiewicz, ředitel oddělení homologace a funkční bezpečnosti společnosti PESA Bydgoszcz s tím, že celý testovací tým hodnotil nové vozidlo velmi pozitivně.

Nová žlutá souprava PESA pro RegioJet při testování na zkušebním okruhu ve Velimi. Právě zde vlak poprvé dosáhl rychlosti 200 km/h. (9. června 2026)
Nová žlutá souprava PESA pro RegioJet při testování na zkušebním okruhu ve Velimi. Právě zde vlak poprvé dosáhl rychlosti 200 km/h.
Nová žlutá souprava PESA pro RegioJet při testování na zkušebním okruhu ve Velimi. Právě zde vlak poprvé dosáhl rychlosti 200 km/h. (9. června 2026)
Nová žlutá souprava PESA pro RegioJet při testování na zkušebním okruhu ve Velimi. Právě zde vlak poprvé dosáhl rychlosti 200 km/h. (9. června 2026)
9 fotografií

Společnost RegioJet převezme celkem 18 těchto elektrických jednotek – 11 v čtyřvozovém a 7 v třívozovém provedení. Vícesystémové vlaky (označené jako modely PESA EMU 666 a 667) jsou konstruovány pro provoz pod stejnosměrnou soustavou 3 kV i střídavou soustavou 25 kV.

Kromě České republiky budou schváleny také pro provoz v Polsku a na Slovensku. Jsou vybaveny evropským zabezpečovacím systémem ETCS Level 2 i národními zabezpečovači všech tří států.

Luxusní kůže, monitory i zázemí s barem

Nové soupravy jsou plně nízkopodlažní a velkoprostorové. Cestujícím nabídnou tři tarifní třídy: Business (1. třída), Standard a Economy (2. třída).

Vybavení UNIT PESA EMU 666 / 667

Maximální rychlost: 200 km/h

Kapacita a zázemí: Tři tarifní třídy (Business, Standard, Economy), kožená sedadla, vybraná místa s monitory.

Pro rodiny a cyklisty: 16 míst pro rodiny s dětmi, prostor pro 6 kočárků a 10 jízdních kol.

Bezbariérovost: Plně nízkopodlažní vlak, zázemí pro 2 osoby na invalidním vozíku, vakuové toalety.

Technologie na palubě: Wi-Fi, elektrické zásuvky a USB konektory, bezdrátové nabíjení mobilních telefonů.

Občerstvení: Palubní kuchyňka s barem, lednicí, mikrovlnnou troubou a kávovarem.

V nejluxusnější třídě Business se lidé dočkají uspořádání sedadel 2+1 s větším prostorem, ve třídě Standard pak uspořádání 2+2. Oba tyto typy sedadel budou mít kožené potahy a vybraná místa budou vybavena monitory.

Vlaky jsou navrženy s velkým důrazem na rodiny a cyklisty, pro které dopravce vyčlenil speciální zóny. Kromě šestnácti míst pro rodiny s dětmi pojme souprava také šest kočárků a až deset jízdních kol.

Na palubě nebude chybět ani zázemí v podobě kuchyňky s barem, kde bude k dispozici lednice, mikrovlnná trouba a kávovar. Samozřejmostí pro cestující je klimatizace a wi-fi připojení.

Nové vlaky mají výrazně zlepšit dopravu na Vysočině. Od prosince 2026 začne RegioJet na lince R9 zajišťovat hodinový interval mezi Prahou a Havlíčkovým Brodem (přes Kutnou Horu a Čáslav). Z Havlíčkova Brodu pak budou spoje pokračovat buď směrem na Brno nebo na Jihlavu.

RegioJet veze do Jihlavy novinku, od prosince ji přímými linkami spojí s Prahou

Cílovou a výchozí stanicí žlutých rychlíků přitom bude stanice Jihlava-město. Cestující tak nebudou muset na vlak docházet na vzdálené hlavní nádraží, ale nastoupí v rodícím se Centrálním dopravním terminálu, který v krajském městě vzniká ve spolupráci se Správou železnic.

„Krajské město Vysočiny se po šesti letech dočká přímého spojení s hlavním městem v dvouhodinovém intervalu. Cestující se mohou těšit na výrazně vyšší komfort i kvalitní servis včetně zrnkové kávy a dalšího občerstvení,“ slibuje majitel společnosti RegioJet Radim Jančura.

Konec přestupování v Havlíčkově Brodě

Návrat přímých rychlíků do Prahy bez nutnosti zdlouhavého přestupování v Havlíčkově Brodě dlouhodobě kvituje také vedení Jihlavy. Pro město bylo obnovení této linky jednou z hlavních podmínek, se kterými vstupovalo do vyjednávání o celkové modernizaci nádraží a podobě nového terminálu.

Jak již dříve potvrdil jihlavský primátor Petr Ryška (ODS), právě pohodlné a přímé propojení železnice s městskou a autobusovou dopravou je pro rozvoj města zcela klíčové.

Mezi Jihlavou a Prahou budou jezdit žluté vlaky, spoje zajistí polské soupravy

Zkoušky ve Velimi nyní pokračují dalšími fázemi testovacího programu. Výrobce PESA Rail CR navíc u příležitosti právě zahájeného veletrhu Rail Business Days v Ostravě připravil premiéru videa, které rychlostní testy a dosažení dvoustovky na okruhu dokumentuje. Vlaky by měly poprvé vyjet s cestujícími v prosinci 2026.

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