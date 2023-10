U City Parku se častěji jezdí na červenou, město z pokut získává miliony

Za celý loňský rok bylo takto zachyceno u City Parku 669 přestupků. „V prvních osmi měsících letošního roku jich bylo již 715,“ upozornil na vzestupnou křivku Radovan Daněk, mluvčí magistrátu.

Šest kamer s vysokým rozlišením na nejvytíženější jihlavské křižovatce stálo před sedmi lety 1,2 milionu korun. Tyto peníze se městu velmi rychle vrátily. Hned za první rok provozu přinesl sledovací systém v tomto místě do magistrátní pokladny 2,6 milionu. Vykázal totiž 1 053 průjezdů na červenou.

Když sečteme přestupky z loňského roku a ty dosavadní letošní, vyjde nám, že přestupky u City Parku přinesly městu další téměř tři a půl milionu.

Peníze jdou zpět do rozpočtu

A jak loni a letos do konce letních prázdnin respektovali šoféři semafory na druhé sledované křižovatce u autobusového nádraží? I tato čísla mluvčí Radovan Daněk prozradil: „Loni zde bylo zjištěno 639 přestupků, a za prvních osm měsíců letošního roku jich bylo 519,“ shrnul.

Přepočteno na koruny jsou to další necelé tři miliony do jihlavské pokladny. „Peníze jdou zpět do rozpočtu a jsou pak používány prioritně na zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě,“ doplnil Daněk.

V minulosti vedení radnice zvažovalo, že stejnými kamerami osadí další křižovatky, třeba tu u Teska. Tyto plány teď nejsou aktuální. Odbor dopravy se ale chystá inovovat kamerový systém na křižovatce u autobusového nádraží.

A jak to chodí, když ve zmíněných rušných částech Jihlavy projedete na červenou? „Provozovateli motorového vozidla, který je identifikován dle registrační značky, přijde výzva k úhradě určené částky. V ní je popis skutku, označení přestupku, datum splatnosti a nezbytné údaje pro provedení platby,“ popsal mluvčí Daněk.

„Kamery jsou přínosem“

Kamery na křižovatkách se v Jihlavě začaly používat v roce 2006 nejprve vedle autobusového nádraží. Spuštění zkušebního provozu zajišťovalo Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s ministerstvem dopravy.

Po roce projekt skončil a radnice dostala nabídku, aby si systém pronajala a následně odkoupila za zbytkovou cenu. Radní to tenkrát schválili. Vše stálo 700 tisíc, dalších několik tisíc korun stojí provoz a údržba.

Kamery na křižovatkách vítá Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIP – oddělení ministerstva dopravy zaměřeného na bezpečnost silničního provozu. „Kamery jsou rozhodně přínosem. Dokud nebyly u City Parku, tak se tam bouralo v křižovatce. Od té doby, co tam jsou kamery, je skoro po nehodách,“ uvedla Vošická Buráňová.

A nebyla by proti, kdyby se podobné kamery časem objevily třeba i na rušné křižovatce u Teska.

Policisté kamery na křižovatkách vítají jako přínos pro bezpečnost provozu. Na hlavních jihlavských silničních uzlech totiž vznikají též nepřehledné situace kvůli kolonám. Někteří řidiči vjedou do křižovatky a kvůli řadě aut ji nemůžou plynule projet. Mezitím už mají zelenou auta z jiného směru. Pak bývají k vidění nebezpečné improvizace.

Kupříkladu v Havlíčkově Brodě podobné kamery na křižovatkách nemají, vedení radnice jejich instalaci ani neplánuje. „Neregistruji podnět z žádné strany, že bychom se tady setkávali nějak masově s tímto problémem,“ uvedl Libor Honzárek, místostarosta města.

Dobré zkušenosti ale mají v Brodě s úsekovým měřením. „Třeba v oblasti Svatého Kříže jsme s ním nadmíru spokojeni. Podle místních obyvatel se tam velmi výrazně zvýšil pocit bezpečnosti při vjíždění do složité křižovatky, kde v minulosti došlo k tragickým nehodám. Za to jsme rádi,“ doplnil Honzárek.