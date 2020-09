Jako na skutečné silnici. Děti v Jihlavě mají moderní dopravní hřiště

Jihlavský magistrát nechal původní hřiště, které již nevyhovovalo moderním požadavkům, zrekonstruovat za téměř 25 milionů korun. Stěžejní bylo také zbourání původní dvoupodlažní budovy ze 70. let, která sloužila pro dopravní výuku. Nahradila ji nová stavba s moderním výukovým zázemím.

Kromě učebny, šatny a prostoru pro personál je zde i sklad kol spolu s dílnou pro jejich opravu. V budově je také sociální zařízení, které bude moci částečně využívat i veřejnost. Součástí areálu je i venkovní krytá terasa, na níž při pěkném počasí může probíhat výuka.

Časem i kola pro veřejnost?

Pro výuku bude ve zdejší kolárně k dispozici také 35 dětských jízdních kol a 17 odrážedel, které zajistila městská policie. „Je zde samozřejmě i potenciál pro půjčování kol veřejnosti, bylo by ale třeba pořídit jiná kola než ta, která jsou určena k výuce. Zatím se s tím tedy nepočítá,“ upřesnil Jan Frenc, ředitel Městské policie Jihlava.

Děti mají možnost si na rekonstruovaných silničkách nového dopravního hřiště nasimulovat a osahat různé situace, které je na silnicích a v běžném provozu mohou potkat. Na hřišti je například železniční přejezd se zvukovým i světelným signalizačním zařízením, zpomalovací příčný práh, bezpečností středový ostrůvek, který je hojně využívaným prvkem pro zklidnění dopravy, a samozřejmě nechybí ani velká křižovatka, dopravní značky a přechody pro chodce.

Krajská koordinátorka BESIP si pochvaluje také rozlehlost areálu. „Učitel sice musí děti více kontrolovat, protože hřiště je na velké ploše, ale já mám takováto hřiště ráda. Mnohem realističtěji simulují dětem provoz na komunikacích,“ vysvětlila Veronika Vošická Buráňová.

Zároveň rozlehlost areálu do budoucna umožní jeho širší využití. „Dají se tam dělat akce nejen pro školy a školky, ale i pro dospělé. Rádi bychom tam jako BESIP pořádali tematická setkání například pro seniory zaměřená na provoz na elektrokolech. Trend elektromobility vzrůstá a elektrokola jsou oblíbená především u starší generace. Letos se jich prodalo asi 70 tisíc. Rádi bychom na dopravní hřiště vylákali seniory, kteří elektrokolo mají, nebo o jeho koupi uvažují. Mají tam ideální možnost vyzkoušet si jízdu na elektrokole v bezpečném provozu a v různých situacích, kde jim však nehrozí nebezpečí,“ poznamenala Vošická.

Na zrekonstruované dětské dopravní hřiště navazují i další úpravy v okolí. Do konce října přivede cyklisty k dopravnímu hřišti i nová cyklostezka, kterou teď dělníci dokončují. Ta bude navazovat na stezky pod Brněnským mostem a u City Parku.

Zároveň se dokončuje rozšíření komunikace na Křižíkově ulici. Ta zase naváže na stavbu bytového komplexu „Jihlavské Benátky“. V první polovině letošního roku byl opraven most přes Křižíkovu ulici a povrch komunikací na ulici U Rybníčků. Do konce tohoto roku má být dokončena oprava lávky pro pěší nad řekou Jihlávkou.

„Celá tato oblast by se tak měla zkulturnit a zútulnit,“ pověděl náměstek primátorky Petr Ryška (ODS).

Testovací režim výuky bude jen pro základní školy

Na údržbě areálu nového dopravního hřiště se budou podílet Služby města Jihlavy, dopravní výuku bude organizovat Dům dětí a mládeže (DDM) Jihlava.

„Výuku zahájíme už v tomto týdnu. Není na co čekat, počasí je k tomu příznivé. Kapacita výukové místnosti je 36 míst. Do konce kalendářního roku pojedeme v takovém testovacím režimu jenom pro základní školy, ale poté chceme kurzy rozšířit i například pro mateřské školy. Pro veřejnost budeme dělat různé odpolední akce a v plánu jsou i příměstské tábory,“ řekl k plánům Vilibald Prokop, ředitel jihlavského DDM.

Provozní doba dětského dopravního hřiště pro veřejnost bude do konce října v čase od 14 do 18 hodin a o víkendech bude zahajovat již od 9 hodin. V zimě se provozní doba pro veřejnost zkrátí do 16 hodin, od května se naopak prodlouží až do 20 hodin.