Sto tisíc balíků přes noc. Společnost GLS rozšířila třídírnu v Jihlavě

Jak se co dělá Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ve vánočním režimu jsme jeli prakticky od října do května. Loňské rekordy budou letos opět překonány, a proto zákazníkům doporučujeme objednávat dárky s doručením na domácí adresu do pátku 17. prosince. Víme, že v předvánoční době trvá e-shopům zhruba tři až čtyři dny, než se k nám balík dostane do přepravy,“ říká Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika, s tím, že následující dva až tři týdny budou pro přepravce extrémně náročné.

Tato zásilková služba před Vánocemi rozšířila svůj centrální třídicí uzel v Jihlavě. Novou moderní mezinárodní linku balíků zprovoznila na podzim. Nová hala na okraji průmyslové zóny navazuje na tu původní téměř padesát metrů dlouhým spojovacím nadzemním krčkem. Stojí na rozloze 4 700 metrů čtverečních.

Rezerva pro další růst

V první etapě má umožnit navýšení kapacity o padesát procent. „Samotná hala má však rezervu pro další rozšíření a zkapacitnění technologie až na dvojnásobek současného stavu,“ upozornil Včela.

Součástí investice za dvanáct milionů eur je i moderní třídicí technologie s více než kilometrem dopravníků. Balíky po celou dobu třídění neopustí dopravníkový systém.

Navíc jsou zásilky pod neustálých dohledem kamerového systému. Práce na třídírně se vykonává v noční směně, během které se zde roztřídí přes sto tisíc balíků.

Na lince se balík zdrží přibližně dvě až tři minuty. Z Jihlavy pak míří ke konečnému příjemci nejenom v České republice, ale putuje například dále do Polska, Německa, Maďarska, Francie či dalších zemí.

GLS Group poskytuje zásilkové služby zákazníkům v jednačtyřiceti zemích, zaměstnává 21 tisíc lidí. Prostřednictvím svých dceřiných společností působí i v Kanadě a na západním pobřeží USA.

Síť GLS zahrnuje přes sedmdesát ústředních a regionálních překladišť a patnáct stovek dep. V zatím posledním účetním roce společnost doručila 840 milionů balíků. Vykázala zisk 4,5 miliardy eur, což je přes 114 miliard korun.