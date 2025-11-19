„Jednalo se o požár návěsu nákladního vozidla. Prováděli jsme zásah jedním vysokotlakým proudem,“ potvrdila mluvčí HZS Kraje Vysočina Petra Musilová.
Při požáru, kterou zapříčinila technická závada, nebyl nikdo zraněn.
V průběhu zásahu hasičů byl úsek dálnice uzavřen. V 7:28 požár lokalizovali, o dvacet minut později vyhlásili likvidaci. „Zásahem jsme uchránili hodnoty za 400 tisíc korun,“ upřesnila Musilová.
Provoz na dálnici byl levým jízdním pruhem obnoven krátce před osmou hodinou.
