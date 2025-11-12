Opilý kamioňák na D1. Poškodil svodidla a ve smyku málem vůz převrátil

  12:13
Velmi nebezpečnou jízdou, při kterém se svým návěsem poškodil svodidla a poté málem celou jízdní soupravu převrátil na bok a také skoro naboural souběžně jedoucí automobily, na sebe upozornil podnapilý řidič na dálnici D1. U státního příslušníka Moldavska policisté na Vysočině při následné kontrole zjistili, že jel pod vlivem alkoholu.

Opilý moldavský řidič jel po D1 směrem na Brno v úterý 11. listopadu. Řidič se choval za volantem kamionu velmi nebezpečně a již na 70,3. kilometru dálnice směrem na Brno vjel na krajnici, kde poškodil návěsem pravá ocelová svodidla a poté se málem s jízdní soupravou převrátil na bok přes celý jízdní pás dálnice a ohrozil další vozy.

Moldavský řidič kamionu jel po dálnici D1 pod vlivem alkoholu. Při nehodě poničil svodidla, navíc málem svou jízdní soupravu položil na bok.

„Naštěstí ke střetu s jinými vozidly nedošlo a řidič pokračoval v jízdě dál směrem na Brno. Jeho jízda skončila při silniční kontrole na Vysočině,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policisté při opakované dechové zkoušce zjistili 1,29 a poté 1,19 promile alkoholu, a protože se šofér odmítl podrobit lékařskému vyšetření, zabavili mu řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.

„Řidiče policisté zajistili a převezli na policejní služebnu. Za přítomnosti tlumočníka jsme řidiče k věci vyslechli a sdělili mu podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Poté byl propuštěn ze zajištění,“ doplnil Jiří Šoukal, vedoucí dálničního oddělení Velký Beranov.

„Řídit kamion v podnapilém stavu je hazardem na jakémkoliv typu komunikace. Ale na dálnici, po které projíždějí vozidla mnohem vyšší rychlostí a je zejména v průběhu týdne velmi hustý provoz, jde o obrovskou nezodpovědnost a vyslovený hazard,“ uvedla Čírtková.

Dopravní nehodu – poškození svodidel - budou řešit podle místní příslušnosti policisté z dálničního oddělení Bernartice.

Další řidič skončil na záchytce

Moldavský řidič kamionu však nebyl jediný, jehož řízení pod vlivem alkoholu policie na dálnici D1 v úterý řešila. Na exitu 119 u sedmačtyřicetiletého řidiče osobního vozu Škoda Octavia s českou poznávací značkou naměřili dechovou zkouškou 2,8 a při opakování 2,52 promile alkoholu. Také jemu zadrželi řidičský průkaz, navíc ho k vystřízlivění převezli na protialkoholní záchytnou stanici.

„Důvodem kontroly vozidla byla skutečnost, že vozidlo nemělo uhrazen časový poplatek za užití zpoplatněné pozemní komunikace. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška měla pozitivní výsledek,“ uvedla Čírtková.

„Vzhledem k silné opilosti řidiče ho policisté zajistili a převezli k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy. Řidič se zde podrobil lékařskému vyšetření,“ pokračovala policejní mluvčí. „Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala.

