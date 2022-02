Na radnici už vybrali zhotovitele cyklostezky. Místní se nestačí divit

Projednávání stavby tohoto úseku, zatížené už dříve vleklým soudem o trasu cyklostezky s firmou Plastikov (její areál přiléhá k břehu řeky u ústí cyklostezky k Mlýnské ulici) a opakovanými protesty místních obyvatel a zahrádkářů trval deset let. Závěrečné finále přitom loni proběhlo rychle a hladce jako blesk.

Rozhodnutí o společném územním rozhodnutí a stavebním povolení bylo loni 26. listopadu vyvěšeno na úřední desce, 14. prosince bylo sejmuto a v poslední loňský den nabylo právní moci. Nikdo se neodvolal. Lidé z Helenínské ulice se totiž fakticky o vydání stavebního povolení dozvěděli až po jeho vydání. Marně předpokládali, že se jim někdo z magistrátu ozve, aby úřední desku nemuseli denně sledovat.

Nikdo se jim neozval

Nikdo z radnice se jim však podle dostupných informací neozval. Místní obyvatelé a zahrádkáři se proto cítí opět obejiti, jako loni na jaře, když magistrát poslal na místo dřevorubce, kteří začali lidem kácet v zahradách a bez jejich vědomí vstupovat na jejich pozemky. Poté po prudkých protestech obyvatel radnice přípravu stavby přerušila a začala projednávat znovu.

Stavební povolení nyní nabylo právní moci právě v den, který byl tím posledním, kdy město mohlo podat žádost o dotaci na cyklostezku – čili 90 procent z nákladů na stavbu. Dopadlo to přesně tak, jak to řekl už v říjnu na neobvyklém informačním brífinku na magistrátu náměstek Ryška. Brífinku se totiž tehdy neúčastnili jen novináři, ale také nestandardně magistrátem pozvaní lidé z dotčené oblasti. „Potřebujeme získat platné stavební povolení do konce roku,“ řekl tam tehdy Ryška.

Místní jsou nyní opět rozezleni. Pokládali by za korektní, aby jim radnice dala avízo o běžící lhůtě, kdy se ke spornému záměru ještě mohli vyjádřit. „Na jarním setkání přímo v místě plánované cyklostezky nám slíbili, že s námi budou otevřeně jednat, a teď stavební povolení opět oznámili vyhláškou na úřední desce, využili toho, že se v tom neumíme orientovat. Naše připomínky si vyslechli zřejmě proto, aby ukázali, že s námi jednají, ale přínos byl nulový, rozhodnuto bylo předem,“ míní Jan Kružík, který je jedním z majitelů rodinných domů a zahrad u plánované nábřežní cyklostezky.

„Ví oni, že námi byli voleni?“

„Nemám pocit, že by pracovali pro občany, ale pro naplnění svých zájmů jednají z pozice moci a síly,“ řekla rozhořčeně jiná zdejší starousedlice Alena Přesličková. „My si ty lidi volíme a je otázkou, zda oni ještě dneska ví, že byli námi voleni. Před vydáním stavebního povolení s námi nekomunikovali, opět to dělali stylem, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Když s námi oni jednají takto, tak my zase při stavbě nikomu nedovolíme vstupovat na naše pozemky,“ zlobí se jiný místní obyvatel Karel Toufar.

Zástupce sedmdesáti zahrádkářů ze sousedství západnější části cyklostezky Jaroslav Štěpánek se s tímto způsobem projednávání nechce smířit. „Chci se určitě odvolat. O vyvěšení oznámení jsme nevěděli, to bychom ji museli sledovat každodenně. Nejednají s námi rovně, dávají direktiva, a protože záměr prosadit chtějí, tak to dělají takto. Většina zahrádkářů tady cyklostezku nechce a oni to vědí,“ řekl.

Náměstek: To bychom museli obesílat všechny

Ryška námitky odmítá, podle něj byla komunikace s odpůrci cyklostezky dostatečná. „Jestli jde o to, že jsme je měli upozornit, že oznámení už na úřední desce visí, to bychom museli takto všechny obesílat při každé stavbě,“ řekl Ryška. Uznal ale, že ne každá stavba je tak výrazně kontroverzní jako tento úsek cyklostezky.

Místním vadí, že rušná cyklostezka je připraví o soukromí na zahradách, že z břehů zmizí stávající zeleň a že – v případě zahrádkářů – minimálně na několik let budou omezeni v dopravním přístupu k zahradám.

Obávají se také, že násep cyklostezky zde zvýší riziko záplav – řeka se tu pravidelně rozlévá. V jednom místě navíc noví obyvatelé z protější strany navážkami navýšili o dva metry břeh, takže se starousedlíci bojí, že řeka se tam při povodni nebude mít kam rozlévat. Povodí Moravy tyto obavy odmítlo.