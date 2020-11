Bezdomovec s covidem opustil izolaci, skončil ve vazbě a hrozí mu osm let

Třiapadesátiletý muž byl na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice umístěn do izolace v jihlavském azylovém domě. Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové však opatření nerespektoval a z izolace i po poučení od personálu v pátek zmizel a volně chodil po Jihlavě.

„Policisté získali od strážníků informaci, že se pohybuje v prostoru hlavního nádraží v Jihlavě. Na místo byla proto vyslána policejní hlídka, která se vybavila speciálními ochrannými prostředky. Muže zajistili a za přísných hygienických opatření umístili do policejní cely předběžného zadržení,“ informovala Čírtková.

Kriminalisté zahájili trestní stíhání a bezdomovce obvinili. Současně vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vypracování návrhu na uvalení vazby.

„Státní zástupce podnět vyšetřovatele akceptoval a ještě v průběhu soboty proběhlo přímo v cele jednání, po kterém byl muž eskortován do vazební věznice v Brně. Tam je umístěn ve speciální izolaci, která je určena pro vazebně stíhané osoby, které jsou pozitivní na covid-19,“ popsala Čírtková.

Vazba byla nutná, aby muž neutíkal a nemoc nešířil dál

Podle Aleše Indry, ředitele územního policejního odboru v Jihlavě, bylo nutné k vazbě přistoupit.



„A to zejména proto, že u obviněného muže hrozilo, že by ve svém jednání pokračoval a virus by se nekontrolovaně šířil dál. Navíc se jedná o člověka, který má za sebou poměrně bohatou trestní minulost,“ konstatoval.

Dodal, že zákrok policistů i veškeré úkony související s tímto případem probíhaly s nejvyšší mírou opatrnosti a obezřetnosti a za dodržení všech hygienických opatření tak, aby nemohlo hrozit nakažení policistů.



Muži zhrozí podle Čírtkové přísný trest, protože se trestné činnosti dopustil v období vyhlášeného nouzového stavu.