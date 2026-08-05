Nejbližší viditelnou změnou v areálu čistírny bude obnova aerace v takzvaných regeneračních nádržích. Dosavadní mechanický systém, který odpadní vody promíchával, dosloužil a nahradí ho zcela nová technologie.
„Dnes se to řeší prostřednictvím mechanických vrtulí, které s materiálem hýbají. Tento systém nahrazujeme technologií, kdy jsou do bazénů ze spodní části vstřelovány bubliny vzduchu. Odpadá tak mechanická část a zároveň dochází k řízenému provzdušňování,“ popsal náměstek primátora Radek Popelka s tím, že nadbytek kyslíku v tomto procesu škodí.
Změna technologie přinese zásadní úsporu provozních nákladů. „Znamená to, že dojde zhruba k šedesátiprocentní energetické úspoře jenom na tomto provozu. Jdeme cestou, aby čistírna sloužila další dlouhé roky a stala se energeticky méně náročnou, což bude mít samozřejmě vliv na udržení ceny stočného pro obyvatele Jihlavy,“ zdůraznil náměstek. Nové řešení by mělo zároveň mírně snížit i případný zápach.
Energie z bioplynu i gastroodpadu
Rada města schválila také zadání projektové dokumentace a energetické studie za 11 milionů korun, která se zaměří na obnovu kalového hospodářství. Cílem je, aby čistírna dokázala vyrábět maximum vlastní energie z bioplynu, který při vyhnívání kalů vzniká. Většina plynu se totiž v současnosti pálí na polním hořáku (fléře) bez dalšího využití.
„Chceme celé hospodářství posílit a provést rekonstrukci tak, abychom veškerou energii využili zpátky pro provoz čistírny. Zároveň chceme prověřit možnost externího příjmu materiálů, jako jsou gastroodpady. To by nám velmi pomohlo při výrobě bioplynu a čistírna by se mohla stát energeticky aktivním zařízením,“ vysvětlil Popelka.
Odmítl přitom, že by se v areálu plánovalo spalování kalů – plyn bude sloužit pro běžnou kogeneraci.
Modernizace čistírny probíhá podle vedení města kontinuálně. „Provoz je náročný energeticky i mechanicky a zpracovávaný materiál je agresivní. Je to neustále běžící proces obnovy technologií. Nejde o běžnou výměnu kusu za kus, ale jdeme technologicky mílovými kroky dopředu,“ uzavřel Popelka.
Kapacitně je jihlavská čistírna v současnosti dostačující a s rezervou zvládá i případné navýšení objemu odpadních vod.