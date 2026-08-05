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Vrtule nahradí bublinami. Jihlavská čistírna ušetří energii a udrží cenu stočného

Jan Salichov
  8:12
Celkový pohled na areál čistírny odpadních vod v Jihlavě. Město schválilo...

Celkový pohled na areál čistírny odpadních vod v Jihlavě. Město schválilo investici 26 milionů korun do nových technologií a spouští i projekt na efektivnější využití bioplynu. | foto: Služby města Jihlavy

Pohled do areálu ČOV Jihlava. Stávající mechanický systém provzdušňování nádrží...
Jihlavská čistírna odpadních vod projde modernizací. Nová technologie...
Pohled do areálu ČOV Jihlava. Stávající mechanický systém provzdušňování nádrží...
Areál čistírny odpadních vod v Jihlavě. Zařízení čeká rozsáhlá modernizace...
5 fotografií
Jihlavskou čistírnu odpadních vod čeká rozsáhlá modernizace, která má výrazně snížit její energetickou náročnost a pomoci udržet cenu stočného na přijatelné úrovni. Město schválilo investici do nové technologie provzdušňování nádrží za 26 milionů korun a zároveň spouští projekt na efektivnější využití bioplynu.

Nejbližší viditelnou změnou v areálu čistírny bude obnova aerace v takzvaných regeneračních nádržích. Dosavadní mechanický systém, který odpadní vody promíchával, dosloužil a nahradí ho zcela nová technologie.

„Dnes se to řeší prostřednictvím mechanických vrtulí, které s materiálem hýbají. Tento systém nahrazujeme technologií, kdy jsou do bazénů ze spodní části vstřelovány bubliny vzduchu. Odpadá tak mechanická část a zároveň dochází k řízenému provzdušňování,“ popsal náměstek primátora Radek Popelka s tím, že nadbytek kyslíku v tomto procesu škodí.

Změna technologie přinese zásadní úsporu provozních nákladů. „Znamená to, že dojde zhruba k šedesátiprocentní energetické úspoře jenom na tomto provozu. Jdeme cestou, aby čistírna sloužila další dlouhé roky a stala se energeticky méně náročnou, což bude mít samozřejmě vliv na udržení ceny stočného pro obyvatele Jihlavy,“ zdůraznil náměstek. Nové řešení by mělo zároveň mírně snížit i případný zápach.

Energie z bioplynu i gastroodpadu

Rada města schválila také zadání projektové dokumentace a energetické studie za 11 milionů korun, která se zaměří na obnovu kalového hospodářství. Cílem je, aby čistírna dokázala vyrábět maximum vlastní energie z bioplynu, který při vyhnívání kalů vzniká. Většina plynu se totiž v současnosti pálí na polním hořáku (fléře) bez dalšího využití.

Celkový pohled na areál čistírny odpadních vod v Jihlavě. Město schválilo investici 26 milionů korun do nových technologií a spouští i projekt na efektivnější využití bioplynu.
Pohled do areálu ČOV Jihlava. Stávající mechanický systém provzdušňování nádrží nahradí moderní řízené vstřelování bublin vzduchu, které sníží energetickou náročnost provozu.
Jihlavská čistírna odpadních vod projde modernizací. Nová technologie provzdušňování nádrží (na snímku) má přinést až šedesátiprocentní úsporu energie a pomoci udržet cenu stočného.
Pohled do areálu ČOV Jihlava. Stávající mechanický systém provzdušňování nádrží nahradí moderní řízené vstřelování bublin vzduchu, které sníží energetickou náročnost provozu.
5 fotografií

„Chceme celé hospodářství posílit a provést rekonstrukci tak, abychom veškerou energii využili zpátky pro provoz čistírny. Zároveň chceme prověřit možnost externího příjmu materiálů, jako jsou gastroodpady. To by nám velmi pomohlo při výrobě bioplynu a čistírna by se mohla stát energeticky aktivním zařízením,“ vysvětlil Popelka.

Odmítl přitom, že by se v areálu plánovalo spalování kalů – plyn bude sloužit pro běžnou kogeneraci.

Modernizace čistírny probíhá podle vedení města kontinuálně. „Provoz je náročný energeticky i mechanicky a zpracovávaný materiál je agresivní. Je to neustále běžící proces obnovy technologií. Nejde o běžnou výměnu kusu za kus, ale jdeme technologicky mílovými kroky dopředu,“ uzavřel Popelka.

Kapacitně je jihlavská čistírna v současnosti dostačující a s rezervou zvládá i případné navýšení objemu odpadních vod.

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