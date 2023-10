Jedna zkušenost stačila. Loni napadení čerti se letos chtějí Jihlavě vyhnout

„Po této zkušenosti už takovou akci opakovat nebudeme. Víme, že kdybychom takovou procházku v kostýmech udělali jinde, tak se to asi obejde v klidu, ale takové hurá akce už nebudeme dělat,“ je přesvědčena místopředsedkyně skupiny Martina Chromá.

Incident, který vzbudil mezi lidmi velké emoce a pobouření, se odehrál loni v prosinci. Nešlo přitom o oficiální organizovanou akci. „Řekli jsme si jenom, že se půjdeme v poklidu v našich kostýmech projít městem, což nám nemůže nikdo zakázat. Chtěli jsme se pouze místním ukázat, udělat jim radost, protože jsme z Jihlavy,“ vysvětlila Chromá.

Nechali tedy auta v garážích obchodního centra City Park a po průchodu obchodním domem, který měli povolený, se vydali nejkratší cestou na Masarykovo náměstí a pak zpět. V obchodním centru na krampus čerty začalo několik teenagerů házet kelímky s pitím, tahali je za rohy, zvony a kostýmy.

Nejvážnější incident, při němž byl fyzicky napaden třináctiletý syn jedné ze členek krampus skupiny, se stal v samém závěru, v garážích City Parku. „Část teenagerů nás tam pronásledovala. Odlákali maminku toho chlapce a pak ho napadli několika údery pěstí do hrudníku a do žeber,“ popsala tehdy Martina Chromá.

Policie případ odložila

Chlapec utrpěl především psychickou újmu. „Je to moc hodný, nekonfliktní kluk. Introvert. Byl z toho psychicky otřesený,“ uvedla Chromá.

Matka chlapce následně podala trestní oznámení. Policie posléze případ odložila. „Provedli jsme důkladné šetření a vyhodnocení všech dostupných materiálů. Nebylo ale možné určit konkrétní osobu, která se fyzického napadení dopustila, a ani nebyly zaznamenány okolnosti napadení. Případ byl odložen,“ konstatovala policejní mluvčí Jana Kroutilová. Maminka chlapce už se k incidentu nechce vracet. „Považuje celou záležitost za uzavřenou,“ tlumočila její slova Martina Chromá.

Kritika se tehdy snesla i na práci městské policie. To se dotklo jejího ředitele Jana Frence. Ten uvedl, že akce nebyla nahlášená, strážníci o ní nevěděli a navíc kamerový systém v ulicích neukázal nic mimořádného. „Bylo nám vyčítáno, že jsme to neohlásili a nekomunikovali s městskou policií. Naše procházka ale neměla žádnou formu oficiální akce, nevybíralo se ani žádné vstupné. Podobně přece chodí i Mikuláš se svou družinou. Také se to nikde neohlašuje. Ve stejném duchu jsme se chtěli projít i my,“ připomněla Chromá s tím, že město akce krampus skupin nepodporuje. „Bylo nám řečeno, že Brána Jihlavy, která kulturní akce organizuje, tyto aktivity v centru města nechce,“ uvedla.

Zpětně si vyčítá, že si takovou procházku městem vůbec vymysleli. „Šli jsme s kůží na trh. Nenapadlo mě, že by to mohlo takhle dopadnout. Ale v poslední době jsem postřehla, že obchodním domem City Park začala procházet státní policie a situace ohledně různých zevlujících skupinek puberťáků se tam uklidnila. Třeba ta naše zkušenost byla k něčemu dobrá,“ zamyslela se Martina Chromá.

Skupina Krampus Ericius už zveřejnila svůj letošní oficiální podzimní program. Na Vysočině je mohou lidé vidět třeba v Okříškách a Moravských Budějovicích. Nebudou však chybět ani na akci v Hradci Králové či v rakouském Jedenspeigenu.

Jihlava ale o krampusáky nakonec stejně nepřijde. Své vystoupení přijede v polovině prosince už tradičně předvést uskupení Krampus Vysočina. K vidění budou na organizované akci ve vymezeném prostoru na nádvoří v obchodního centru Březinky. Akce jiné skupiny se zase chystá v okolí sjezdovky Šacberk.