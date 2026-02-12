První honorář jsem si zarámoval, říká hlas fotbalové Sparty i hokejového zlata

„Uvědomuju si, že v rámci českého sportu jsem toho zažil hodně. Nevím, co přijde dalšího, ale jsem připraven na další výzvy,“ usmívá se.
Jak se kluk z Brtnice ocitne u mikrofonu na největších sportovních akcích v zemi? Je to skoro pohádkový příběh.
Je to neskutečný. Vždy, když někdo shrne moji dosavadní cestu, tak si až v ten moment uvědomuju, kolik už jsem toho prožil. Jsem za to hrozně vděčný. Je to mix velkého štěstí na dobré načasování a potkání těch správných lidí. Jestli jsem k tomu něčím málem mohl přispět, tak to byla asi větší míra odvahy v rozhodujících momentech.
Zažít double na Letné nebo uvádět hymnu Ligy mistrů, to bylo pro mě dřív nepředstavitelné.