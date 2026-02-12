První honorář jsem si zarámoval, říká hlas fotbalové Sparty i hokejového zlata

„Byla to třešnička na dortu,“ říká Novotný o moderování Davis Cupu na Vysočině. | foto: Jan Salichov, MF DNES

Jan Salichov
  15:00
Jeho hlas se stal soundtrackem největších českých sportovních triumfů posledních let. Byl u toho, když hokejová Praha předloni v květnu propadla zlaté euforii, moderoval oslavy sparťanského doublu na Letné a provázel fanoušky olympijskou Paříží. Zdeněk Novotný není jen obyčejný moderátor – sám se označuje za „profesionálního fanouška“, který svou vášeň přetavil v elitní kariéru. Přitom vše začalo u jedné dvoustovky za zápas v tehdejší třetí lize.

„Uvědomuju si, že v rámci českého sportu jsem toho zažil hodně. Nevím, co přijde dalšího, ale jsem připraven na další výzvy,“ usmívá se.

Jak se kluk z Brtnice ocitne u mikrofonu na největších sportovních akcích v zemi? Je to skoro pohádkový příběh.
Je to neskutečný. Vždy, když někdo shrne moji dosavadní cestu, tak si až v ten moment uvědomuju, kolik už jsem toho prožil. Jsem za to hrozně vděčný. Je to mix velkého štěstí na dobré načasování a potkání těch správných lidí. Jestli jsem k tomu něčím málem mohl přispět, tak to byla asi větší míra odvahy v rozhodujících momentech.

Zažít double na Letné nebo uvádět hymnu Ligy mistrů, to bylo pro mě dřív nepředstavitelné.

První honorář jsem si zarámoval, říká hlas fotbalové Sparty i hokejového zlata

