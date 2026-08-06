Událost se odehrála ve středu 5. srpna krátce po půl sedmé večer. K obchodnímu centru vyjeli zdravotničtí záchranáři i policisté poté, co přijali oznámení o muži ležícím na zemi. Byl ve stavu, kdy nebyl schopen samostatné chůze.
O tom, jak silně byl osmačtyřicetiletý muž opilý, svědčil výsledek dechové zkoušky. „U muže provedenou zkouškou naměřili hodnotu 4,10 promile alkoholu v dechu,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Dominika Mrkosová.
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Hodnota přes čtyři promile představuje velmi těžkou intoxikaci alkoholem. Policisté proto muže zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici, kde vystřízlivěl.
Případ tím pro něj neskončil. Svým chováním totiž vzbudil veřejné pohoršení. „Muž svým jednáním vzbudil veřejné pohoršení a je tak podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku,“ dodala mluvčí. Policisté se případem dále zabývají.