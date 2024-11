S počasím se podnikat nedá, uvědomují si dobrovolníci z Lyžařského Jihlavska

„Přesně vím, na co se chcete zeptat, ale neřeknu vám to,“ směje se předseda spolku Lyžařské Jihlavsko Milan Koten ještě před vyslovenou otázkou: Kdy začnete zasněžovat?

„Budeme čekat na příznivou předpověď a týden trvající teploty pět šest pod nulou. Sledujeme meteoservery a snažíme se trefit do počasí. Ale kdy to bude, nepovím. Chtěli bychom, aby to bylo před Vánoci, protože to je to nosné období, kdy má veřejnost relaxační aktivity a těší se na to,“ pověděl Koten.

Dobrovolníci ze spolku se chystají letos upravovat kromě areálu Český mlýn také přírodní trasy na Čeřínku a v okolí Vysoké. „Byly dvě brigády, kdy jsme dělali úpravy terénu, vysbírání větví, rozhrnutí krtinců, vybírali z tras kameny. To vše je připraveno, takže uvidíme, jak se zachová počasí,“ řekl Koten.

Spolku se díky dotaci podaří koupit další vysokotlaké čerpadlo a chce si také půjčit ještě jedno sněžné dělo, které se uplatní na Českém mlýně. „Budeme tam mít v provozu dvě vysokotlaká čerpadla, dvě sněžná děla. Budou tam závody pro děti i dospělé. Těším se na to, zima bude fajn,“ věří Koten.

14 dobrovolníků, tři rolby a pásová čtyřkolka

Nyní dobrovolníci na brigádách u Českého mlýna natahují kabely a chystají techniku. „To není hotovo za den, je to na týden práce. Svážíme tam techniku ze skladu na Pístově, kde ho máme nad Telečskou ulicí v bývalých kasárnách. Malá brigáda bude ještě na Čeřínku u Nového Hojkova, kde je jeden z okruhů,“ upřesnil Koten.

Tam se o něj starají hlavně členové spolku, kteří bydlí poblíž, Jaromír Záboj a Saša Nekvinda. „Kdo bude mít čas, tak tam zajede a vyčistí okruh například od větví, to je to nejmenší. Všude tam jsou pastviny, takže to není problém,“ podotkl Koten.

Na aktivitách spolku se podílí čtrnáct dobrovolníků. Spolek má kromě výše uvedené techniky na úpravy běžeckých tras také tři rolby a jednu pásovou čtyřkolku.

Nedávno měli členové spolku valnou hromadu, na níž hovořila rovněž čísla: o minulé zimní sezoně se díky Lyžařskému Jihlavsku mohlo jezdit na technickém sněhu u Českého mlýna 96 dnů. „S počasím se ale podnikat nedá. Loni jsme čtrnáct dní upravovali přírodní sníh, měli jsme čtyřicet kilometrů tras, pak napadlo čtyřicet centimetrů sněhu – a druhý den to roztálo, protože začalo pršet,“ líčí Koten.

Podle podmínek až 60 kilometrů tras

K vůdčím lidem spolku kromě něj patří i bývalý rektor jihlavské polytechniky Jakub Novotný, nyní ředitel pracoviště Akademie věd v Telči, či lyžař a kartograf Martin Kratochvíl.

Spolek se úpravám stop pro běžecké lyžování věnuje od roku 2010. Podle sněhových podmínek zajišťuje v některých letech až šedesát kilometrů tras.

Ve spolku pracují neplacení dobrovolníci, kteří se aktivitám věnují ve volném čase. Vstup na upravené běžecké trasy je bezplatný. Výchozí místa pro všechny trasy jsou zobrazena na mapách na spolkovém webu, kde se objevují také aktuální informace o připravenosti tras.

U každé z tras je se zahájením sezony zprovozněna rovněž webkamera.