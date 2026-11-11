Zatímco v přízemí již od dubna funguje nový autosalon zaměřený na automobily, horní patra čeká další budování. Majitelé zde plánují otevřít moderní hotel s kapacitou až pro sedmdesát hostů, privátní wellness a prostory pro ordinace.
Za projektem stojí rodinná firma spojující společnosti Lapek a Auto Vysočina. Podle jednatele Oldřicha Bakuse, bývalého útočníka a kapitána hokejové Dukly Jihlava, má nový záměr reagovat na nedostatek kvalitního ubytování v Jihlavě a navázat na další aktivity firmy v Rantířovské ulici, kde už dříve vybudovali multifunkční dům s ordinacemi či prostory pro nájem sousední restaurace Avenue.
„Nechceme stavět žádnou levnou ubytovnu. Cílem je, aby to byl hotel na úrovni, s moderními prvky a aby bylo všechno co nejvíce automatizované,“ přibližuje Bakus s tím, že součástí projektu bude také špičkové privátní wellness.
Nový areál má sloužit také jako zázemí pro firemní akce. „Myslíme si, že Jihlava je v centru republiky, takže by to mělo fungovat i jako školicí centrum,“ doplňuje jednatel s tím, že chystaný minimálně čtyřlůžkový hotel nabídne zázemí pro zhruba sedm desítek hostů.
V nejvyšším, třetím patře se navíc počítá s nebytovými prostory k pronájmu pro lékařské ordinace.
Nabídku vozů rozšířili o nové značky
Spodní část budovy už několik měsíců slouží motoristům. Vedle tradičních značek, jako je Volkswagen nebo Kia, sází Auto Vysočina i na nové asijské značky Omoda a Jaecoo. „Je to další podnikatelský záměr, abychom rozšířili portfolio pro zákazníky, kteří chtějí něco trochu jiného. Myslíme si, že čínská auta na evropský trh dorazí a my je tu budeme mít,“ vysvětluje Bakus.
Zajímavostí je, že celou rekonstrukci si firma zajišťuje svépomocí prostřednictvím vlastních řemeslníků, bez využití generálního dodavatele. Přesný rozpočet stavebních úprav investor zveřejňovat nechce.
Otevření hotelové části a wellness by se podle odhadů mohlo uskutečnit v průběhu příštího roku, ideálně v jeho polovině. Pevný termín však vedení firmy s ohledem na probíhající práce nestanovuje.
Nové hotely promění tvář města
Podobné investice do cestovního ruchu přitom krajské město podle primátora Petra Ryšky dlouhodobě potřebuje. Rozšíření kapacity v bývalé pekárně tak skvěle zapadá do širšího trendu, kterým krajské město aktuálně prochází.
„Já jsem samozřejmě rád, že to dělá Auto Vysočina a že se ty další hotely rýsují,“ pochvaluje si primátor Petr Ryška. „Jihlava si zaslouží ubytování, které je nejen kvalitní, ale také kvantitativně dostatečné.“
Další ubytovací kapacity se chystají i v jiných částech města. Významnou proměnou projde například dlouhodobě nevyužívaný hotel Gustav Mahler v Křížové ulici, který nedávno koupil významný jihlavský podnikatel v oblasti nemovitostí Josef Pohanka.
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Stav budovy byl po vytečení topení katastrofický, a tak objekt čeká generální rekonstrukce v řádu desítek milionů korun – od topení a vzduchotechniky až po pokoje a koupelny.
„V hotelu vyteklo topení a voda napáchala obrovské škody. Zvedly se podlahy, dlažby i parkety a vlhkost zašla až do zdí. Stav je katastrofický,“ popisuje Pohanka.
Ten plánuje hotel provozovat formou pronájmu a chce do Jihlavy přivést kvalitního nájemce, přičemž cílem je navýšit kapacitu nad stávajících sedm desítek lůžek. Ve vnitrobloku se navíc uvažuje o zastřešení prostoru pro koncerty či o spolupráci se sousedním kostelem ohledně svatebních obřadů.
Vedle toho se v Jihlavě rýsuje také využití prostor v areálu staré nemocnice na třídě Legionářů, kde Pohanka vydražil budovu a usiluje o stavební povolení na vznik hotelu zhruba pro dvě stě hostů.
„Měl by zde vzniknout hotel zhruba pro dvě stovky hostů, s velkým sálem pro tři sta lidí a střešním wellness,“ doplňuje Pohanka s tím, že takový sál bude zdravou konkurencí pro DKO.