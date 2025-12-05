Čertovská jízda v Jihlavě. Tradiční Peklo v podzemí letos doplní také krampusové

Jan Salichov
  14:45
Aktuální víkend bude v krajském městě Vysočiny patřit čertům. Už v pátek dopoledne se v jihlavském podzemí pro školy a školky otevřely brány do pekla, které do nedělního podvečera mohou navštívit také zájemci z řad veřejnosti. V sobotu od 16.45 navíc od Brány Matky Boží na Masarykovo náměstí projde průvod pekelníků ze skupiny Krampus Vysočina.

„Budou vycházet od hradebního parkánu, kde to bude takové poklidnější. Tam se s nimi mohou pozdravit i ty nejmenší děti, které by případně mohly mít strach s pekelných masek,“ říká Iva Pakostová, produkční Brány Jihlavy, která program adventu Vypečené Vánoce pořádá.

Zatímco Peklo v podzemí je v Jihlavě už pojedenadvacáté, krampusové se do oslav Brány Jihlavy zapojují vůbec poprvé. „Když nás oslovili, byli jsme nadšení. Pak to chvilkami provázely pochybnosti, jestli to bude dobře, nebo ne. Někteří lidé to nemají úplně rádi, mají to spojené s naším klasickým Mikulášem a peklem,“ prozrazuje Pakostová.

Do Jihlavského podzemí se o tomto víkendu přestěhovalo peklo. Zájemci tam od pátku do neděle mohou navštívit nejen čerty, ale potkají zde i anděly a Mikuláše.
Do Jihlavského podzemí se o tomto víkendu přestěhovalo peklo. Zájemci tam od pátku do neděle mohou navštívit nejen čerty, ale potkají zde i anděly a Mikuláše.
Do Jihlavského podzemí se o tomto víkendu přestěhovalo peklo. Zájemci tam od pátku do neděle mohou navštívit nejen čerty, ale potkají zde i anděly a Mikuláše.
Do Jihlavského podzemí se o tomto víkendu přestěhovalo peklo. Zájemci tam od pátku do neděle mohou navštívit nejen čerty, ale potkají zde i anděly a Mikuláše.
Do Jihlavského podzemí se o tomto víkendu přestěhovalo peklo. Zájemci tam od pátku do neděle mohou navštívit nejen čerty, ale potkají zde i anděly a Mikuláše.
19 fotografií

„Ale myslím, že je to atrakce, která je v jiných městech a ve světě vítaná a hodně navštěvovaná. Takže by byla takové nabídky škoda nevyužít,“ pokračuje Pakostová, která připomíná další atraktivní víkendový program.

„Ještě před tím průvodem pekelníků bych ráda určitě lidi pozvala na koncert Ready Kirken (od 16.00), od 18 hodin se nám pak na náměstí rozjede koncert kapely XIII. století,“ zmínila Pakostová. „V neděli (od 19.00) si pak lidé mohou přijít poslechnout Mňágu a Žďorp.“

O bezpečí dětí se starají andělé

Do Pekla v podzemí se zapojí více než dvě desítky vystupujících, vedle čertů také andělé a Mikuláš. „Jsme ti hodní čeští čerti, kteří se zejména předškoláčky spíše snaží ponaučit, zjistit, jestli byli hodní, nebo ne. Určitě nikoho nestrašíme,“ říká vedoucí Jihlavského podzemí Martina Zachová.

Žádných hysterických záchvatů se tak není třeba bát. „Občas se nám tu někteří školáci - kteří dobře vědí, že to nebylo úplně v pořádku, že tam nějaký problém byl - rozbrečí. Ale žádné strachy nejsou potřeba, s dětmi vždy chodí andělé, kteří je případně ochrání,“ vzkázala Zachová.

Zatímco na pátek a sobotu je už vyprodáno, na neděli pár vstupenek (dospělí 140, děti 70 korun) ještě v pátek v poledne k dostání bylo. „Skupiny máme po 40 lidech, někdy někteří přihlášení nedorazí,“ zmínila Zachová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chceš obědvat? Přispěj kuchaři na mzdu. Škola chce po rodičích pět tisíc, ti se zlobí

Premium
Kuchařské a cukrářské učiliště v Lázních Bělohradě má nejmodernější vybavení.

Škola ekonomiky a cestovního ruchu (ŠECR) v Jihlavě nedávno na svých stránkách zveřejnila oznámení, které rodiče žáků pořádně nadzvedlo. Týkalo se totiž chystané změny financování nepedagogických...

Visuté zahrady Bernardovy. Neobvyklý záměr pivovaru vedení Humpolce odmítá

Premium
Jak záměr pivovaru vypadá, se mohou osobně lidé podívat v návštěvnickém centru...

Visuté zahrady Semiramidiny byly jedním ze starověkých divů světa. Podobný div by mohl vzniknout i v dnešní době. Uvažuje o něm vedení Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Nechalo si vypracovat...

Hasičům dal zabrat. Zdrogovaný muž visel ve spodním prádle na stromě, nechtěl dolů

Na jehličnatém stromu byl ve výšce několika metrů muž, který se křečovitě držel...

Velmi neobvyklou akci za sebou mají záchranné složky z Jihlavy. V sobotu ráno zavolal na operační středisko policie muž s tím, že na ulici Jiráskova se na vysokém jehličnatém stromě nachází téměř...

Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Floristka spustila první květinomat

Automat na květiny je v provozu 24 hodin denně, den co den. Vhodnou květinu lze...

V automatech lze koupit už prakticky cokoliv. Od pití a sladkostí přes plyšáky až třeba po čerstvé květiny. Ano, čtete správně, květiny. Automat na čerstvé květiny nově slouží v Havlíčkově Brodě. S...

Herálec opravil ikonický Špačkův dům. Jeho středem procházela zemská hranice

Herálci se naskytla možnost odkoupení domu od bratrů Špačkových v roce 2019. A...

Novou tvář získal historický Špačkův dům v Herálci na Žďársku. Stavba z počátku dvacátého století sloužila kdysi jako řeznictví a hostinec. Byla však také centrem společenského dění – například v...

Čertovská jízda v Jihlavě. Tradiční Peklo v podzemí letos doplní také krampusové

Do Jihlavského podzemí se o tomto víkendu přestěhovalo peklo. Zájemci tam od...

Aktuální víkend bude v krajském městě Vysočiny patřit čertům. Už v pátek dopoledne se v jihlavském podzemí pro školy a školky otevřely brány do pekla, které do nedělního podvečera mohou navštívit...

5. prosince 2025  14:45

V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy

Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího...

Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek je z toho důvodu zahrada pro veřejnost uzavřena. Vedení zoo přijímá opatření, aby se další šíření...

5. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  13:44

Nemocnice v Jihlavě využívá roboty. Sami přivolají výtah, rozvezou obědy a uklidí

Nemocnice Jihlava začala jako první zdravotnické zařízení v Česku využívat...

Šest nových pracovníků nasadila v těchto dnech do provozu jihlavská nemocnice. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, pokud by se ovšem nejednalo o roboty... Přesně tak, Nemocnice Jihlava začala...

5. prosince 2025  11:18

Rozšíření obchvatu Jihlavy se zřejmě urychlí, i kvůli zájmu armády

Jihlavský tunel a opravovaná část jihlavského obchvatu silnice I/38 zůstanou...

Druhý tubus Jihlavského tunelu stejně jako další dva pruhy obchvatu Jihlavy by mohly být vybudovány dřív než za deset let. Jejich stavbu může urychlit i aktuální zájem armády na vybudování nového...

5. prosince 2025  7:08

Okříšky řeší stav bydlení, rada městyse se zřejmě zaměří i na výši nájmů

ilustrační snímek

Obyvatelé Okříšek na Třebíčsku se před dvěma měsíci vyjádřili v anketě ke stavu bydlení i k celkovému směřování městyse. Zhruba polovina občanů si myslí, že by se zde měly stavět nové byty pro mladé...

4. prosince 2025  15:23

V husté mlze na D1 ráno bouralo pět aut, kolona měla až dvacet kilometrů

Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí bouralo hned pět aut najednou. (4. prosince...

Hustá mlha ve čtvrtek ráno komplikovala provoz na dálnici D1 na Vysočině. V jednom úseku tam bouralo hned pět aut. Za nehodou se tvořila dlouhá kolona, která se krátce před devátou hodinou začala jen...

4. prosince 2025  9:11

Nový domov seniorů ve Velké Bíteši má i robota, stavba trvala přes rok

Výstavba domova trvala přibližně jen čtrnáct měsíců. Budova byla navržena s...

Od loňského září trvala stavba nově otevřeného domova seniorů pro 128 obyvatel ve Velké Bíteši v okrese Žďár nad Sázavou. Už před jeho zprovozněním poptávka po volných místech výrazně převyšovala...

4. prosince 2025  8:24

Stop baráži už příští rok? Majitel Dukly je realista, extraligu si chce vybojovat

Gólman Jihlavy Adam Beran a obránce Filip Dundáček zasahují během baráže o...

Většina prvoligových hokejových týmů podporuje iniciativu s názvem Stop baráži, která bojuje za sportovní spravedlnost v českém hokeji. Dostat se do extraligy je totiž za současných podmínek téměř...

3. prosince 2025  15:29

Kněžím už opravený domov v Moravci neslouží, od ledna ho přebere Charita

Charitní domov Moravec sloužil až do revoluce hlavně kněžím a řeholníkům. Nyní...

Do 50. let minulého století sahají počátky fungování Charitního domova Moravec na Žďársku. Zařízení do roku 1989 sloužilo jako místo, kam byli internováni kněží a řeholníci vyššího věku. Ti v areálu...

3. prosince 2025  13:32

Hledaný muž napadl bývalou partnerku a ujížděl policii. Zastavil ho až strom

Nebezpečnou jízdu celostátně hledaného muže pod vlivem alkoholu, který měl...

Až náraz do stromu definitivně zastavil úprk celostátně hledaného muže, který v sobotu po 22. hodině na Jihlavsku a Třebíčsku během necelé hodiny stačil porušit, co mohl. Nejprve napadl svou bývalou...

3. prosince 2025  10:01

Hvězdy zpět! Třebíčský zimní stadion v létě slavnostně otevře hokejová exhibice

Hokejový brankář Lukáš Dostál na přivítání a oslavě titulu mistra světa ve...

Nejen odchovanci a bývalí hráči Horácké Slavie Třebíč jako Martin Erat, Leoš Čermák, Ondřej Němec nebo Lukáš Nahodil, ale také současní čeští reprezentanti Lukáš Dostál či Roman Červenka. To jsou...

3. prosince 2025  8:53

Za pěstování marihuany podmínka. Invalidní důchodce ji užívá kvůli bolestem

Marihuana (ilustrační foto)

Téměř čtyřicetiletý invalidní důchodce dostal u žďárského okresního soudu tříletou podmínku za pěstování marihuany. Užíval ji kvůli mírnění bolesti při Bechtěrevově nemoci. Dokazování se před soudem...

2. prosince 2025  16:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.