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Temná série na Vysočině pokračuje. Z lesa u Polné zmizel 300 let starý smírčí kámen

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  8:00

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Smírčí kámen na svém původním umístění u lesní cesty mezi Janovicemi a Rudolcem, na pomezí Jihlavska a Žďárska. | foto: Pavel Izdný

Co rok, to minimálně jeden ukradený smírčí kámen. Smutná série, kdy z krajiny Vysočiny mizí stovky let staří svědci minulosti, pokračuje. Tentokrát se stal obětí zloděje kamenný artefakt v katastru Janovic u Polné na Jihlavsku. Křížový kámen v tamním Špitálském lese hledali místní nadšenci marně.

Objekt přitom předtím přečkal bez úhony více než tři staletí. A stejně jako u dalších památníků tohoto druhu u něj platí, že škoda je v případě krádeže nevyčíslitelná.

„Tento kámen je navíc fakt výjimečný v tom, že přesně víme, kdy a proč byl postavený. V rodové kronice to popsal přímo očitý svědek dané události, Matěj Fresar, sedlák ze Sirákova,“ vylíčil Pavel Izdný, jihlavský autor série publikací o křížových kamenech na Vysočině i v dalších regionech.

Traduje se, že odnesený smírčí kámen novému „majiteli“ přinese neštěstí. Případný zloděj se z něj tak dlouho radovat nebude.

Pavel Izdnýautor publikací o křížových kamenech

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