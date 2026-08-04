Objekt přitom předtím přečkal bez úhony více než tři staletí. A stejně jako u dalších památníků tohoto druhu u něj platí, že škoda je v případě krádeže nevyčíslitelná.
„Tento kámen je navíc fakt výjimečný v tom, že přesně víme, kdy a proč byl postavený. V rodové kronice to popsal přímo očitý svědek dané události, Matěj Fresar, sedlák ze Sirákova,“ vylíčil Pavel Izdný, jihlavský autor série publikací o křížových kamenech na Vysočině i v dalších regionech.
Traduje se, že odnesený smírčí kámen novému „majiteli“ přinese neštěstí. Případný zloděj se z něj tak dlouho radovat nebude.