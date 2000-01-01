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Řidiči projíždějící po vytížené silnici I/38 mezi Jihlavou a Znojmem obdivují u Jakubova na Třebíčsku novou podzimní atrakci. Místní nadšenci tu ze slaměných balíků poskládali postavy Makové panenky a motýla Emanuela. Podívejte se, jak vypadají nové přírůstky i výtvory z minulých let.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Slaměné postavy se u Jakubova objevují na podzim už dvě desetiletí. Místní dobrovolníci tradici drží od roku 2005, přičemž témata obřích figur se každý rok mění. „Slamáky tvoří každoročně stejná parta sedmi osmi lidí. Letos jsme pracovali pět hodin na místě a věnovali tomu ještě několik večerů příprav,“ řekl starosta Jakubova Miroslav Kabelka.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Zastavení u Jakubova láká zejména rodiny s dětmi. Pohádkové slamáky z oblíbeného večerníčku o Makové panence a motýlu Emanuelovi si na tahu u silnice I/38 lidé často fotí jako suvenýr z cest.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Netradiční pohled na obří slamáky u Jakubova. Maková panenka a motýl Emanuel takto shlížejí k mezinárodní silnici I/38 (tah Jihlava - Znojmo) a očekávají řidiče, kteří do obce přijíždějí od Želetavy.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Rákosníček se žabičkami dělal radost řidičům na tahu I/38 po celý rok, než ho letos vystřídala Maková panenka s motýlem Emanuelem.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Zatím nejrozsáhlejší instalaci vytvořili místní dobrovolníci v roce 2024 k dvacátému výročí tradice. Scénu tvořila Sněhurka a sedm trpaslíků v nadživotní velikosti.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Detailní pohled na obličej jednoho z trpaslíků z roku 2024. Výrazy i doplňky jako brýle tvořili jakubovští nadšenci z netradičních materiálů, například z pomalovaných vík od kbelíků nebo výřezů koberců.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Nejpracnější částí výzdoby bylo tvarování čepic. Aby měla každá figurína jiný tvar i náklon, použili tvůrci menší balíky i slámu v pytlích, které upevnili železnými tyčemi proti větru.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Propracované detaily pohádkových postav ze slaměných balíků. Za dvacet let existence tradice jakubovští tvůrci postupně přešli od starého textilu k trvanlivým fasádním barvám a odolnějším síťovaným balíkům.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Slaměný Krtek od malíře Zdeňka Milera zdobil táhlou rovinku u Jakubova v roce 2023. Devatenáctá postava v historii obce vyrostla na hromádce hlíny i s obří konvičkou a rýčem.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Jak se výroba obřího Krtečka u Jakubova blížila do finále, reakce projíždějících šoférů byly velmi pozitivní – lidé směřující na jih v dobrém troubili a na novou atrakci se dopředu těšili.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Tvůrci museli vymyslet konstrukci tak, aby byla odolná vůči větru a dešti. Samotné sestavení a upevnění figuríny na místě zabralo sedmičlenné partě dva půldny.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
V roce 2023 se stavba slamáka oproti obvyklému začátku října o měsíc zpozdila. Výrobu zbrzdilo nepříznivé počasí – malíř totiž ke sprayování a nátěrům černých balíků potřeboval, aby barvy na slámě dobře uschly.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
S nápadem na slaměného Krtečka přišla v roce 2023 autorka Dana Pařízková. Jednotlivé části skulptury jakubovští nadšenci nejprve připravovali v obecní dílně, přičemž často využili i věci nalezené ve sběrném dvoře.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Jednou z nejpodařenějších instalací vůbec byla hrůzostrašná kompozice s vyděšenou Karkulkou a lidožravým Vlkem v posteli v roce 2020.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
V roce 2019 si mohli kolemjedoucí řidiči zamávat na Pejska a Kočičku ze slavných pohádek Josefa Čapka. Tvůrci využívají fasádních barev, zbytků koberců, vík od kbelíků a dalších artefaktů, které tam může pozorovatel objevovat.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Pár úžasně nešikovných řemeslníků Pata a Mata u Jakubova, to se psal rok 2017. V té době už byli jakubovští slamáci populární po celém Česku
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
Kdysi nesmírně populární „moderátoři“ dětských televizních pořadů Jů a Hele a jejich malý čertovský nahrávač Muf vytvořili výzdobu na příjezdu k Jakubovu roku 2013.
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
Dobráčtí medvídci ze seriálu Potkali se u Kolína se v roce 2012 potkali u Jakubova. Ze snímku je patrné, že instalace tunových slaměných postav není totéž, co práce s počítačovou myší.
Autor: Petr Lemberk, MAFRA