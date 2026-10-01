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Neměl šanci. Drtivý náraz do kamionu na D1 řidič nepřežil, policie hledá svědky
Tragická nehoda ve čtvrtek dopoledne zkomplikovala řidičům cestu po dálnici D1 na Brno. Na 159. kilometru narazila elektrická Škoda Enyaq do zadní části návěsu kamionu. Její řidič při tom zemřel....
Aktivisté vtrhli do chovu, zveřejnili záběry uhynulých prasat. Policie je zadržela
Přes 20 aktivistů obsadilo v neděli ráno chov prasnic v Markvarticích na Jihlavsku s cílem upozornit na podmínky v některých chovech. Další aktivisté s transparenty protestovali před bránou podniku....
Vzácný orel se přestal hýbat, ukazoval lokalizátor. Ochránci ho našli zastřeleného
Ve Francii mládě orla mořského Courzieu odborníci opatřili GPS lokalizátorem. Zvíře se prohánělo Evropou a zamířilo i do Česka. Když přístroj nějakou dobu nesignalizoval, že by se majestátní dravec...
Přes 300 metrů dlouhý most u Brtnice už stojí. Nová dominanta změnila tvář krajiny
Druhý největší silniční most na Vysočině – přemostění na nově budovaném obchvatu Brtnice – je již z vizuálního hlediska postaven. „Stavbaři nyní pokračují v postupném betonování mostních říms pomocí...
Český tým už Barcelonu nikdy neporazí. Legenda Sparty Frýdek dnes trénuje divizi
Kdysi už v nižší fotbalové soutěži jako trenér působil, v poslední době se však věnoval výhradně individuálním tréninkům mladých nadějí. Nicméně nedávnou nabídku z divizního Pelhřimova nakonec bývalý...
Patová situace kolem obchvatu Brodu trvá, za čtyři roky se záležitost neposunula
Další volební období končí. A ani v něm se nepodařilo najít trasu jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Po čtyřech letech si řidiči zoufají stejně jako před nimi. Záměr se ocitl v patové situaci....
Příroda pro nás maká nonstop. Pojďme jí to oplatit, nabádá pořadatel úklidů
Když jde Vojtěch Stejskal přírodou, nevnímá jen její krásy. Menší odpad rovnou sbírá, i větší nepořádek je pro něj ale výzva k hledání řešení. Nadšenec ze Žďáru nad Sázavou pořádá úklidové akce,...
Neměl šanci. Drtivý náraz do kamionu na D1 řidič nepřežil, policie hledá svědky
Tragická nehoda ve čtvrtek dopoledne zkomplikovala řidičům cestu po dálnici D1 na Brno. Na 159. kilometru narazila elektrická Škoda Enyaq do zadní části návěsu kamionu. Její řidič při tom zemřel....
Oblíbená vyhlídka vydržela rok, než ji poničily plameny. Obec už plánuje obnovu
Vyhlídkovou plošinu na Jelení hoře otevřela obec Hodice na Jihlavsku teprve loni v létě. Místo na kopci nad vesnicí si rychle získalo oblibu místních i různých výletníků, což se mu ale nyní stalo...
Následky vstupu aktivistů do chovu? U prasnic přibylo potratů, tvrdí veterináři
Po nedělním neoprávněném vstupu aktivistů do chovu v Markvarticích na Jihlavsku se u prasnic začíná objevovat vyšší počet potratů, uvedla Státní veterinární správa (SVS). Přítomnost mnoha neznámých...
OBRAZEM: Maková panenka, Rákosníček i Krtek. Slaměné postavičky zdraví řidiče
Řidiči projíždějící po vytížené silnici I/38 mezi Jihlavou a Znojmem obdivují u Jakubova novou podzimní atrakci. Místní nadšenci tu ze slaměných balíků poskládali postavy Makové panenky a motýla...
Odpráskl ho jako psa, řekl žalobce. Za vraždu synovce platí trest 17 let vězení
Za vraždu synovce si senior z Jihlavska odsedí 17 let. Trest uložený brněnským krajským soudem mu dnes potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Muž loni v únoru zastřelil svého příbuzného na ulici, před...
Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží
Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...
Vysočina ruší desítky okrsků. Lidi sveze k urnám zvláštní volební autobus
Některé obce na Vysočině letos využily možnost snížit počet volebních okrsků, hlavně v místních částech. V Jihlavě bude jezdit volební autobus, v Žirovnici na Pelhřimovsku budou voliče svážet auty....
Jdeme si pro primátora. Dnešní koalice funguje dobře, říká lídr ANO v Jihlavě
Uplynulo dvanáct let od chvíle kdy Radek Popelka vstoupil jako lídr ANO a nová tvář do jihlavské politiky. Lídrem favorita voleb v krajském městě je i letos. Co chtěl v roce 2014 prosadit a jak se...
Přes 300 metrů dlouhý most u Brtnice už stojí. Nová dominanta změnila tvář krajiny
Druhý největší silniční most na Vysočině – přemostění na nově budovaném obchvatu Brtnice – je již z vizuálního hlediska postaven. „Stavbaři nyní pokračují v postupném betonování mostních říms pomocí...
Vzácný orel se přestal hýbat, ukazoval lokalizátor. Ochránci ho našli zastřeleného
Ve Francii mládě orla mořského Courzieu odborníci opatřili GPS lokalizátorem. Zvíře se prohánělo Evropou a zamířilo i do Česka. Když přístroj nějakou dobu nesignalizoval, že by se majestátní dravec...